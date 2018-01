Cum vor fi cheltuiţi banii bucureştenilor în 2018: 991 milioane lei pentru cultură, recreere, religie, 45 milioane lei pentru biserici, 62 milioane lei pentru statui 29.01.2018

29.01.2018 Cum vor fi cheltuiţi banii bucureştenilor în 2018: 991 milioane lei pentru cultură, recreere, religie, 45 milioane lei pentru biserici, 62 milioane lei pentru statui Primăria Capitalei va cheltui circa o cincime din bugetul pe anul acesta pentru cultură, recreere şi religie, numai bisericile primind fonduri de 45 milioane de lei. Şi monumentele şi statuile sunt privilegiate în acest an, urmând să fie



Cum vor fi cheltuiţi banii bucureştenilor în 2018: 991 milioane lei pentru cultură, recreere, religie, 45 milioane lei pentru biserici, 62 milioane lei pentru statui

Primăria Capitalei va cheltui circa o cincime din bugetul pe anul acesta pentru cultură, recreere şi religie, numai bisericile primind fonduri de 45 milioane de lei. Şi monumentele şi statuile sunt privilegiate în acest an, urmând să fie finanţate cu 62,6 milioane de lei.

Cum vor fi cheltuiţi banii bucureştenilor în 2018: 991 milioane lei pentru cultură, recreere, religie, 45 milioane lei pentru biserici, 62 milioane lei pentru statui

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Gigi Becali, finanțatorul FCSB, a vorbit într-un interviu pentru ziarul Capital despre copilăria sa și a făcut o destăinuire incredibilă. "Copilăria mea o consider frumoasă, dar am trecut şi prin încercări. Pentru că eu am fost

Gigi Becali vrea să profite de problemele pe care Gabi Torje și Gicu Grozav le au la Karabukspor și să-i transfere la FCSB. Torje a declinat oferta fără să stea pe gânduri: "Nu mă duc acolo nici pentru un milion de euro". Torje a intervenit

Cristi Tănase (30 de ani) își va rezilia contractul cu Karabukspor în această iarnă, iar prima ofertă a venit din partea FCSB. Mijlocașul i-a transmis lui Gigi Becali că îi e dor de FCSB, însă nu va reveni acum în

CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMÂNIA, a stat de vorbă cu vedetele şi a aflat ce-şi doresc de la Noul An! Andreea Marin, Gabriela Cristea sau Andra sunt numai câteva dintre numele arhicunoscute din showbizul autohton care ne-au dezvăluit cu ce

CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din România, le urează cititorilor săi "La mulţi ani!", un An Nou fericit, multă sănătate şi multe realizări pe toate planurile în 2018! Vă mulţumim că sunteţi alături de noi şi vă asigurăm că vă vom ţine la

Horoscop 2018. Afla care sunt zodiile favorizate de astre in 2018. La ce capitol este zodia ta pe primul loc? Citește mai

Mii de persoane au protestat pentru a treia zi în Iran, în capitala Teheran având confruntări cu forţele de ordine, iar doi protestatari ar fi fost ucişi într-un oraş de provincie, informează

Tequila este băutura tradiţională a mexicanilor, aşa cum este ţuica sau palinca la români. Are o istorie îndelungată, fiind făcut din agavă albastră, un fruct care se coace chiar şi în zece

Deşi la nivelul guvernului se vorbeşte de peste un an de dezastrul şi jaful care se află în spatele ONG-urilor favorizate de stat, nu s-a făcut nimic pentru remedierea

Vâlcenii s-au adunat în noul centru din Râmnicu Vâlcea ca să petreacă împreună noaptea dintre ani. Au jucat hore, pe ritmuri populare, au fredonat melodiile celor de la Antract şi au dansat pe ritmuri dance, hip-hop şi rap

Preşedintele Parlamentului de la Chişinău, Andrian Candu, afirmă că nu cunoaşte despre conţinutul discuţiilor confidenţiale purtate între Igor Dodon şi liderul de la Kremlin, Vladimir Putin. Şeful Legislativului a menţionat că deţine o

Revoluția fiscală pe care Guvernul a adoptat-o prin Ordonanță de Urgență în noiembrie a intrat în vigoare în prima zi a lui 2018. Conține o serie de măsuri, însă multe dintre ele sunt

Află ce îți rezervă astrele în prima zi a anului. Pentru nativii din zodia Berbec, anul debutează în forţă cu veşti bune şi evenimente frumoase în plan

Luna ianuarie va începe și se va încheia cu ger, după cum arată vremea din bătrâni, a spus numerologul Mihai Voropchievici, sâmbătă, la emisiunea Adevăruri ascunse, de la Antena

Capete încoronate, actriţe de la Hollywood şi superstaruri din toata lumea asteaptă să vină barza în 2018. Iată despre cine este vorba: Eva Longoria aşteaptă pentru prima oară

Brandul Porumbul Vesel, operat prin firma Eduard&Dale, promovează porumbul fiert, dar şi nachos cu brânză şi salsa în standuri special

Simona Halep a câștigat fără emoții meciul disputat în primul tur al turneului WTA de la Shenzhen, împotriva americancei Nicole Gibbs (110 WTA), scor 6-4, 6-1. În setul inaugural, Simona Halep a făcut prima break-ul la 1-1,

Mihaela Buzărnescu (56 WTA) a pierdut meciul disputat împotriva rusoaicei Maria Sharapova (59 WTA) în primul tur al turneului WTA de la Shenzhen, scor 6-3, 6-0. Deși în primul set românca a reușit să facă prima break, la 2-2,

Josephina Skriver are 24 de ani, dar și o poveste de viață remarcabilă. Ea e fotomodel, îngeraș ”Victoria's Secret”, joacă fotbal și are patru tați deoarece a fost concepută ”in vitro”! În plus, s-a scris

Ore de coşmar pentru 135 de turişti chiar înainte de Anul Nou. Oamenii au rămas blocaţi pe platoul Bucegi, la Babele, din cauza vremii. Jandarmii din trei judeţe au intervenit ca să-i coboare în siguranţă de pe munte. Ultimii turişti salvaţi