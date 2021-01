Cursa încheiată tragic pentru patru tineri din Teleorman 22.01.2021

Mașina în care se aflau două cupluri a ieșit de pe carosabil și s-a răsturnat de mai multe ori. Cu răni grave, aceștia au reușit să iasă din mașină și au fost transportați la […]

Cercetătorii chinezi care investigează originea animală a epidemiei de coronavirus din China au descoperit că un mamifer pe cale de dispariţie ar fi transmis coronavirusul la oameni, scrie agenţia Xinhua, citată de The

Situatie tensionata pentru pompierii din Calarasi, noaptea trecuta. Trei cladiri au fost afectate de un incendiu puternic, una fiind distrusa in

Ambasadorul SUA la Bucureşti, Adrian Zuckerman, consideră că România are potenţialul să devină lider regional, şi îi nominalizează pe Klaus Iohannis şi Ludovic Orban ca fiind liderii vizionari care pot valorifica acel potenţial. Ambasadorul

Un grup de cercetători din China a mai identificat o cale de transmitere a noului tip de coronavirus, şi anume pe cale

România a fost zdruncinată de două cutremure azi-noapte! La scurt timp de la producerea lor, oficialii de la Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului au anunțat ce magnitudine a avut fiecare. Potrivit specialiștilor,

Totul pare că se domolește în scandalul momentului. În timp ce Daniela Crudu primește îngrijiri medicale, iubitul s-a plimbat cu polițiștii dintr-un loc în altul. Sora Danielei Crudu a făcut primele declarații în acest caz pentru Spynews.ro.

Preşedintele USR, Dan Barna, crede că miza este ca România să aibă alegeri anticipate altfel este aruncat un an la gunoi, iar ţara noastră nu va avea parte în acest an de o guvernare reală. Barna a mai spus că premierul Ludovic Orban a refuzat

Portul şi faleza din Tulcea vor fi reabilitate şi modernizate de filiala din România a unei companii

Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat că în acest an şi-a propus să dea în folosinţă cel puţin 40 de kilometri de autostradă şi maximum 100 de

Noi detalii ies la iveală despre apariția coronavirusului, care face tot mai multe victime. Un medic din Wuhan ar fi descoperit primele cazuri ale focarului încă din luna decembrie 2019. Alarmat, a încercat să își avertizeze colegii, dar oamenii

Companiile de construcţii, cele cu pierderi sau cele care fac parte dintr-un grup şi care au tranzacţii cu părţile afiliate sunt cele mai controlate de ANAF, susţine firma de consultanţă TPA România. ANAF

Când vine vorba despre jocuri de noroc, nu încape nicio îndoială că sloturile beneficiază de cei mai mulți fani, fie că ne referim la zecile de milioane de persoane ce le joacă pe bani virtuali pe diferite rețele de socializare, fie că vizăm

Potrivit unor documente obţinute de The Washington Post citat de Fox 2 Serviciile Secrete ar fi plătit şi 650 de dolari pe noapte cazarea la proprietăţile lui Donald Trump, deşi surse apropiate administraţiei Trump susţin că tarifele ar fi unele

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a fost desemnat luni şef al campaniei liberalilor pentru alegerile locale şi parlamentare de Biroul Executiv al partidului. "Biroul Executiv al PNL m-a votat în calitate de

Daniel Moroşan, un tânăr recent liberat din închisoare în baza recursului compensatoriu, a fost arestat din nou în cursul zilei de 10 februarie sub acuzaţia de tentativă de omor. Bărbatul este acuzat că a încercat să omoare un bodyguard

Mulţi au regretat faptul că Simona Halep (2 WTA) a ales să nu joace în acest an în Fed Cup, mai ales după ce s-a văzut cât de strâns a fost duelul cu Rusia de la

La pauza meciului dintre FCSB și Clinceni, la scorul de 0-0, Bogdan Vintilă a făcut două modificări. Harlem Gnohere (30 de ani, atacant) i-a luat locul lui Darius Olaru (21, mijlocaș central), iar Olimpiu Moruțan (20, mijlocaș ofensiv) l-a

O navă venită din China a fost controlată de autorităţile române în Portul Constanţa pentru a se descoperi dacă echipajul este afectat de

Statele Unite au pus sub acuzare un număr de patru hackeri ai armatei chineze pentru atacul cibernetic asupra Equifax din anul 2017, care a afectat 145 de milioane de americani, a anunțat William Barr, procurorul general al SUA, scrie MIT Technology

Poetul Octavian Doclin, membru al Uniunii Scriitorilor din România, a murit la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Reşiţa, în noaptea de luni spre marţi, la vârsta de 69 de ani, au confirmat