Cum vom merge la dentist din 15 mai. Măsuri speciale pentru cabinetele de stomatologie. Bolnavii de COVID-19 vor avea cabinete dedicate 09.05.2020

Cabinetele de stomatologie se redeshid din 15 mai, dar vor funcţiona după reguli stricte. Pacienţii cu COVID-19 vor putea merge la dentist doar la cabinete special desemnate de către autorităţi. Măsurile sunt prezentate în documentul pus în dezbatere publică de INSP.

