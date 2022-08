Curs valutar, 11 august 2022. Cât a ajuns să coste euro şi dolarul 11.08.2022

11.08.2022 Curs valutar, 11 august 2022. Cât a ajuns să coste euro şi dolarul Curs valutar BNR, joi, 11 august 2022. Banca Națională a României va actualiza cursul valutar în jurul orei 13:00. Vom afla cât costă un dolar american, un euro, un franc elvețian, precum și câți lei […] The post Curs valutar, 11 august



Curs valutar, 11 august 2022. Cât a ajuns să coste euro şi dolarul

Curs valutar BNR, joi, 11 august 2022. Banca Națională a României va actualiza cursul valutar în jurul orei 13:00. Vom afla cât costă un dolar american, un euro, un franc elvețian, precum și câți lei […] The post Curs valutar, 11 august 2022. Cât a ajuns să coste euro şi dolarul appeared first on Cancan.

Curs valutar, 11 august 2022. Cât a ajuns să coste euro şi dolarul

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

În şase circumscripţii alegerile pentru Adunarea Populară a Găgăuziei nu au avut loc, din cauză că la urnele de vot s-a prezentat un număr mic de alegători, transmite IPN, cu referire la portalul de ştiri local

Simona Halep (29 de ani) tocmai şi-a schimbat numele în acte, devenind Halep-Iuruc după căsătorie. În acelaşi timp, şi-a dat acordul pentru ca numele ei să fie „împrumutat“ pentru identificarea unei descoperiri care i-a entuziasmat pe

Co-preşedintele USR PLUS, Dacian Cioloş, a fost invitatul emisiunii OFF/On The Record, pe Aleph News. „Nu mai există şedinţe de coaliţie. Cu acest prim ministru, nu mai poate fi o coaliţie cu USR PLUS.

Acţiunile One United Properties (ONE), unul dintre principalii dezvoltatori imobiliari de proiecte sustenabile rezidenţiale, de birouri şi mixte de ultimă generaţie din România, au debutat astăzi în indicele BET, care urmăreşte evoluţia celor

Irina Bara (26 de ani, 113 WTA) a asistat aseară, din tribunele de pe „Mestalla”, la duelul plin de dramatism dintre Valencia și Real Madrid, încheiat 1-2. Jucătoarea de tenis din România a participat săptămâna trecută la turneul ITF de la

Cristiano Ronaldo (36 de ani), atacantul lui Manchester United, a fost victima unei înșelătorii în trecut. Presa internațională scrie între 2007 și 2010, perioadă în care a activat la Manchester United și Real Madrid, Cristiano Ronaldo a fost

De când celebrul ei tată i-a ”comandat” Bentley-ul Continental ”țiplă”, Alexandra Becali a mai făcut mici „aroganțe”. Ba a parcat pe trecere, ba a urcat pe trotuar, dar, de acum, nu o va mai ”comite”. […] The post Pe

Noul coronavirus a ucis mai mulți americani decât gripa spaniolă din 1918-1919 și devine astfel cea mai gravă pandemie din istoria recentă a Statelor Unite ale Americii, potrivit datelor publicate de Universitatea Johns Hopkins, relatează USA

Grupul de Comunicare Strategică va anunțat numărul de români care s-au infectat cu virusul SARS-CoV-2, de la începutul pandemiei până astăzi, 21 septembrie 2021, dar și în ultimele 24 de ore. Până astăzi, 21 septembrie, […] The post

Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV) anunţă că, în ultimele 24 de ore, au fost vaccinate anti-COVID, cu prima doză sau rapel, 15.682 de persoane. Numărul este în creştere faţă de

Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a anunțat, luni, că România a decis să se alăture celor 22 de state membre ale Uniunii Europene, reunite într-un consorţiu, pentru a ne asigura că drepturile românilor din străinătate sunt recunoscute şi

Mircea Badea, de la Antena 3, a reacţionat şi el după ce Olivia Steer a reuşit să creeze din nou vâlvă în online. „A venit din nou acea perioadă specială a anului, cînd iar nu […] The post Mircea Badea a avut şi el o reacţie

Preţurile record la gaze naturale pun presiuni asupra lanţurilor de aprovizionare ale mai multor sectoare ale economiei europene, inclusiv furnizorii de energie, producătorii de îngrăşăminte şi companiile care produc bunuri de consum, arată un

Două tinere, una din Caraș-Severin, iar cealaltă din Giurgiu, au încetat din viață, după o luptă grea cu temutul virus. Medicii nu au reușit să le salveze pe tinere, chiar dacă una din ele era […] The post Doua românce au murit

Arbitrul Radu Petrescu a luat o decizie controversată în partida Farul Constanța - Sepsi Sfântu Gheorghe 0-1, contând pentru șaisprezecimile de finală ale Cupei României. Vezi AICI rezultatele zilei din „16-imile” Cupei României! În minutul

Scott C Waring, din Taiwan, crede că a văzut faţa unui marţian sculptată în piatră pe Marte. El crede că sculptura, similară cu cele ale preşedinţilor SUA din Muntele Rushmore, ar putea avea o vechime de până la 10.000 de ani,

Grupul de Comunicare Strategică va anunța numărul de români care s-au infectat cu virusul SARS-CoV-2, de la începutul pandemiei până astăzi, 23 septembrie 2021, dar și în ultimele 24 de ore. Până ieri, 23 septembrie, […] The post

Coronavirusul a ajuns și la Adunarea Generală a ONU, desfășurată zilele acestea la New York, acolo unde se află, de altfel, și președintele României, Klaus Iohannis. Mai exact, vorbim despre ministrul Sănătății al Braziliei, Marcelo Quiroga,

România are 2,6% din toată suprafaţa cultivată cu viţă de vie la nivel mondial, adică 190.000 de hectare plantate, potrivit datelor de la Organizaţia Internaţională a Viei şi Vinului

Precipitaţiile abundente căzute în sudul Spaniei, Granada, Cordoba, Cartagena, au provocat inundaţii de amploare, soldate cu pagube materiale, informează publicaţia spaniolă ABC. Aversele au semănat haos în Cordoba, unde în câteva zeci de