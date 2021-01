Cum va fi 2021: Turism şi transporturi 04.01.2021

04.01.2021 Cum va fi 2021: Turism şi transporturi Turismul a trecut prin unul dintre cei mai dificili ani, 2020, care, marcat de pan­demie şi de restricţiile impuse de au­torităţi, şi-a pus amprenta con­si­de­rabil asupra



Cum va fi 2021: Turism şi transporturi

Turismul a trecut prin unul dintre cei mai dificili ani, 2020, care, marcat de pan­demie şi de restricţiile impuse de au­torităţi, şi-a pus amprenta con­si­de­rabil asupra industriei.

Cum va fi 2021: Turism şi transporturi

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Institutul Naţional de Sănătate Publică a anunţat joi că s-a înregistrat debutul sezonului gripal - rata pozitivităţii pentru virus gripal la cazurile testate fiind peste 25% pentru acelaşi

Programul ultimelor 4 etape o dezavantajează cel mai mult pe Craiova, care are totuși un avans de 4 puncte, plus meciurile directe, față de prima echipă de sub linia play-off-ului, FC Botoșani, al cărei țintar însă pare extrem de la

Preşedintele Klaus Iohannis a susţinut joi seară o conferinţă de presă la Palatul Cotroceni. Reacţia preşedintelui vine în contextul în care Guvernul Orban a anunţat că-şi va angaja răspunderea pe alegerea primarilor în două tururi de

Cele mai căutate locuri de muncă în anul 2019 au fost cele de şoferi, contabili şi economişti, potrivit unei analize realizate de platforma de recrutare eJobs.ro. Astfel, aproape 4 milioane de căutări au fost

European Festival Awards, cea mai importantă competiţie europeană din domeniu, a desemnat, aseară, câştigătorii ediţiei 2019, iar Electric Castle a fost desemnat Cel mai bun festival european de dimensiuni

Producătorul filmelor James Bond a exclus ca rolul agentului 007 să fie preluat de o femeie, după plecarea lui Daniel Craig, informează BBC. ”James Bond poate avea orice culoare, dar va rămâne bărbat”, a declarat producătoarea Barbara

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a respins cererea depusă de George Becali, prin care omul de afaceri solicita să fie reabilitat, el având mai multe interdicţii după ce şi-a executat pedeapsa

Acţiunile Nuclearelectrica (simbol bursier SNN) au atins joi seară la bursa de la Bucureşti valoarea record de 15 lei pe unitate după o apreciere de 1,35%, ceea ce evaluează singurul producător de energie nucleară din România la 4,5 miliarde de

Reprezentanţii Poştei Române au vorbit sâmbătă despre dificultăţile pe care le întâmpinăp pensionarii, în special cei din mediul rural, unde sute de mii de bătrâni îşi duc viaţa singuri, fără copii sau nepoţi, iar 70% dintre sate sau

Misterioasa pneumonie virală apărută în China, al cărei virus face parte din aceeaşi familie ca şi SARS, a făcut o doua victimă, au anunţat joi autorităţile sanitare, relatează AFP, citată de Agerpres. Un bărbat de 69 de ani a murit

Un cetăţean german care cumpăra şi viola minore din România va fi judecat în ţara natală. Procesul omului de afaceri din Germania, în vârstă de 51 de ani, a început la

Răzvan Oaidă (21 de ani) s-a accidentat în prima repriză a meciului dintre FCSB și Karlsruher SC, ocupanta locului 15 din a doua ligă germană, la scorul de 0-0. Vicecampioana României s-a impus cu 1-0, printr-un gol marcat de Florinel Coman. Mai

Revenirea lui Sorin Grindeanu în prim-planul PSD, după ce a fost dat jos de la guvernare de propriul partid, nu este întâmplătoare. Surse din partid au declarat pentru Libertatea că Grindeanu ar putea candida la șefia partidului la Congresul PSD

Primăria Alba Iulia a reuşit să rezolve temporar o nouă criză a gunoaielor provocată de suspendarea autorizaţiei pentru rampa de transfer amenajată într-un cartier mărginaş al

În modă, tendinţele vin şi pleacă acum mai repede ca oricând. În era social media şi a tehnologiei, un articol vestimentar poate fi „in“ într-un moment şi „out“ în câteva luni. Deşi tot în sfera modei, ochelarii - de soare şi de

Cristian Marius Cîrlan, comandantul CSA Steaua, a încetat din viață în această dimineață, la vârsta de 47 de ani. Oficialul Clubului Sportiv al Armatei suferea de mai mulți ani de o boală gravă. UPDATE: Înmormântarea lui Cristian

O femeie în vârstă de 60 de ani din comuna Pădureni, județul Vaslui, a murit duminică după ce a fost înjunghiată de concubinul ei, transmite Mediafax. Incidentul a fost anunțat la 112 prin două apeluri. Surse din cadrul anchetei susțin că

Societatea Ornitologică Română (SOR) a semnalat, joi, dispariţia celei de-a treia din cele zece exemplare de gâscă cu gât roşu, resturi din aceasta fiind găsite în curtea unui sătean din comuna Victoria, judeţul Brăila, scrie

Primarul Oradei, Ilie Bolojan, a declarat, în cadrul unui interviu pentru „Adevărul”, că Programul Naţional de Dezvoltare Locală ar trebui regândit, în condiţiile în care în forma actuală ar fi finanţate şi numeroase proiecte

Gabriel Sîncrăian (31 de ani) este al patrulea halterofil român depistat pozitiv după Jocurile Olimpice de la Londra 2012. El avea deja o suspendare de 8 ani după ce a fost descalificat la JO de la Rio, din 2016. Acesta a luat o medalie de