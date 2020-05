Curs valutar BNR, 15 ianuarie 2020. Cât lei costă astăzi 1 euro la casele de schimb valutar 15.05.2020

15.05.2020 Curs valutar BNR, 15 ianuarie 2020. Cât lei costă astăzi 1 euro la casele de schimb valutar România intră, de astăzi, în stare de alertă din cauza pandemiei de coronavirus, după ce starea de urgență a fost ridicată. Bineînțeles, toată această criză medicală fără precedent afectează și raportul dintre leu și alte monede, iar



Curs valutar BNR, 15 ianuarie 2020. Cât lei costă astăzi 1 euro la casele de schimb valutar

România intră, de astăzi, în stare de alertă din cauza pandemiei de coronavirus, după ce starea de urgență a fost ridicată. Bineînțeles, toată această criză medicală fără precedent afectează și raportul dintre leu și alte monede, iar românii speră ca trendul descendent pe care se află moneda națională să nu fie din ce în ce […] The post Curs valutar BNR, 15 ianuarie 2020. Cât lei costă astăzi 1 euro la casele de schimb valutar appeared first on Cancan.ro.

Curs valutar BNR, 15 ianuarie 2020. Cât lei costă astăzi 1 euro la casele de schimb valutar

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

„Dinamica de creştere este una pozitivă având în vedere condiţiile de piaţă

Chindia Târgovişte a învins, marţi, în deplasare, cu scorul de 2-0, echipa Pandurii Târgu Jiu, în etapa a XXXV-a a Ligii a II-a. Chindiar este lider, cu 79 de puncte, două mai multe ca Academica Clinceni, care are un meci mai puţin

Gigantul spaniol Inditex, proprietarul Zara, a obţinut în România un profit înainte de taxe de cinci ori mai mare ca în Germania, deşi raportul salariilor medii nete lunare este exact invers. Situaţia este aceeaşi în raport cu Polonia, cea mai

La emisiunea pe care o moderează la Antena 1, Dan Capatos a făcut publică factura cu care s-a făcut plata pentru masa la care a petrecut Răzvan Ciobanu la club, înainte de tragicul accident în care și-a pierdut viața. Înainte de a

Anda Călin și Liviu Vărciu s-au împăcat! Cei doi au lăsat neînțelegerile deoparte, iar acum sunt mai uniți și mai fericiți ca niciodată! Deși relația lor a fost presărată și cu momente dificile, iată că și de această dată dragostea

Altex are o multime de oferte foarte avantajoase puse la dispozitia clientilor online in aceasta saptamana. Citește mai

Guvernul aprobă, în şedinţa de miercuri, ajutoare de urgenţă pentru familiile din localităţile Dragalina şi Perişoru din judeţul Călăraşi ale căror locuinţe şi gospodării au fost distruse de tornada produsă în urmă cu câteva zile.

O româncă în vârstă de 68 de ani care îngrijea o bătrână din Italia, din apropiere de orașul Udine, a murit în timp ce se afla la muncă. Femeia ar fi suferit un stop cardio respirator. Cadavrul „badantei” românce a fost descoperit de

Guvernatorul BNR Mugur Isărescu a declarat miercuri că noul indice pentru credite, IRCC, nu trebuie să fie aşteptat ca un miracol care face dreptate pentru toată lumea, pentru că s-ar putea ca în anumite situaţii el să fie mai mare decât

Evaluarea Naţională la finalul clasei a II-a continuă, astăzi, cu proba la Matematică, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN). Proba de limba română (scris şi citit) pentru elevii din rândul minorităţilor

Cea de-a 29-a ediţie a Festivalului Naţional de Teatru, care se va desfăşura la Bucureşti, între 18 şi 27 octombrie, va avea anul acesta o nouă identitate

Polițiștii constănțeni au reușit să-l prindă pe autorul jafului de la sala de jocuri de noroc din comuna constănțeană 23 August, comis în urmă cu aproximativ o lună, acesta fiind un tânăr în vârstă de 18 ani. El a fugit atunci cu

Elena Udrea a fost audiată joi în secret, în Madagascar, potrivit informaţiilor oferite de România TV. Decizia definitvă în acest dosar va fi luată de magistrați în

După încetarea colaborării cu Intel şi reconcilierea cu cei de la Qualcomm, Apple a decis că nu mai vrea să depindă de alte companii în ceea ce priveşte modemurile 5G în viitorul apropiat. Pentru asta, compania americană s-a apucat să îşi

Peste 300 de invitaţi naţionali şi internaţionali vor participa pe 12 iunie la Conferinţa Europeană pentru Politici de Arhitectură „Future Shapers”, care se va desfăşura la sediul Ministerului Culturii

Madonna a semnat contractul pentru susținerea unui recital în finala concursului Eurovision 2019, care va avea loc sâmbătă, la Expo Tel Aviv, în Israel, punând astfel capăt incertitudinilor privind prestația sa din competiția muzicală,

Anunţ de ultimă oră dat de Traian Băsescu în privinţa soartei politice a Laurei Codruţa Kovesi. Incredibil ce spune fostul preşedinte despre fosta şefă

China dă semne de slăbiciune în conflictul cu SUA, recurgând la propagandă oratorică de cea mai pură esenţă comunistă, în timp ce economia

Parlamentul din Taiwan aprobă legislația căsătoriei între persoane de același sex. Lege a trecut lejer şi permite cuplurilor să se căsătorească începând cu data de 24

Eurovision aruncă în aer România! Se cer demisii la cel mai înalt nivel politic!Vicepreședintele PNL, Gigel Știrbu, îi cere demisia Doinei Gradea din fruntea TVR, după ce România a ratat finala Eurovisionului pentru al doilea an