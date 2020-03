Curs valutar BNR 31 martie 2020. Euro le dă bătăi de cap românilor! Ce valoare înregistrează azi 31.03.2020

31.03.2020 Curs valutar BNR 31 martie 2020. Euro le dă bătăi de cap românilor! Ce valoare înregistrează azi Banca Națională a României a oferit informații în timp real cu privire la starea monedelor de astăzi, 31 martie. Euro se menține pe pantă crescătoare și la fel se întâmplă și cu dolarul american. Pe de altă parte, lira sterlină scade azi



Curs valutar BNR 31 martie 2020. Euro le dă bătăi de cap românilor! Ce valoare înregistrează azi

Banca Națională a României a oferit informații în timp real cu privire la starea monedelor de astăzi, 31 martie. Euro se menține pe pantă crescătoare și la fel se întâmplă și cu dolarul american. Pe de altă parte, lira sterlină scade azi și înregistrează o valoare mai mică. Veștile continuă să fie proaste pentru românii […] The post Curs valutar BNR 31 martie 2020. Euro le dă bătăi de cap românilor! Ce valoare înregistrează azi appeared first on Cancan.ro.

Curs valutar BNR 31 martie 2020. Euro le dă bătăi de cap românilor! Ce valoare înregistrează azi

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Manchester United și Barcelona joacă azi, de la ora 22:00, în meciul tur din sferturile de finală ale UEFA Champions League. Partida este liveTEXT pe GSP.RO și î în direct pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look

Andra se simte o femeie împlinită, alături de soțul ei, Cătălin Măruță, și cei doi copii, David și Eva. Nu doar pe plan persoanal îi merge foarte bine, ci și profesional, vedeta se bucură de carieră de succes în lumea muzicală, are

După ce a eliminat deținătoarea trofeului, Real Madrid, din Champions League, Ajax Amsterdam a pus gând rău și campioanei Italiei, Juventus Torino. Chiar dacă pleacă cu șansa a doua la calificare în această dublă manșă din sferturile de

Benjamin Netanyahu pare a se îndrepta spre un al cincilea mandat istoric ca prim-ministru al Israelului, miercuri, rezultatele aproape finale ale votului acordând o majoritate solidă în parlament partidului Likud şi aliaţilor săi tradiţionali,

Începând cu vineri, 12 aprilie, populația va putea accesa Programele Rabla Clasic și Rabla Plus, a anunțat, miercuri, Ministerul

Băncile locale vor reveni în piaţă cu pachete de NPL-uri (non-performing loans - credite neperformante) odată ce le­gislaţia se va clarifica, iar cel mai probabil vor scoate la vânzare împrumu­turi garantate şi ne­garan­tate atât

Mădălina Bianca Molie (22 de ani) a cucerit argintul la stilul smuls și bronzul la total în cadrul categoriei 71 de kilograme la Campionatele Europene din Georgia. Singura reprezentantă a României în întrecerile de la

Banca Comercială Română (BCR) va opri sistemul informatic care gestionează operaţiunile cu carduri, în noaptea de vineri spre sâmbătă (12-13 aprilie

Alexandru Stânean, CEO al TeraPlast Group, spune că România are nevoie de produse fabricate în interiorul ei, pentru că există cerere, iar dacă o companie locală investeşte în tehnologie şi în forţa de muncă, este competitivă pentru orice

Suspectul de 46 de ani din Alba, ridicat joi de la domiciliul său pentru ameninţare de tip terorist, a fost reţinut vineri de procurorii DIICOT. Percheziţia din locuinţa suspectului a durat aproape 20 de ore, fiind identificate substanţe pentru

Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca, aflat în subordinea Consiliului Judeţean Cluj, a câştigat un proiect european de peste 19 mil. lei (4 mil. euro) pentru extinderea şi modernizarea ambulatoriului clinicii de psihiatrie

Kim Kardashian West a declarat că studiază dreptul pentru a deveni avocat pe drept penal. Starleta intenţionează să se prezinte la examenul de admitere în baroul din California în 2022. Citește mai

Brandul Simina Filat Design, companie ce produce articole de marochinărie, accesorii şi genţi înfiinţată în urmă cu nouă ani de românca Simina Filat, a încheiat anul 2018 cu afaceri de peste 110.000 lei, în creştere cu 20% faţă de anul

Contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat în primele două luni ale anului un deficit de 568 milioane euro, comparativ cu 425 milioane euro în perioada ianuarie - februarie 2018, a anunţat vineri

Un seism cu magnitudinea 7 s-a produs vineri la sud de insula indoneziană Sulawesi, a anunţat Serviciul de prospectare geologică al Statelor Unite (USGS) citat de Reuters. Epicentrul cutremurului a fost stabilit

Daniel Ghita comenteaza victoria cu cehul Petr

Scene de groază la Campionatul European de Haltere. Gaele Nayo Ketchanke, o halterofilă din Franța, a suferit multiple tracturi ale brațului și un cot dislocat după ce a încercat să ridice 110 kg de la

Preţul reprezintă primul element care influenţează decizia de achiziţie a unui produs din mediul online pentru peste 80% dintre cumpărătorii online din România, pe locul doi fiind imaginea magazinului electronic, a spus în cadrul emisiunii de

Autoritățile din Bulgaria au găsit vineri alte 25,43 kilograme de cocaină pe litoralul Mării Negre, în apropierea stațiunii Sunny Day. Drogurile erau într-o pungă care fusese legată de o vestă de

Germania va continua să fie alături de Ucraina în privinţa integrităţii teritoriale a acestei ţări, a declarat vineri cancelarul german, Angela Merkel, după o întrevedere la Berlin cu preşedintele ucrainean