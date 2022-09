Cum vor ajunge acasă românii cărora li s-au amânat zborurile. Răspunsul dat de Ministrul Transporturilor 06.09.2022

06.09.2022 Cum vor ajunge acasă românii cărora li s-au amânat zborurile. Răspunsul dat de Ministrul Transporturilor Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a vorbit despre situația zborurilor anulate de către compania românească Blue Air Aviation. De asemenea, acesta a venit cu soluții în ceea ce privește aducerea românilor în țară, deoarece ei s-au



Cum vor ajunge acasă românii cărora li s-au amânat zborurile. Răspunsul dat de Ministrul Transporturilor

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a vorbit despre situația zborurilor anulate de către compania românească Blue Air Aviation. De asemenea, acesta a venit cu soluții în ceea ce privește aducerea românilor în țară, deoarece ei s-au […] The post Cum vor ajunge acasă românii cărora li s-au amânat zborurile. Răspunsul dat de Ministrul Transporturilor appeared first on Cancan.

Cum vor ajunge acasă românii cărora li s-au amânat zborurile. Răspunsul dat de Ministrul Transporturilor

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Piaţa de e-commerce din Ro­mâ­nia ocupă locul 50 la nivel global, cu o valoare de 3 mld. do­lari în 2020, fiind în faţa Bangla­deshului şi sub piaţa de co­merţ online din Singapore, conform da­te­lor platformei de analiză

Noul val al pandemiei, care pune presiune pe medici și pe capacitatea spitalelor din toată lumea de a gestiona cazurile de COVID, vine în același timp cu un val de respingere a vaccinării. În spatele acestor refuzuri stă un întreg cumul de

Sărise şi Mihail Neamţu să spună că a-ţi permite să nu naşti e acelaşi lucru cu a-ţi permite să nu te vaccinezi. Cred însă că lucrurile nu sunt chiar atît de simple, deşi, sigur, o frază ca aceasta poate să aducă cîteva simpatii unui

O tânără din SUA a fost condamnată la patru zile de închisoare şi o mie de dolari amendă pentru că s-a apropiat prea mult de o ursoaică şi de puii ei, în Parcul Naţional Yellowstone, scrie

România este îngenuncheată de valul 4 al pandemiei. Am ajuns pe locul doi în lume la numărul de decese cauzate de COVID-19. Numai în ultimele 24 de ore am înregistrat noi recorduri sumbre: 357 de români au murit, iar la ATI sunt în acest moment

Un inginer specializat în nuclear din marina americană și soția sa au fost acuzați că au încercat să vândă informații secrete din domeniu către ceea ce credeau că este un stat străin.

În minutul 80, cu finala Ligii Națiunilor intrată într-o fază plină de suspans, francezul Theo Hernandez vede un spațiu în spatele apărării spaniole unde pândea Mbappe, aflat într-o poziție teoretic în afara jocului. Pasa

51.721 de persoane au fost vaccinate împotriva coronavirusului, la nivel național, în ultimele 24 de ore, potrivit datelor anunțate de Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV), luni, 11

Odată cu mini-turneul ăsta final din Liga Națiunilor, ne-am lămurit, dacă mai era nevoie, pentru cine a fost creată competiția. Exact, pentru echipele naționale importante, doar nu credeați că pentru de-ăștia ca noi. Și pentru buzunarul tot

Grecia va dubla subvenţiile pentru facturile de electricitate şi gaze şi va creşte sumele acordate gospodăriilor ca reacţie la creşterea dramatică a preţurilor energiei, relatează

În urma uneia dintre cele mai slabe campanii de vaccinare împotriva COVID-19 din Europa, sistemul de sănătate al României se apropie de colaps, odată cu cel de-al patrulea val COVID-19, titrează

Pe 10 septembrie 2021 austriecii de la Erste publicau pe bvbresearch.ro un raport de analiză pentru furnizorul de servicii medicale private MedLife (M) cu recomandarea de “cumpărare” şi un preţ ţintă pentru următoarele 12 luni de 19,9 lei pe

CFR Cluj a obținut două victorii categorice în amicalele de astăzi: 4-0 cu Unirea Dej și 8-1 cu Unirea Ungheni, ambele formații din cel de-al treilea eșalon. Profitând de pauza competițională, Dan Petrescu a programat astăzi două partide

Coronavirus România, 12 octombrie 2021. Cel mai mare număr de infectări de la debutul pandemiei! 16.743 de cazuri noi s-au înregistrat în ultimele 24 de ore, potrivit Grupului de Comunicare Strategică. Până astăzi, 12 octombrie, […] The

Te-ai întrebat vreodată de ce înfrunți obstacolele în loc să te ascunzi și să speri că lucrurile se vor rezolva de la sine? Stelele ar putea fii rersponsable și probabil ți-ar spune că ești una

Genica Iuruc, soacra Simonei Halep, este internată în spital, iar CANCAN.RO are toate detaliile. Se pare că mama lui Toni Iuruc a apelat la medici pentru câteva investigații amănunțite. Genica Iuruc a fost dusă la […] The post Soacra

Cinci persoane din judeţul Braşov au fost arestate pentru 30 de zile, pentru că poliţiştii şi procurorii au descoperit că acestea cultivau şi vindeau

Premierul demis Florin Cîţu s-a văzut marţi, într-o şedinţă ţinută la Vila Lac, cu deputaţii din formaţiunea sa. Printre temele discutate au fost priorităţile legislative, precum şi subiectul crizei

Preşedintele USR, Dacian Cioloş, afirmă că, în opinia sa, desemnarea sa drept candidat pentru funcţia de prim ministru de către preşedintele Klaus Iohannis este un mesaj din partea şefului statului către PNL, partid de care Iohannis este

Porturile Constanţa Nord, Constanţa Sud-Agigea şi Midia au fost închise, miercuri dimineaţă, din cauza vântului puternic, transmite Centrul Infotrafic din cadrul Poliţiei Române. "În judeţul