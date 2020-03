Curs valutar BNR 4 martie 2020. Leul pierde din nou teren! Cât costă azi 1 euro 04.03.2020

04.03.2020 Curs valutar BNR 4 martie 2020. Leul pierde din nou teren! Cât costă azi 1 euro Banca Națională a României a transmis informații în timp real cu valoarea pe care o înregistrează monedele astăzi, 4 martie. Leul pierde iarăși teren, căci euro este din nou în creștere. La fel se întâmplă și în cazul dolarului american



Curs valutar BNR 4 martie 2020. Leul pierde din nou teren! Cât costă azi 1 euro

Banca Națională a României a transmis informații în timp real cu valoarea pe care o înregistrează monedele astăzi, 4 martie. Leul pierde iarăși teren, căci euro este din nou în creștere. La fel se întâmplă și în cazul dolarului american și al lirei sterline, care sunt și ele în creștere. Specialiștii sunt de părere că […] The post Curs valutar BNR 4 martie 2020. Leul pierde din nou teren! Cât costă azi 1 euro appeared first on Cancan.ro.

Curs valutar BNR 4 martie 2020. Leul pierde din nou teren! Cât costă azi 1 euro

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Biletul Zilei de ieri a fost câștigător. Pentru a patra oară la rând ne-am dublat investiția. Am pariat „1X” la Brondby – Aalborg (1-0), pe cel puțin o reușită a oaspeților în Anderlecht – Brugge (2-3) și pe minim un gol în prima

Alianţa 2020 USR PLUS şi-a prezentat, joi, în cadrul unei conferinţe de presă, programul electoral pentru alegerile europarlamentare care vor avea loc pe 26 mai. Printre obiective sunt extinderea UE, debirocratizarea instituţiilor sau proiectul

Tigroaicele au pierdut turul sferturilor Ligii Campionilor la handbal feminin de pe teren propiru, scor 26-31, cu Metz. Returul se va juca în Franţa, pe 13 aprilie, de la ora

Exerciţiile fizice nu sunt cruciale numai pentru a lupta cu bolile şi pentru a preveni accidentările ci, în acelaşi timp, îmbunătăţesc somnul, starea psihică, creativitatea şi

Ilie Năstase are un mesaj foarte puternic pentru toţi românii: "Dacă ultimii mei ani din viață pot fi oferiți salvării țării mele, sunt gata s-o fac. Citește mai

În municipiul Constanţa începe luni, 8 aprilie, deratizarea. Primăria Constanţa a anunţat că în cursul săptămânii viitoare vor fi amplasate momeli

Forţele Navale Române organizează în perioada 5-13 aprilie cel mai mare exerciţiu multinaţional naval SEA SHIELD 19, în apele teritoriale ale României şi în apele internaţionale ale Mării

Reguli noi se aplică din acest an pentru persoanele fără venituri care nu se încadrează în categoria persoanelor asigurate fără plata contribuţiei de asigurări de sănătate. Pentru a dobândi calitatea de asigurat nu mai ai obligaţia să

Centralele termice sunt echipamente comune celor mai multe locuinţe din România. Sunt instalaţii care se confruntă cu multe probleme care pot fi

Siguranţa locuinţei dar şi a bunurilor din casă depinde de fiecare dintre noi. Pentru a evita să fiţi ţinta hoţilor, trebuie să vă luaţi câteva măsuri minime de

Războiaele sunt cele mai serioase şi sângeroase aspecte din istoria umanităţii. De-a lungul timpului au existat conflicte atât de stupide, încât în ciuda pierderii de vieţi omeneşti puţini se pot abţine să nu schiţeze măcar un zâmbet.

Acum şapte ani, Gheorghe Toader spunea că nu s-ar muta niciodată din Bădila. Trăia singur, printre ruinele unui sat părăsit în care el rămăsese şi primar, şi poliţist, şi ţăran. Azi, Gheorghe locuieşte în Marea Britanie, nu departe de

Alicia Bonita are 29 de ani și a reușit să-i pună pe jar pe jurații de la Românii au talent. Florin Călinescu a fost foarte încântat când a urmărit cu atenție numărul de dans provocator pe care dansatoarea l-a pregătit pentru Românii au

Alicia Bonita are 29 de ani și a reușit să-i pună pe jar pe jurații de la Românii au talent. Florin Călinescu a fost foarte încântat când a urmărit cu atenție numărul de dans provocator pe care dansatoarea l-a pregătit pentru Românii au

Scandalul declanşat este despre cel mai scump spital din lume. Un club secret, format din politicieni din regiunea Stockholm, din birocraţi, din consultanţi privaţi care au manageriat acest proiect uriaş şi au dus înainte contractul în cea mai

O persoană a murit şi altele u fost rănite în urma unui accident rutier care a avut loc sâmbătă dimineaţă în localitatea ifloveană Jilava, circulaţia în zonă fiind

Încă 43 de cazuri nou-confirmate de rujeolă au fost raportate în ultima săptămână, acestea fiind semnalate în şase judeţe şi în municipiul

Preşedinţia română la Consiliul Uniunii Europene (UE) ia în calcul inclusiv un nou referendum pentru Brexit, iar indiferent de ceea ce se va întâmpla, românii din Marea Britanie nu vor fi afectaţi, a declarat ministrul Finanţelor, Eugen

Tainele bucătăriei pot fi învăţate de la vârste fragede. La British School of Bucharest (BSB) elevii sunt atraşi în interesanta poveste a gătitului şi îndrumaţi spre o alimentaţie

Două autoturisme s-au lovit frontal, sâmbătă dimineaţă, pe DN1 A, în dreptul localităţii Stănceşti. Un bărbat în vârstă de 65 de ani a murit şi altul de 64 de ani se află în stare