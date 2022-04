Curs BNR 14 aprilie 2022. Cât a ajuns să coste un euro astăzi 14.04.2022

14.04.2022 Curs BNR 14 aprilie 2022. Cât a ajuns să coste un euro astăzi Banca Națională a României (BNR) a anunțat, prin intermediul cursului interbancar afișat marți dimineață, valorile pe care le înregistrează pe 14 aprilie principalele monede. Ce se întâmplă cu acestea în ziua 50 de război. Cursurile



Curs BNR 14 aprilie 2022. Cât a ajuns să coste un euro astăzi

Banca Națională a României (BNR) a anunțat, prin intermediul cursului interbancar afișat marți dimineață, valorile pe care le înregistrează pe 14 aprilie principalele monede. Ce se întâmplă cu acestea în ziua 50 de război. Cursurile […] The post Curs BNR 14 aprilie 2022. Cât a ajuns să coste un euro astăzi appeared first on Cancan.

Curs BNR 14 aprilie 2022. Cât a ajuns să coste un euro astăzi

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Tanczos Barna, s-a deplasat în această dimineață pe platforma SC ECO BURN SRL din localitatea Brazi, județul Prahova, ca urmare a incendiului puternic izbucnit în cursul acestei nopți în hala

Acuzat de ultrași că poartă vina retrogradării lui Poli Iași, ca urmare a politicii avute față de fotbal, primarul Iașiului, Mihai Chirica, a lăsat de înțeles că își va schimba radical optica. Primul pas pe care îl face Chirica este

După furtună vine vreme bună! O expresie care sintetizează foarte bine experienţa Lorei din ultimul an şi ceva. Anul trecut pe vremea asta, era blocată în Bali, din cauza pandemiei. Plecase să-şi reîncarce bateriile după ce, la începutul lui

Astăzi sosesc în țară 128.400 doze de vaccin Moderna. Acestea vor ajunge la Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare Medico-Militară "Cantacuzino" din Bucureşti, transmite Comitetul Naţional de

FC Voluntari a câștigat barajul cu Dunărea Călărași și rămâne în Liga 1 și în sezonul

Ministrul mediului, Tanczos Barna, anunță că starea de alertă sanitară cerută de primarul sectorului 1 reprezintă o soluție de moment, iar în acest moment este important ca serviciul de salubrizare să fie prestat în continuare, pentru ca

Preşedintele Klaus Iohannis susține că o prioritate în crearea Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) a fost asigurarea unui echilibru între nevoile naţionale şi cerinţele planului general al Uniunii

În România, nu doar literatura, ci cultura în general sunt guvernate în mare măsură de impostură, de trafic de influenţă, de o răsturnare a valorilor pe care un public neinstruit le

Dacă simți că te năpădesc gândurile, te exprimi greu, nu reușești să răspunzi la mailuri, atunci e clar vina lui Mercur retrograd. El a început mersul înapoi pe 29 mai și va dura până pe 22 iunie.

Producătorul de medicamente Infomed Fluids, înfiinţat în 2004, a raportat afaceri de aproape 130 mil. lei în 2020, după o creştere de 8% faţă de anul anterior, potrivit calculelor ZF pe baza informaţiilor publice de la ministerul de

Uniunea Europeană a prezentat, vineri, Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC) un plan prin care să fie crescută producţia şi distribuţia de vaccinuri anti-COVID-19, în special pentru ţările în curs de dezvoltare. Planul Uniunii nu ia în

În timpul pandemiei, 1 din 4 angajaţi din Uniunea Europeană a muncit în regim de telemuncă, spune cercet­ă­torul Oscar Vargas de la Eurofound - Fundaţia Europeană pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Muncă şi

Unu din trei elevi a par­ticipat la meditaţii plă­tite în anul şcolar 2019-2020, tot atâţia au par­ticipat şi la consultaţii/ore de pre­gă­tire gratuită, iar în anul şcolar 2020-2021, 19% dintre elevi participă la meditaţii, iar 20%

Laura Cosoi, în vârstă de 39 de ani, și-a surprins fanii de pe contul de socializare, după ce a postat o imagine, în care apare într-un body minuscul. La prima vedere, pare că vedeta nu poartă lenjerie intimă, iar cei care o urmăresc au

Preşedinte turc Recep Tayyip Erdogan a anunţat vineri că nava de foraj Fatih a descoperit recent un depozit de 135 de miliarde de metri cubi în zăcământul de gaze Sakarya din Marea Neagră. Turcia este, în prezent, unul din cei mai mari

O femeie în vârstă de 87 de ani, din Galaţi, este în comă la spital, după ce a fost lovită de un excavator. Accidentul s-a produs sâmbătă dimineaţă, pe o stradă din oraş, unde au loc lucrări de

La sfârşitul lunii aprilie 2021, rata şomajului înregistrat la nivel naţional a fost de 3,16%, mai mică decât cea din luna anterioară cu 0,17pp şi mai mare cu 0,26 pp decât cea din luna aprilie a anului 2020,

Irina Begu și argentinianca Nadia Podoroska s-au calificat astăzi, 5 iunie, în optimi la Roland Garros după ce au trecut în trei seturi de perechea formată din Shuko Aoyama și Ena Shibahara, scor 7-5, 3-6, 6-3. Meciul a durat două ore și 15

Pompierii din Ineu au salvat trei pui de barză care căzuseră dintr-un cuib. Oamenii au folosit autoscara și au pus puii în cuibul construit de mama lor. Incidentul s-a produs sâmbătă în

Mai mulți înalți funcționari, judecători și angajați ai ministerelor Afacerilor Externe, au pus umărul la o escrocherie cu un pământ de 12.500 de metri pătrați din Sectorul 1 al Capitalei. Miza a fost atât de importantă încât oamenii din