Cum vor face cursurile studenţii Univesităţii din Bucureşti 02.10.2021

02.10.2021 Cum vor face cursurile studenţii Univesităţii din Bucureşti Cursurile la cele 19 facultăţi ale Universităţii din Bucureşti vor desfăşura în noul an academic 2021 - 2022, care a început vineri, online, offline şi în format hibrid, informează instituţia



Cum vor face cursurile studenţii Univesităţii din Bucureşti

Cursurile la cele 19 facultăţi ale Universităţii din Bucureşti vor desfăşura în noul an academic 2021 - 2022, care a început vineri, online, offline şi în format hibrid, informează instituţia de...

Cum vor face cursurile studenţii Univesităţii din Bucureşti

Stiri Jurnalul National

Stiri pe aceeasi tema:

Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, ex-candidat la funcţia de preşedinte care a obţinut 17% în scrutinul din 1 noiembrie, consideră că Maia Sandu a greşit atunci când a decis că nu va merge la dezbateri electorale cu Igor

Global Vision are în dezvoltare 100.000 mp şi va continua să investească în Constanţa, Bucureşti, Timişoara, Arad,

Fondul imobiliar NEPI s-a plâns la Bruxelles că Iulius Group, un competitor din sectorul centrelor comerciale, primește indirect terenuri evaluate la 300 de milioane de euro într-una din cele mai râvnite zone ale Capitalei. Executivul european a

Autorităţile au interzis pelerinajul din Dobrogea, la Mănăstirea Peştera Sfântului Andrei, care are loc an de an la 30

Acţionarii Alro Slatina (simbol bursier ALR), cel mai mare producător de aluminiu din România, au decis în cadrul AGEA desfăşurată marţi, 10 noiembrie, numirea Eximbank în rolul de lider al sindicatulului de bănci pentru creditul de 235 mil.

„Ideea inițială a acestei cărți mi-a venit pentru că de 15 ani, de când mă tot întâlnesc cu cititori, întrebările pe care mi le tot pun ei sunt «În ce vă găsiți inspirația? Ce ritual de scris

Prețurile apartamentelor s-au majorat cu 2,4% în luna octombrie, în marile orașe ale țării, după o scădere de 0,9 procente în septembrie, în ciuda pandemiei de COVID-19. O locuință la bloc costă, la

Mihai Tasici este cel de-al nouălea concurent din acest sezon care merge în finala iUmor, după ce i-a încântât pe cei trei jurați cu numărul său de stand-up, dar și pe cei de acasă. Mihai Tasici se va întâlni în marea finală cu ceilalți

Horoscopul zilei de 11 noiembrie 2020, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a condamnat, marţi, statul român, pentru că nu a asigurat unui cetăţean român şi unui cetăţean moldovean, hrană fără carne de porc, în închisoare, deşi îşi declaraseră credinţa

Dan Pavel, fondatorul retailerului de încălţăminte Benvenuti, spune că încasările din zona de online au crescut considerabil odată cu pandemia. Vânzările magazinului virtual reprezintă circa 20% din totalul afacerilor, iar fără această

Șase dintre jucătorii de la Barcelona nu se află în planurile de viitor ale antrenorului Ronald Koeman (57 de ani). Jurnaliștii de la AS au dezvăluit că există o listă de 6 fotbaliști pe care antrenorul olandez nu intenționează să se bazeze.

De Black Friday, la Digi preţurile devin şi mai mici, iar în perioada 12-15 noiembrie 2020, indiferent de serviciile sau extraopţiunile contractate, clienţii beneficiază de o reducere de 50% din preţul abonamentului pentru o perioadă de 12 luni

Potrivit unei investigaţii Daily Beast, luni Hotelul Internaţional Trump din Washington D.C nu mai avea camere libere în preajma datei învestirii preşedintelui-ales al SUA, un indiciu că poate cei mai înfocaţi susţinători ai lui Donald Trump nu

Românii au efectuat în primul se­mestru (S1) din 2020 tranzacţii cu car­dul de credit în valoare de 6,3 miliarde de lei, în scădere cu 2,4% faţă de ace­eaşi perioadă a anului trecut, după cum reiese din datele centralizate de

Olanda - Spania se joacă azi, de la 21:45, în cel mai tare meci amical de azi. Va fi pentru prima dată în ultimii cinci ani când cele două naționale se vor duela din nou. Olanda și Spania țin capul de afiș al partidelor de verificare programate

Conducerea clubului FC Barcelona a decis să deschidă o acţiune în justiţie împotriva starului brazilian Neymar, atacantul echipei franceze Paris Saint-Germain, informează presa spaniolă, notează Agerpres. Conform cotidianului EL Mundo, clubul

Florin Cîţu afirmă că guvernarea PNL a scăzut rata inflaţiei la cel mai mic nivel din 2017 şi până în prezent, potrivit cifrelor prezentate de INS. Ministrul de Finanţe adaugă că o rată a inflaţiei mică înseamnă în perioada următoare

Guangzhou Evergrande și Jiangsu Suning, formația antrenată de Cosmin Olăroiu, joacă joi, de la ora 13:35, returul finalei campionatului din China. În tur a fost 0-0. Guangzhou Evergrande - Jiangsu Suning nu e transmis la TV în România, dar

Liquid s-a anunțat drept una din marile forțe în Dota 2 după victoria din ESL Germany, dar lucrurile nu sunt așa ușoare în acest spațiu competitiv. Într-un turneu comun între echipele din EU și CIS, Summit 13. Ce e drept Liquid a jucat