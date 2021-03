Cuplu de studenţi din Pakistan, exmatriculat după ce tânăra l-a cerut în căsătorie pe iubitul ei în public 13.03.2021

13.03.2021 Cuplu de studenţi din Pakistan, exmatriculat după ce tânăra l-a cerut în căsătorie pe iubitul ei în public ”Nu am făcut nimic rău şi nu ne pare rău”, a reacționat tânăra pakistaneză, după ce universitatea din oraşul Lahore i-a exmatriculat-o pe ea și pe iubitul ei, pentru că l-a cerut de soț în campus, în prezența mai multor



Cuplu de studenţi din Pakistan, exmatriculat după ce tânăra l-a cerut în căsătorie pe iubitul ei în public

”Nu am făcut nimic rău şi nu ne pare rău”, a reacționat tânăra pakistaneză, după ce universitatea din oraşul Lahore i-a exmatriculat-o pe ea și pe iubitul ei, pentru că l-a cerut de soț în campus, în prezența mai multor persoane, potrivit News. Momentul a ajuns cunoscut după ce imaginile surprinse au apărut pe rețelele […]

Cuplu de studenţi din Pakistan, exmatriculat după ce tânăra l-a cerut în căsătorie pe iubitul ei în public

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

Guvernul a adoptat, joi, o Hotărâre de Guvern prin care se acordă în continuare ajutorul financiar pentru stimularea achiziției de calculatoare, denumit Euro 2020. Programul prevede că pot cere aceste bonuri doar elevii care provin din familii în

Aurelia Brădeanu, jucătoarea care marca golul decisiv prin care CSM câștiga Liga Campionilor în 2016, are acum doi băieți și o fetiță. Aurelia Brădeanu, fostul căpitan al echipei României, jucătoarea care deține recordul de participări la

Templul fotbalului brazilian, complexul sportiv Maracana din Rio de Janeiro (Brazilia), va fi transformat în spital care-i va trata pe pacienții infectați cu coronavirus. Decizia a fost anunțată, joi, de autoritățile din Brazilia, după ce în

Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a anunţat că 400.000 de contracte de muncă sunt suspendate în prezent. Ministrul Finanţelor anunţa că până la un milion de români ar putea fi trimişi în şomaj tehnic din cauza pandemiei de coronavirus.

Al doilea transport cu echipamente medicale din Coreea de Sud aduce la București 100.000 de combinezoane de protecție. Echipamentele vor fi aduse cu o aeronavă C-17 Globemaster III, care va ateriza sâmbătă pe Aeroportul ”Henri Coandă”

Medicii şcolari detaşaţi în teren atenţionează că nu sunt destule echipamente. Medicii din cabinetele şcolare au fost trimişi în teren de Ministerul Sănătăţii. Misiunea lor era să facă

Sistemul de transport reprezintă o linie vitală pentru economie, iar aceasta obligatoriu va fi menţinută, a declarat, miercuri seara, ministrul Transporturilor, Lucian Bode, precizând că zilnic intră în ţară, în medie, 4.000 - 4.500 de

În această perioadă suntem toţi concentraţi pe ce se întâmplă la noi, însă nu avem voie să pierdem din vedere evenimentele care au loc în plan european, pentru că acolo se produc mutaţii cu impact decisiv asupra UE, iar asta ne va afecta

Majoritatea analiştilor financiari estimează pentru următoarele 12 luni deprecierea leului, respectiv un curs mediu de 4,94 lei/euro, şi o inflaţie de 3,67%, potrivit Asociatiei CFA

Marea Britanie a anunţat că numărul persoanelor care au murit din cauza infectării cu coronavirus a depăşit 1.000. Potrivit datelor oficiale, la acest moment, în Marea Britanie, sunt 1.019 morţi din cauza coronavirusului. Totodată, sunt şi

Un bebeluș de până într-un an din Chicago, depistat pozitiv cu coronavirus, a decedat, au anunțat sâmbătă autoritățile din Illinois, potrivit CNN. „Nu a mai existat niciun deces asociat cu COVID-19 la un copil sub un an. A fost

Bilanțul deceselor din România din cauza coronavirusului crește de la o zi la alta! Numărul deceselor din cauza COVID-19 a ajuns la 43. Bărbat, 72 de ani, jud. Arad. În data de 26.03.2020 s-au recoltat probe biologice pentru COVID 19 care au

La Spitalul Judeţean din Satu Mare se montează o linie de laborator pentru depistarea COVID-19. Aceasta urmează să fie funcțională începând de săptămâna viitoare, se arată într-un comunicat de presă al Consiliului Județean. „Metoda

Xavi, sub contract cu Al-Sadd până la vară, a confirmat că „vreau să mă întorc la Barcelona". E aproape sigur că îl înlocuiește pe Quique Setién. Are deja două nume pe listă: Jadon Sancho și Serge

Flacăra olimpică pentru Jocurile Olimpice din 2021 de la Tokyo va fi menţinută la Fukushima timp de o lună, după care va fi păstrată în capitala Japoniei, transmite Xinhua. Aceasta a

Poliţiştii din Italia afirmă că pandemia de coronavirus afectează chiar şi cele mai temute ramuri ale Mafiei, în primul rând cea calabreză, ‘Ndrangheta, numărul unu în traficul mondial de cocaină, scrie Agerpres. Generalul Giuseppe

Asistentul medical de la secția ATI a Spitalului din Sibiu, testat pozitiv pentru coronavirus, nu a respectat protocoalele, iar conducerea unității medicale anunță că este posbil ca, după finalizarea

În plină epidemie de coronavirus, Guvernul României a anunţat că sunt disponibile 2.000 de locuri de muncă. Potrivit comunicatului, posturile suplimentate sunt în două domenii. Citeşte şi: Brigada Rutieră, anunţ important pentru şoferi! Ce

Ministerul Muncii anunţă că numărul contractelor de muncă suspendate şi încetate se ridică la peste 600.000, majoritatea fiind în industria prelucrătoare, hoteluri şi restaurante sau comerţ cu

USR solicită Ministerului Educaţiei Naţionale, condus de Monica Anisie, amânarea Evaluării Naţionale şi a Bacalaureatului pentru august sau septembrie „Uniunea Salvaţi România solicită Ministrului Educaţiei Naţionale, Monica Anisie, o