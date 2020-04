Curs valutar BNR 22 aprilie 2020. Cât costă azi 1 euro 22.04.2020

Banca Națională a României a anunțat noul curs de referință al monedelor. Specialiștii informează că euro este din nou în creștere. La fel se întâmplă și în cazul lirei sterline și al dolarului american. Euro crește din nou! Potrivit informațiilor oferite de Banca Națională a României în cadrul cursului valutar interbancar, moneda europeană înregistrează o […] The post Curs valutar BNR 22 aprilie 2020. Cât costă azi 1 euro appeared first on Cancan.ro.

