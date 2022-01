Cum se prezintă stadionul Dinamo, înaintea marelui derby cu FCSB 29.01.2022

29.01.2022 Cum se prezintă stadionul Dinamo, înaintea marelui derby cu FCSB Jurnaliștii GSP.RO au vizitat arena din Ștefan cel Mare înaintea duelului cu



Cum se prezintă stadionul Dinamo, înaintea marelui derby cu FCSB

Jurnaliștii GSP.RO au vizitat arena din Ștefan cel Mare înaintea duelului cu FCSB

Cum se prezintă stadionul Dinamo, înaintea marelui derby cu FCSB

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Preşedintele PSD Marcel Ciolacu a susţinut joi o conferinţă de presă, după o întâlnire cu reprezentanţi din industria agro-alimentară. Ciolacu a anunţat depunerea unei moţiuni simple împotriva ministrului Agriculturii, Adrian Oros, timp în

În urma unei investigații care s-a întins pe mai multe luni, Organizația Mondială a Sănătății a concluzionat că fermele de animale sălbatice din China sunt cea mai probabilă sursă a pandemiei de

Clotilde Armand doreşte ca în clădirea unde funcţionează acum Administraţia Domeniului Public (ADP) Sector 1 să se înfiinţeze „Şcoala Regală”. Aşa a descoperit că funcţionarii de aici au spor de

De la Lucescu la Kiev până la Hagi la Glasgow, ici, colo, câțiva dintre ai noștri au reușit performanțe peste care riscăm să trecem, din nou, prea ușor, fără să le înțelegem însemnătatea. O primăvară europeană este o unitate de

Facebook are în vedere lansarea unei versiuni a popularei sale platforme de socializare foto, Instagram, pentru copiii cu vârsta sub 13 ani, informează The Guardian. BuzzFeed News a raportat pentru prima dată că Facebook a anunțat într-o postare

Managerul Institutului ”Marius Nasta” din București, Beatrice Mahler, a declarat miercuri seară, în emisiunea ”Legile puterii” de la Realitatea Plus, că nu există riscuri grave dacă unei persoane i se administrează o doză din vaccinul

Chiar în centrul Capitalei, pe Bulevardul Lascăr Catargiu, casa compozitorului român Dinu Lipatti s-a transformat, în ultimii ani, într-un centru cultural care atrage deja zeci de mii de admiratori. Clădirea nu

Platformele Facebook, inclusiv WhatsApp, Messenger şi Instagram, au fost blocate pentru utilizatori vineri, 19 martie, de la ora 20.30, potrivit site-ului Downdetector.com, scrie agenția Reuters, citată de News.ro. Downdetector este un site care

Instagram, platforma de social media deținută de Facebook, va dezvolta o versiune a aplicației pentru copiii sub 13 ani, potrivit Business Insider. „Am identificat activitățile pentru tineri drept

Progresul nu este un fenomen stabil şi nici sigur. Iar istoria, care are multe lucruri de spus, sau multe de ascuns, în funcţie de naratorul care încearcă reconstrucţia acesteia, este grăitoare în această

FCSB 2 s-a impus categoric în fața celor de la Concordia Chiajna 2, scor 6-0, într-un meci din etapa cu numărul 12 a seriei 4 din Liga 3. FCSB 2 a revenit pe linia victoriilor, după remiza din derby-ul cu CSA Steaua, scor 1-1. „Victima” a

China a aprobat al cincilea vaccin împotriva COVID-19. Acesta va fi fabricat din celulele ovariene ale

A miniszterelnök arról biztosított mindenkit, hogy nem fognak teljes lezárást elrendelni Romániában, ugyanakkor az óvintézkedések betartására intette az embereket. Florin Cîţu részt vett szombaton a belügyminisztériumnál tartott

Primele imagini cu gemenii lemurieni născuți, în premieră, la Grădina zoologică din Sibiu! Apariția celor doi pui gemeni este cel mai important eveniment de la Zoo Sibiu, nașterea în captivitate fiind extrem de rară. Numele și sexul celor

Procon-SP, autoritatea de reglementare braziliană pentru protecţia consumatorilor din statul São Paulo, a amendat vineri, 19 martie, Apple pentru că nu a inclus un încărcător în cutia telefonului iPhone 12, potrivit publicaţiei

Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 a anunțat că luni, 22 martie, sosește în România o nouă tranșă de vaccin Pfizer BioNTech de 345.150 de doze. Vaccinurile vor fi livrate pe cale aeriană,

Un bărbat de 48 de ani, din Cluj, a traversat strada printr-un loc nemarcat și a fost lovit de o mașină, care mai apoi l-a proiectat pe contrasens, aici fiind lovit de alt autoturism. Bărbatul a decedat pe

Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă s-a întrunit duminică şi a decis, ca începând de luni ora 00.00, să fie prelungite restricţiile în Bucureşti pentru o perioadă de 14 zile. Astfel, vor merge fizic la ore

Adrian Ursea (53 de ani are) prima serie pozitivă la Nice (3 victorii și un egal), care nu o mai învinsese pe Marseille în campionat din 2016 și care aștepta un 3-0 cu OM din 1973. În februarie, când mai era doar o săptămână de iarnă, Adrian

BRD-SocGen, a treia bancă de pe piaţa locală după active, a amânat de la începutul acestui an ratele a aproximativ 2.400 de clienţi persoane fizice, prin intermediul OUG 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de