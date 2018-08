Curg dezvăluirile groaznice despre Schumacher: Neamţul a ajuns într-o stare psihică deplorabilă şi plânge des 29.08.2018

29.08.2018 Curg dezvăluirile groaznice despre Schumacher: Neamţul a ajuns într-o stare psihică deplorabilă şi plânge des La cinci ani după accidentul de schi din Alpii francezi, nimeni n-a văzut vreo fotografie cu fostul campion mondial de Formula 1, însă cei care l-au vizitat au fost marcaţi de starea



Curg dezvăluirile groaznice despre Schumacher: Neamţul a ajuns într-o stare psihică deplorabilă şi plânge des

La cinci ani după accidentul de schi din Alpii francezi, nimeni n-a văzut vreo fotografie cu fostul campion mondial de Formula 1, însă cei care l-au vizitat au fost marcaţi de starea sa.

Curg dezvăluirile groaznice despre Schumacher: Neamţul a ajuns într-o stare psihică deplorabilă şi plânge des

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Un număr de 12 persoane au fost evacuate la Topliţa, din casele aflate în apropierea locului în care s-a descoperit un depozit cu grenade neexplodate, specialiştii pentru situaţii de urgenţă intervenind pentru

Un autobuz cu aproximativ 40 de pasageri a derapat, luni, şi apoi a ieşit de pe carosabil, pe drumul naţional DN2B, la ieşirea din municipiul Buzău către localitatea Gălbinaşi, potrivit informaţiilor

Horoscop 31 iulie Berbec Puteţi avea succes într-o scurtă călătorie de afaceri. Vă sfătuim să fiţi prudent şi să evitaţi discuţiile în contradictoriu cu partenerii de afaceri. Reuşiţi

Instabilitatea atmosferică se va menține accentuată în cea mai mare parte a țării. Vor fi averse ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului,

O luna deosebit de zbuciumata, dar pozitiva.Trebuie sa rezolvati o gramada de chestii si, in plus, sa va ocupat si de treburile gospodaresti. Dar totul se va aranja! Sunteti energici, doriti sa iesiti in

Farmec Cluj, cel mai mare producător român de cosmetice, se află pe primul loc după cota de piaţă în ceea ce priveşte vânzările de produse pentru protecţie solară după doar doi ani de când compania a relansat această categorie de

Concordia Chiajna și Viitorul încheie azi etapa a doua din Liga 1. Echipa lui Hagi e în căutarea primei victorii din noul sezon. Partida va începe la ora 21:00 și va putea fi urmărită în format liveTEXT pe GSP.ro și în

Gică Hagi a salvat SSC Farul de la o situație delicată și a pus la dispoziția echipei suporterilor stadionul de la Ovidiu pentru a-și putea juca meciurile din Liga a 2-a pe arena centrala a Academiei. SSC Farul se confruntă cu mari probleme

Victor Hănescu (37 de ani, fost număr 26 ATP), unul dintre cei mai reprezentativi tenismeni ai României din ultimii 20 de ani, trece prin momente dificile în plan personal. "Hăne" urmează să divorțeze de Andreea după o căsnicie care a

Accident grav în județul Olt, în urma căruia doi tineri și-au pierdut viețile. (Promotiile zilei la monitoare) Tragicul eveniment s-a produs luni după amiază, între localităţile Movileni şi Potcoava. Doi tineri de 18 şi 23 de ani au murit

Piloţii din Germania ai companiei aeriene low-cost Ryanair au votat în favoarea declanşării unei greve deoarece vor să aibă contracte colective de muncă, transmit Reuters şi DPA. Citește mai

Postul Sf Marii 2018. Postul Adormirii Maicii Domnului incepe de regula la data de 1 august si tine doua saptamani (1-15 august). Citește mai

Mai multe persoane au fost rănite, unele fiind în stare gravă! Citește mai

Doi tineri, un băiat de 23 ani şi o fată de 18, au murit într-un cumplit accident petrecut luni seară pe un drum din judeţul

Compania 21st Century Fox, deţinută de magnatul media Rupert Murdoch, va fi cumpărată de Disney, decizia fiind aprobată de acţionarii celor două

Transportul în comun din Târgovişte va fi „prieten” cu mediul. Administraţia locală a testat unul dintre modelele de autobuz electric, special conceput pentru traficul din oraşe. Primăria aşteaptă cele 20 de milioane de euro din cadrul

Suntem la 28 de ani de la prăbuşirea regimului politic comunist şi revenirea României la democraţie. Este anul Centenarului, an în care regiunile istorice româneşti aşteaptă realizări pe măsura evenimentului, lucru care, din păcate şi din

După câteva zile petrecute la Bucureşti şi la Constanţa, SImona Halep a ales o vacanţă activă pentru perioada

Macedonia urmează să organizeze pe 30 septembrie un referendum pe tema schimbării numelui în ”Republica Mecedonia de Nord”, un vot care va fi crucial în soluţionarea unui îndelungat diferend cu Grecia, o condiţie în vederea relansării

Trei persoane, printre care un copil de 3 ani, au fost rănite şi transportate la spital în urma unei explozii produse luni seară, într-un apartament dintr-un bloc situat în zona centrală a