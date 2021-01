Curs valutar BNR, luni, 4 ianuarie 2021. Cât costă euro azi 04.01.2021

04.01.2021 Curs valutar BNR, luni, 4 ianuarie 2021. Cât costă euro azi Banca Națională a României (BNR) transmite astăzi, 4 ianuarie, primul curs valutar pentru noul an 2021. Anunțul va avea loc la ora 13. Până atunci, rămân valabile cotațiile prezentate joi, 31 decembrie. Curs valutar BNR, […] The post Curs



Curs valutar BNR, luni, 4 ianuarie 2021. Cât costă euro azi

Banca Națională a României (BNR) transmite astăzi, 4 ianuarie, primul curs valutar pentru noul an 2021. Anunțul va avea loc la ora 13. Până atunci, rămân valabile cotațiile prezentate joi, 31 decembrie. Curs valutar BNR, […] The post Curs valutar BNR, luni, 4 ianuarie 2021. Cât costă euro azi appeared first on Cancan.ro.

Curs valutar BNR, luni, 4 ianuarie 2021. Cât costă euro azi

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Horoscop 16 ianuarie 2020 – Citește previziunile pentru toate zodiile. Horoscop 16 ianuarie 2020 – Berbec: Ai în față o zi presărată cu momente delicate, pe care ar fi bine să le tratezi cu prudență, ca să nu strici nici relațiile

Institutul Naţional de Sănătate Publică a anunţat joi că s-a înregistrat debutul sezonului gripal - rata pozitivităţii pentru virus gripal la cazurile testate fiind peste 25% pentru acelaşi

Comisia Europeană a lansat prima etapă a consultării cu întreprinderile şi sindicatele cu privire la stabilirea salariilor minime în statele membre ale

Programul ultimelor 4 etape o dezavantajează cel mai mult pe Craiova, care are totuși un avans de 4 puncte, plus meciurile directe, față de prima echipă de sub linia play-off-ului, FC Botoșani, al cărei țintar însă pare extrem de la

Preşedintele Klaus Iohannis a susţinut joi seară o conferinţă de presă la Palatul Cotroceni. Reacţia preşedintelui vine în contextul în care Guvernul Orban a anunţat că-şi va angaja răspunderea pe alegerea primarilor în două tururi de

M-am întrebat de câteva ori... De ce A Class Sedan? Dacă A Class Sedan, atunci de ce CLA? Dacă nu prea eşti muşcat de automobil, cele două modele... privite de la 10 metri, par a fi acelaşi lucru. Dar rişti să fii apostrofat de un cunoscător

Berbec Te afli într-un conflict între carieră şi obligaţiile de casă, iar dacă gestionezi totul cu calm, rezultatele pozitive vor apărea rapid. Cu toate acestea, astăzi tinzi să fii mai vulcanic decât

Poliţiştii Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase Galaţi au descins la locuinţa unui bărbat dintr-o comună gălăţeană, în baza unui mandat de percheziţie domiciliară, având suspciuni privind nerespectarea regimului armelor

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a criticat joi proiectele Guvernului de a organiza alegeri anticipate sau alegerea primarilor în două tururi de scrutin, prin care spune că s-ar cheltui ”mulţi bani”, arată Agerpres. Firea a

Samson Nwabueze (31 de ani), unul dintre cei mai longevivi jucători străini din România, a semnat cu divizionara secundă Turris Tg. Măgurele. Nigerianul venit acum 12 ani în România, la Școala de Fotbal Euro Africa patronată la acea vreme de

Autoutilitara, în care erau ascunse ţigărie, este înmatriculată în Bulgaria, iar la volanul ei se afla un bărbat cu dublă

Dinamo a remizat 1-1 cu VfL Bochum, locul 14 în liga secundă din Germania. Golul „câinilor” a fost marcat de Sorescu, în minutul 26. Stânca uriașă a Gibraltarului, parcă lipită de arenă. Cursa British Airways a aterizat la timp, oprind

Producţia de autoturisme de pe piaţa locală a urcat în 2019 cu 3% faţă de anul anterior la 490.412 de unităţi, potrivit datelor Asociaţiei Constructorilor de Automobile din România

Primăria Alba Iulia a reuşit să rezolve temporar o nouă criză a gunoaielor provocată de suspendarea autorizaţiei pentru rampa de transfer amenajată într-un cartier mărginaş al

Într-o localitate de pescari din nordul Danemarcei se întâmplă un lucru neobișnuit, sunt tot mai mulți bărbați danezi căsătoriți cu femei tailandeze. Sommai, o fostă prostituată tailandeză, s-a mutat

O femeie în vârstă de 60 de ani din comuna Pădureni, județul Vaslui, a murit duminică după ce a fost înjunghiată de concubinul ei, transmite Mediafax. Incidentul a fost anunțat la 112 prin două apeluri. Surse din cadrul anchetei susțin că

Kristian Thorstvedt, mijlocaşul de 20 de ani adus în această iarnă de la Viking pe același post cu Ianis Hagi, a debutat cu gol în triumful de duminică al lui Genk, 3-0 cu Warengem. Încă o veste proastă pentru Ianis Hagi, care a mai

Social-democraţii s-au reunit, luni, în şedinţa Comitetului Executiv Naţional, pentru a discuta despre moţiunea de cenzură, pregătită în urma angajării răspunderii Guvernului pe alegerea primarilor în două tururi. Cu toate acestea, PSD nu

Primarul Oradei, Ilie Bolojan, a declarat, în cadrul unui interviu pentru „Adevărul”, că Programul Naţional de Dezvoltare Locală ar trebui regândit, în condiţiile în care în forma actuală ar fi finanţate şi numeroase proiecte

O nouă specie de dinozaur de dimensiuni mici, cu aripi şi pene, a fost confirmată de o echipă de oameni de ştiinţă americani şi chinezi, pe baza descoperirii unor fosile în nord-estul Chinei. Fosilele, care