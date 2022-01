Curs valutar BNR 10 ianuarie 2022. Cât valorează un euro astăzi 10.01.2022

10.01.2022 Curs valutar BNR 10 ianuarie 2022. Cât valorează un euro astăzi Banca Națională a României (BNR) a anunțat, prin intermediul cursului interbancar afișat luni dimineață, valorile pe care le înregistrează pe 10 ianuarie principalele monede. Totuși, trebuie ținut cont că valorile lor se pot modifica până



Curs valutar BNR 10 ianuarie 2022. Cât valorează un euro astăzi

Banca Națională a României (BNR) a anunțat, prin intermediul cursului interbancar afișat luni dimineață, valorile pe care le înregistrează pe 10 ianuarie principalele monede. Totuși, trebuie ținut cont că valorile lor se pot modifica până […] The post Curs valutar BNR 10 ianuarie 2022. Cât valorează un euro astăzi appeared first on Cancan.

Curs valutar BNR 10 ianuarie 2022. Cât valorează un euro astăzi

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu, a mers, vineri, la Romexpo, unde cadrele didactice au format cozi imense la vaccinare, el spunând că unii dascăli nu au respectat ora de programare și au venit mai

Ungaria, amenințată de al treilea val al pandemiei, prelungește carantina până pe 15 martie. Avertizând asupra riscului ca numărul noilor infectări să crească dramatic, Premierul Viktor Orban a anunțat accelerarea campaniei de vaccinare.

Tortul aniversar pentru ziua fe­ti­ţei sale a fost scânteia de la care Adelina Cîrstian, o tânără an­tre­prenoare din Bucureşti, a por­nit propria afacere în dome­niul prăjiturilor, deschizând în 2019 atelierul Sweet Sophie, după o

Angajata unei case de ajutor reciproc a pensionarilor (CARP) din judeţul Suceava a fost trimisă în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, fiind acuzată de

Specialiştii Institutului Naţional de Sănătate Publică au lansat un avertisment cu privire la creşterea numărului de accidente produse de folosirea nechibzuită a lămpilor UV. Aceştia mai spun că nu este recomandată utilizarea lămpilor UV

A trecut printr-o dramă greu de descris și a dus o copilărie pe care niciun om nu și-o dorește. Ticy, căci despre el este vorba, a dus o luptă grea, dar într-un final a ieșit […] The post Copilăria dureroasă îndurată de un cunoscut

O imagine cu Marina Dina, fosta asistentă TV, și fotbalistul Barcelonei, Leo Messi, a reintrat în atenția celor care o urmăresc pe rețelele de socializare pe frumoasa blondă. Fosta asistentă a lui Mihai Morar la „Răi da' buni” postase pe

Cea de-a 25-a rundă a Ligii 1 programează astăzi două partide. De la ora 18:00 la Mediaș, FC Hermannstadt va primi vizita formației Sepsi OSK Sf. Gheorghe, urmând ca de la ora 20:30 în Moldova, […] The post Zi de fotbal în Liga 1 » Două

Ministerul Transporturilor are 14,1 miliarde de lei alocaţi în 2021, dintre care 1,4 miliarde de lei sunt pentru modernizarea infrastructurii feroviare, scrie Ziarul Financiar. Bugetul este cu

Alin Petrache (44 de ani) a fost reales astăzi în funcția de președinte al Federației Române de Rugby. Fostul căpitan al „stejarilor” a fost ales cu unanimitate de voturi președinte al FRR, din echipa sa urmând să facă parte și fostul

Faimoșii au pierdut din nou în fața Războinicilor și au fost nevoiți să mai facă o nominalizare. Șase dintre aceștia au propus-o pe Elena Marin. Înainte ca Daniel Pavel să citească numele concurenților nominalizați, echipa […] The

Tipsterii GSP.RO îți propun trei cote de încercat pentru derbyul Italiei, AS Roma - AC

Este doliu în lumea medicală din România. Iuliana Melinte a încetat din viață după ce a luptat cu toate forțele ca să învingă boala teribilă cu care fusese diagnosticată. Ea era căsătorită de mulți ani […] The post Doliu în lumea

Bugetul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului (MEAT) pentru anul 2021 a primit vineri aviz favorabil din partea comisiilor parlamentare reunite pentru buget, finanţe şi

Vaccinul de la Johnson&Johnson, primul vaccin din lume care va fi administrat printr-o singură doză, a fost aprobat în regim de urgență de FDA în Statele Unite ale Americii. Compania Johnson&Johnson

Horoscopul zilei de 1 martie 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru

În vechime, Mărţişorul era legat la mâinile sau de gâtul copiilor, pentru a le purta noroc în cursul anului, pentru a fi sănătoşi şi curaţi ca argintul la venirea

Daria Isabela Miheţ, judecător la Tribunalul Bucureşti, a anulat mai multe probe – interceptări, date privind tranzacţii financiare, expertize judiciare în dosarul

Claudiu Dolot, directorul sucursalei BCR din Caraş-Severin, a fost numit preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), printr-o decizie a premierului Florin Cîţu publicată vineri în Monitorul

Un nou scandal izbucnește în jurul AUR. Un senator al formațiunii este acuzat că a adus un omagiu în Parlament lui Valeriu Gafencu, numindu-l ”sfânt al închisorii”. Declarația lui Sorin Lavric a fost aspru criticată de Institutul Național