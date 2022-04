Cum se menţine în formă Andreea Antonescu. Artista a dezvăluit secretul siluetei sale 14.04.2022

Cum se menţine în formă Andreea Antonescu. Artista a dezvăluit secretul siluetei sale

Spania U21 - Portugalia U21 e prima semifinală de la Campionatul European de Tineret. Partida va începe la ora 19:00 și se va disputa la Maribor, în Slovenia. Atât Spania cât și Portugalia au avut nevoie de prelungiri pentru a-și obține locul

Simona Halep, 29 de ani, 3 WTA, urmărește la televizor turneul de la Roland Garros, din cauza accidentării grave suferite la gamba stângă pe 12 mai, în timpul meciului cu Angelique Kerber, din turul 2 al turneului de la Roma. Campioana din 2018 de

Guvernul nu va cere companiilor Romgaz şi Nuclearelectrica să majoreze, de la 50% până la 90%, cota din profiturile pe 2020 ce va fi vărsată la bugetul de stat sub formă de dividende, cum a făcut recent în cazul a două companii de utilităţi,

60.613 persoane au fost vaccinate în ultimele 24 de ore, conform statisticii realizate de Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19. În total, 4.379.534 de

Astăzi sosesc în țară 128.400 doze de vaccin Moderna. Acestea vor ajunge la Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare Medico-Militară "Cantacuzino" din Bucureşti, transmite Comitetul Naţional de

Euroins România, parte a gru­pu­lui bulgar Eurohold, al doilea cel mai mare asigurător RCA, a început o reîmprospătare a produselor de asi­gurare, începând cu servicii de asis­ten­ţă rutieră, Casco şi poliţe de sănă­tate, pentru a-şi

Incendiile auto, greu de stins chiar și cu spume speciale, pot fi anihilate cu o pătură specială. Produsă de o companie norvegiană, husa poate fi folosită până la de 30 de ori și are rolul de a

Dacă simți că te năpădesc gândurile, te exprimi greu, nu reușești să răspunzi la mailuri, atunci e clar vina lui Mercur retrograd. El a început mersul înapoi pe 29 mai și va dura până pe 22 iunie.

Vaccinarea la Castelul Bran va continua şi pe parcursul lunii iunie, în weekend-uri, inclusiv pentru copiii cu vârsta minimă de 12 ani, în prezenţa unui părinte sau a tutorelui legal. Administraţia

G7, grupul celor mai industrializate țări din lume, a ajuns, sâmbătă, la un acord privind impozitarea cu cel puțin 15% a companiilor multinaţionale, a anunțat ministrul britanic al finanţelor, Rishi Sunak, scrie news.ro, care citează BBC.

O mireasă a făcut atac de cord şi a murit chiar în timpul ceremoniei. Familiile s-au sfătuit și au decis să continue slujba, înlocuind-o cu sora sa mai mică. Nunta a avut loc în

La sfârşitul lunii aprilie 2021, rata şomajului înregistrat la nivel naţional a fost de 3,16%, mai mică decât cea din luna anterioară cu 0,17pp şi mai mare cu 0,26 pp decât cea din luna aprilie a anului 2020,

Sorana Cîrstea (31 de ani, 54 WTA) și Tamara Zidansek (23 de ani, 85 WTA) se întâlnesc ACUM în optimile de finală de la Roland Garros. Partida e liveTEXT pe GSP.ro și în direct la TV pe Eurosport. Partida de duminică va fi prima

Avram Iancu a sărit în râul Bega duminică, la ora 9.00 şi va înota continuu, până la ora 21.00, potrivit news.ro. El se antrenează astfel pentru a doborî recordul mondial de înot de anduranță pe lacul Balaton din Ungaria, care în prezent

O peninsulă artificială urmează să fie construită în golful Copenhaga, după ce Parlamentul din Danemarca a adoptat vineri o lege care permite construirea acesteia în regiunea Oresund, informează

Trei surori din satul Jigoreni din Iaşi, în vârstă de şase, opt şi 11 ani, au fost la un pas de moarte, astăzi, după ce bunica lor le-a spălat pe cap cu o substanţă extrem de toxică. Cele trei

Patru dintr-un număr de şapte ţări care au implementat certificatul digital COVID-19 al Uniunii Euro­pene sunt din Europa emergentă: Bulgaria, Croaţia, Cehia şi

Decizie inedită a primului muzeu Art Nouveau din România, Casa Darvas - La Roche din Oradea, care îşi deschide porţile şi pentru cununii civile. Tinerii care vor să-şi unească destinele într-una dintre cele mai frumoase clădiri art nouveau din

Co-preşedintele USR-PLUS, Dan Barna, a declarat luni, într-o conferință de presă, că primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, are susţinerea „fermă şi neechivocă a USR-PLUS”, în „lupta” pe care aceasta o duce cu firma de

Inundaţiile şi alunecările de teren din Sri Lanka, provocate de ploile musonice care lovesc de două ori pe an această ţară, au lăsat în urmă cel puţin 17 morţi şi aproximativ 270.000 de persoane fără case. Multe dintre victime au