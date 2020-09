Curs valutar BNR 8 septembrie 2020. Românii au crezut că s-a stricat panoul! Cu cât vând băncile azi 1 euro 08.09.2020

08.09.2020 Curs valutar BNR 8 septembrie 2020. Românii au crezut că s-a stricat panoul! Cu cât vând băncile azi 1 euro Banca Națională a României a anunțat cursul de referință pentru ziua de astăzi. Euro este din nou în creștere, ceea e reprezintă o veste extrem de proastă pentru toți românii cu chirii si rate plătite în moneda europeană. În ultima



Curs valutar BNR 8 septembrie 2020. Românii au crezut că s-a stricat panoul! Cu cât vând băncile azi 1 euro

Banca Națională a României a anunțat cursul de referință pentru ziua de astăzi. Euro este din nou în creștere, ceea e reprezintă o veste extrem de proastă pentru toți românii cu chirii si rate plătite în moneda europeană. În ultima perioadă, euro a tot crescut și se pare că nu se oprește. Mai mult, specialiștii […] The post Curs valutar BNR 8 septembrie 2020. Românii au crezut că s-a stricat panoul! Cu cât vând băncile azi 1 euro appeared first on Cancan.ro.

Curs valutar BNR 8 septembrie 2020. Românii au crezut că s-a stricat panoul! Cu cât vând băncile azi 1 euro

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Unul dintre cei mai mari producători de aluminiu la nivel mondial, cu filiale în circa 40 de ţări, a decis marţi să vândă afacerea din România, în scopul „optimizării

Extragerea unui spion dintr-o ţară ostilă şi apoi protecţia acestui defector este o operaţiune deosebit de dificilă şi costisitoare şi doar o mână de servicii de informaţii din lume sunt capabile să o pună la punct , spune Philippe Hayez,

Somet Construct a lucrat de-a lungul timpului la mai multe staţii de metrou din Bucureşti, precum Laminorului, Străuleşti, Anghel Saligny,

Coca-Cola HBC România şi Mobexpert au închiriat 5.000 mp în parcul logistic P3 Bucharest A1, dezvoltat de cehii de la P3, unde producătorul de mobilă va amenaja un depozit externalizat de unde clienţii pot ridica produsele

Claudiu Niculescu, 42 de ani, a reușit azi prima victorie acasă. Echipa antrenată de el, Al Tai, a învins acasă Al Mojzel cu 3-0, într-un meci contând pentru etapa a patra a ligii secunde din Arabia Saudită. Golurile au fost marcate de Luiz

Furnizorul de echipamente elec­trice de joasă şi medie tensiune Electro-Alfa International, controlat de antre­prenorul Gheorghe Ciubotaru din Botoşani, a realizat în 2018 o cifră de afaceri de 141,9 mil. lei (30,5 mil. euro), în creştere cu

Românii cu „carte” puţină lucrează mai mult decât cei cu studii superioare. Asta este concluzia unei cercetări despre condiţiile de viaţă ale populaţiei din România, realizată în mai 2018 şi publicată anul acesta. Raportul arată că

Americanca de 21 de ani era pe val, la un moment dat, câştigând succesiv două trofee de Grand Slam, US Open 2018 şi Australian Open 2019. Apoi, a făcut o mişcare pentru care a plătit

Activistul Vitalie Voznoi este candidatul susţinut de Partidul „Stânga europeană” la Primăria Chişinău. Acesta a depus astăzi, 13 septembrie, actele pentru înregistrare la Consiliul Electoral al Circumscripţiei Electorale Chişinău,

Cuplul Stroe şi Vasilache a fost unul dintre cele mai îndrăgite cupluri umoristice. „Ei rămân in istoria Revistei românesti nu numai cu valoarea artei lor, ci, mai presus de toate, cu gestul - care adesea mi se pare incomensurabil, de a fi trăit

Şeful ANAF Mirela Călugăreanu a declarat sâmbătă că efortul bugetar a fost unul de şase miliarde de lei în cazul restituirii taxei auto, fiind vorba de circa două milioane de cereri. Cei care nu au primti banii sunt chemaţi să îşi

Preşedintele Klaus Iohannis consideră că pactul propus de PSD pentru bunăstarea românilor reprezintă o acţiune electorală, considerând însă că ideea de pact este una bună, dacă vine după o validare şi a amintit în acest sens pactul pe

Producătorul de maşini de lux, Aston Martin, are nevoie să îţi restrângă cheltuielile şi să-şi acopere datoriile de peste un miliard de dolari, aşa că apelează la vânzarea de obligaţiuni nesecurizate, evaluate sub gradul de investiţii,

Primăria Capitalei vrea să delege către Compania Municipală Parking serviciul de parcări, potrivit unui proiect CGMB. Acest lucru înseamnă că explotarea şi încasarea tarifelor se va face de către Compania Municipală, dacă se va aproba

Premiile sunt egale în circuitul ATP şi WTA chiar dacă, în ultimii ani, Ion Ţiriac a tot insistat că acest lucru nu e

Linia de tramvai 41 este suspendată în zilele de weekend din septembrie, pentru definitivarea lucrărilor la suprastructura podului peste Şoseaua Virtuţii, în zona aflată deasupra traseului

Ministerul Afacerilor Externe informează românii care vor să călătorească în Spania, că autorităţile locale au emis, începând de sâmbătă, cod portocaliu de ploi şi intensificări ale vântului, în provinciile Sevilla şi

Zeci de persoane au fost reţinute, sâmbătă după-amiază, în oraşul francez Nantes, în urma confruntărilor dintre protestatari şi agenţi de poliţie în cursul unui nou miting al mişcării "Vestele galbene", informează site-ul cotidianului Le

Primarul Sectorului 1, Dan Tudorache, îl amenință pe Daniel Pancu, antrenorul Rapidului, că-l dă afară! Mircea Lucescu acceptase oferta Rapidului, apoi a mai cerut un timp de gândire și discuțiile cu el vor continua de luni. Atât de mult îl

Primăria oraşului Cugir a finalizat procedura publică şi a semnat un contract în valoare de 608.010 lei în scopul amenajării unui număr de 59 de incinte de colectare deşeuri cu acces