Cum se simte acum tatăl lui Emi Pian! Detalii de ultimă oră despre Nicolae Duduianu 07.08.2020

07.08.2020 Cum se simte acum tatăl lui Emi Pian! Detalii de ultimă oră despre Nicolae Duduianu După ce a suferit un infarct atunci când a aflat despre moartea fiului său, Nicolae Duduianu nu a mai luat legătura cu familia. Iată cum se simte acum tatăl lui Emi Pian. Frații și verișorii lui Florin Mototolea au trecut prin clipe grele,



Cum se simte acum tatăl lui Emi Pian! Detalii de ultimă oră despre Nicolae Duduianu

După ce a suferit un infarct atunci când a aflat despre moartea fiului său, Nicolae Duduianu nu a mai luat legătura cu familia. Iată cum se simte acum tatăl lui Emi Pian. Frații și verișorii lui Florin Mototolea au trecut prin clipe grele, marți, la scurt timp după ce au aflat că Emi a murit. […] The post Cum se simte acum tatăl lui Emi Pian! Detalii de ultimă oră despre Nicolae Duduianu appeared first on Cancan.ro.

Cum se simte acum tatăl lui Emi Pian! Detalii de ultimă oră despre Nicolae Duduianu

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Președintele PSD, Viorica Dăncilă, le cere colegilor amânarea congresului PSD ce urma să aibă loc sâmbăta viitoare în urma tragediei de la Caracal, informează Antena 3. "Dragi colegi, În aceste zile,

Amazon Go este primul concept de magazin alimentar fără casieri, dezvoltat constant în ultimii ani de gigantul american fondat de Jeff Bezos, potrivit

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat sâmbătă, la Universitatea de Vară de la Băile Tuşnad, că în ultimii cinci ani în Uniunea Europeană s-au comis greşeli "fatale", menţionând

Surse apropiate anchetei au declarat, pentru MEDIAFAX, că Gheorghe Dincă a spus anchetatorilor că a ars cadavrele celor două fete pe care le-a sechestrat. Dincă şi-a recunoscut duminică, la prânz,

Avocatul principalului suspect în cazul dispariţiei Alexandrei Măceşanu, care s-a transformat într-unul de omor, în condiţiile în care, cel mai probabil, va fi schimbată încadrarea juridică a faptei, a declarat că Gheorghe Dincă a dat în

Ucigaşul Larisei Chelaru, o fetiţă de doar 8 ani batjocorită şi omorâtă în 2005, în Iaşi, a fost eliberat, printr-o conjunctură legislativă favorabilă. La fel ca şi în cazul crimelor de la Caracal, „cazul Larisa” a şocat opinia

Grupul suedez Medicover, prezent în România cu divizia medicală Medicover şi cu cea de laboratoare Synevo, a raportat afaceri de 59,3 milioane de euro în primele şase luni din 2019, echivalentul unei creşteri 40,5% comparativ cu perioada similară

În timp ce STS şi alte instituţii ale statului se plâng că nu pot localiza un utilizator de telefon nici dacă sună la 112, pe platformele de comerţ online, cartele SIM de la diverşi operatori se vând

Un meci de Cupa României din Sălaj a fost condus la centru de către doi arbitri, pentru că cel de-al treilea nu s-a prezentat la acea întâlnire. CS Hida şi AS Creaca Jac, două echipe din Liga 5 din Sălaj, au jucat duminică

Preşedintele SUA, Donald Trump, vrea să iniţieze retragerea trupelor americane din Afganistan înaintea scrutinului prezidenţial din anul 2020, a declarat luni secretarul de Stat Mike Pompeo, informează site-ul cotidianului Le

Formaţia din „Ştefan cel Mare“ ocupă ultimul loc în Liga I, fără puncte, fără gol marcat şi fără antrenor principal. Şi nici nu se ştie când şi cum se va lămuri situaţia băncii

Compania locală ABN Systems International, ce deţine brandul Tellur, integrator şi distribuitor de echipamente electronice şi accesorii telecom, estimează o creştere cu 20% a businessului în acest an, la 23 milioane euro, după ce şi-a extins

„Craiova e la un pas să-l transfere pe Diogo Verdasca de la Zaragoza”, anunță în această seară ziarele din Spania. Oltenii par să fi încheiat cu succes negocierile pentru fundașul central portughez de 22 de ani, după ce

Procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Caracal nu le-au interzis poliţiştilor să pătrundă în locuinţa lui Gheorghe Dincă, autorul crimelor de la Caracal, se arată într-un comunicat de presă

Transferul lui Kevin-Prince Boateng de la Sassuolo la Eintracht Frankfurt e la mâna Melissei Satta. Superba soție a mijlocașului germano-ghanez nu l-a urmat la Barcelona, unde el a jucat sezonul trecut, preferând să rămână la

Update. Preşedintele Klaus Iohannis a ţinut o declaraţie de presă dup şedinţa CSAT, convocată în contextul crimelor din Caracal. ”Această dramă arată unde este dus statul cu instituțiile

Producătorul sârb se fibre pentru industria textilelor Eurofiber, deţinut de China Prosperity Industrial Corporation cu sediul în Hong Kong, intenţionează să deschidă încă două fabrici în Cuprija, Serbia, potrivit

Premierul Viorica Dăncilă a anunţat miercuri, înaintea începerii şedinţei de Guvern, că vor fi aprobate măsurile privind facilităţile fiscale acordate persoanelor fizice şi juridice care au datorii către

Poliţia Capitalei solicită sprijin în vederea depistării unei minore care marţi a plecat de la domiciliul său din sectorul 3 şi nu a mai revenit până în prezent. "Minora dispărută se numeşte Irina

Instabilitate atmosferică, averse, descărcări electrice şi intensificări de scurtă durată ale vântului anunţă meteorologii joi în majoritatea