Curs valutar BNR 11 martie. Cât a ajuns să coste azi 1 euro 11.03.2021

11.03.2021 Curs valutar BNR 11 martie. Cât a ajuns să coste azi 1 euro Banca Națională a României a anunțat noul curs de referință pentru astăzi, 11 martie. Din fericire pentru toți românii cu rate și chirii în euro, moneda europeană este în scădere față de ziua precedentă. Specialiștii […] The post



Curs valutar BNR 11 martie. Cât a ajuns să coste azi 1 euro

Banca Națională a României a anunțat noul curs de referință pentru astăzi, 11 martie. Din fericire pentru toți românii cu rate și chirii în euro, moneda europeană este în scădere față de ziua precedentă. Specialiștii […] The post Curs valutar BNR 11 martie. Cât a ajuns să coste azi 1 euro appeared first on Cancan.

Curs valutar BNR 11 martie. Cât a ajuns să coste azi 1 euro

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Ludovic Orban a explicat unde va interveni armata, începând de miercuri. Potrivit premierului, armata va fi implicată în misiuni de pază, de patrulare precum şi în misiuni la frontieră. Acestă declaraţie

După ce ATP și WTA au „înghețat” clasamentele din cauza pandemiei de coronavirus, Darren Cahill (58 de ani), antrenorul Simonei Halep (28 de ani), spune că e normal ca aceste săptămâni de pauză competițională să fie trecute în statistica

De asemenea, conducerea şantierului naval (pe a cărui platformă muncesc, incluzând companiile integrate, circa 5.000 de oameni) a anunţat că a introdus măsuri sporite de prevenire a răspândirii

Manuel Neuer, portarul titular al echipei Bayern Munchen, campioana Germaniei, a precizat că este ceva firesc ca fotbaliștii să accepte diminuări ale salariului, în timpul crizei provocate de pandemia de coronavirus, notează DPA. Declarația lui

Pandemia de coronavirus se "accelerează", peste 300.000 de cazuri fiind înregistrate în prezent la nivel mondial, din aproape toate ţările, a declarat luni directorul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii

Paul Papp a vorbit în această dimineață, la GSP Live, despre epidemia de COVID-19 în Turcia și despre posibilele probleme financiare care ar putea să apară: „Financiar nu cred că vom avea

Nelu Tătaru, noul Ministru al Sănătății, are 47 de ani, este medic chirurg la Spitalul din Huși, pe care l-a și condus o perioadă în calitate de manager. El a fost, în perioada 1991 – 1992 asistent medical stagiar la Spitalul Judeţean

Poliţia Locală Târgovişte a acţionat, în ultimele 24 de ore, pe raza Municipiului, sub coordonarea Poliţiei Municipiului

Investiţiile în general şi cele în infrastructură în mod special sunt soluţiile pe care ar trebui să mizeze statul pentru a depăşi criza adusă de epidemia de coronavirus în România, este de părere omul de afaceri Cristian Erbaşu,

Grupul de Comunicare Strategică a anunțat, joi, decesul celui de-al 18-lea pacient cu noul coronavirus din România, o femeie în vârstă de 76 ani, din judetul Cluj, internată în data de 20 martie în Spitalul Huedin. Femeia de 76 de ani depistată

În plus, Dodon a precizat că toţi moldovenii care revin în această perioadă din străinătate vor fi testaţi la COVID-19, pentru a nu admite ca cetăţenii infectaţi să plece la domiciile lor şi a răspândi

Al 18-lea deces cauzat de pandemia de coronavirus s-a înregistrat astăzi în România. Este vorba despre o femeie de 76 de ani din Cluj. Conform Grupului de Comunicare Strategică (GCS), femeia era internată încă din data de 20 martie la Spitalul

Cristina Daniela Anculescu, directorul general pe resurse umane în cadrul societăţii Uniqa Asigurări, este acum şi membru în directoratul companiei Uniqa Asigurări de Viaţă, potrivit informaţiilor transmise de Autoritatea de Supraveghere

Chiar și Patriarhul Daniel a fost obligat să se autoizoleze din cauza crizei coronavirusului, îndemnîndu-i și pe credincioși să respecte toate măsurile impuse prin starea de urgență decretată de Klaus Iohannis sau prin ordonanțele militare

Guvernul va trebui să adopte şi alte măsuri de sprijinire a mediului de afaceri, pe lângă cele anunţate deja, pentru a evita o criză economică severă, sunt de părere oficialii Impetum Group, un grup care gestionează companiile aflate în

Tokyo a devenit epicentrul epidemiei de coronavirus în Japonia, înregistrând un număr de cazuri mai mare decât oricare altă regiune niponă după o creştere record într-o singură zi, potrivit informaţiilor oferite de postul public de

Închiderea temporară a activităţii are legătură cu răspândirea virusului care a infectat şi foarte multe persoane din

Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, a fost confirmat cu coronavirus, a transmis un purtător de cuvânt al Downing Street. Boris Johnson prezintă simptome ușoare, iar în acest moment se află în

România are 388 de fabrici care produc echipamente de protecţie pentru diferite domenii, de la industrie grea la minerit, cu o cifră de afa­ceri cumulată de 471 mil. lei în 2018 şi cu 4.500 de angajaţi, arată datele centralizate de confidas.ro,

Meteorogii anunță că în următoarele zile, pe lângă Covid-19, sănătatea românilor va fi amenințată de un nou nor de praf care vine dinspre Asia. Cantitatea de particule fine va depăși chiar și de 10 ori limitele normale. Efectele vor fi