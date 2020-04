Cursele de cai, un sport al elitelor, acum disponibil tuturor, la Superbet 07.04.2020

07.04.2020 Cursele de cai, un sport al elitelor, acum disponibil tuturor, la Superbet Într-o perioadă în care sporturile „de masă” lipsesc, din cauza coronavirusului Covid-19, pariorii din întreaga lume revin la „origini”. Da, la cursele de cai, unele dintre primele competiții din lume la care s-au făcut pariuri, încă din



Cursele de cai, un sport al elitelor, acum disponibil tuturor, la Superbet

Într-o perioadă în care sporturile „de masă” lipsesc, din cauza coronavirusului Covid-19, pariorii din întreaga lume revin la „origini”. Da, la cursele de cai, unele dintre primele competiții din lume la care s-au făcut pariuri, încă din secolul XVI, în Marea Britanie. UN SPORT AL ARISTOCRAȚILOR, LA ÎNDEMÂNA TUTUROR ACUM Inițial, un sport rezervat doar […] The post Cursele de cai, un sport al elitelor, acum disponibil tuturor, la Superbet appeared first on Cancan.ro.

Cursele de cai, un sport al elitelor, acum disponibil tuturor, la Superbet

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Unul dintre ucenicii iubiți ai Sfântului Grigorie Decapolitul a fost Cuviosul

Guvernul regional din Madeira, Portugalia, a decretat trei zile de doliu în urma unui accident în care au murit nu mai puțin de 29 de

Barcelona este aproape de a rezolva încă un transfer de marcă. Este vorba despre Matthijs de Ligt (fundaș central - 19 ani), unul dintre cei mai râvniți jucători ai Europei, anunță ESPN. Chiar dacă pe urmele sale mai sunt Juventus

Amalia Năstase se află la dietă de ceva vreme, iar rezultatele nu au întârziat să apară. Vedeta a dat jos 12 kilograme într-o lună. Fosta parteneră de viață a campionului la tennis Ilie Năstase și-a arătat noua siluetă la emisiunea

Premierul rus, Dmitri Medvedev, a semnat joi decretul prin care extinde lista produselor ucrainene suspuse embargoului la import, ca reacţie la o măsură similară anunţată de guvernul de la Kiev. Citește mai

CIORBĂ DE PERIŞOARE reţetă. Vă oferim o reţetă delicioasă de ciorbă de perişoare, cu smântână. Citește mai

O parcare supraetajată cu 500 de locuri, magazine, birouri şi chiar locuinţe de serviciu pentru medicii de gardă sau rezidenţi va fi construită lângă Spitalul clinic judeţean din Oradea, contractul pentru execuţia lucrărilor urmând să fie

Un “telefon mobil” sună în mijlocul Bucureştiului. Dacă nu ar fi betoanele care să-i ţină în frâu bocetul, mai mult ca sigur ar călători atât de departe, încât abia la primul vârf de munte şi-ar găsi noima. Căci de acolo îşi trage

După dezvălurile șocante făcute de Sorina Matei în emisiunea ”Aktualitatea românească” de la B1 TV, dezvăluiri din care reiese că avocatul Gheorghe Mușat, actualul apărător al lui Klaus Iohannis și al altor nume ”grele” – printre

Gică Hagi a confirmat că Ianis Hagi (20 de ani) are mai multe oferte din campionatele importante ale Europei. „Regele” crede că fiul său va pleca de la Viitorul în vară. „E adevărat că Ianis Hagi are oferte din

eMAG resigilate – Oferte foarte bune pentru o multime de produse resigilate de la cel mai mare retailer online din Romania. Citește mai

România trece printr-o perioadă în care trebuie să îşi asigure un viitor al democraţiei şi al economiei de piaţă, pe fondul tendinţelor populiste care se răspândesc în societate. Cum poate face asta? Un proiect de ţară, un sistem de

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri la Botoşani că Guvernul va aproba ”cât de curând”, prin ordonanţă de urgenţă, un program de sprijin pentru nord-estul ţării. Mai exact, Guvernul va acorda câte 20.000 de lei pentru

Securitatea la nivel regional şi internaţional şi contribuţia la îndeplinirea obiectivelor NATO au constituit temele abordate de ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleşcanu, şi omologii săi în cadrul

Horoscop 14 aprilie 2019. Citește previziunile pentru toate zodiile: Horoscop 14 aprilie 2019 - Berbec: Ai șansa unor rezolvări neașteptat de bune, mai ales în familie, prin acceptarea unor gânduri bune care nu sunt noi, dar acum te atrag mai

Liviu Dragnea l-a atacat pe preşedintele Klaus Iohannis că nu l-a revocat din funcţie pe Augustin Lazăr şi l-a acuzat că are „şase case

Preşedintele Klaus Iohannis şi soţia sa, Carmen, participă, sâmbătă seară, la slujba de Înviere de la Biserica Romano-Catolică „Sfânta Treime” din Sibiu. Familia prezidenţială a ajuns la lăcaşul de cult cu puţin înainte de ora 21.00,

Raportul procurorului special Robert Mueller asupra ingerinţei ruse în alegerile prezidenţiale americane din 2016 a devenit sâmbătă cea mai bine vândută carte de pe Amazon deşi este disponibil gratuit online,

Dmitry şi Igor Bukhman sunt oamenii din spatele Playrix Holding Ltd, unul dintre cei mai mari dezvoltatori de jocuri pe telefon din lume. Cei doi fraţi au creat jocuri similare cu cunoscutul Candy Crush şi înregistrează vânzări anuale de peste 1,2

Ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, anunţă că la nivel guvernamental vor fi iniţiate negocieri cu toate statele membre pentru a implementa un pachet de măsuri care să răspundă "nevoii şi dorinţei de revenire acasă" a