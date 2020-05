Cum se va închide situaţia şcolară a elevilor pe semestrul al doilea! Noua metodă a fost publicată în Monitorul Oficial 15.05.2020

Epidemie de coronavirus a generat schimbări majore în cadrul sistemului de învățământ. S-a apelat la cursuri online, iar modalitate de încheiere a situației semestriale a fost modificată. Ordinul ministrului Educaţiei prin care este reglementată modalitatea de încheiere a situaţiei şcolare pe semestrul al II-lea a fost publicat vineri în Monitorul Oficial. În document este prevăzută […]

