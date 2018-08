Cursa unor teribilişti cu maşina s-a încheiat într-un stâlp. Autorii sunt căutaţi de poliţie 11.08.2018

11.08.2018 Cursa unor teribilişti cu maşina s-a încheiat într-un stâlp. Autorii sunt căutaţi de poliţie Accidentul rutier s-a produs azi-noapte în satul Borduşani, comuna Săgeata. Un autoturism în care se aflau cel puţin doi tineri s-a răsturnat, după ce a rupt un stâlp de electricitate. Autorii cascadoriei au dispărut, fiind căutate şi la



Accidentul rutier s-a produs azi-noapte în satul Borduşani, comuna Săgeata. Un autoturism în care se aflau cel puţin doi tineri s-a răsturnat, după ce a rupt un stâlp de electricitate. Autorii cascadoriei au dispărut, fiind căutate şi la această oră de poliţişti.

