Cum scăpăm de coşmarul din trafic 20.02.2018

20.02.2018 Cum scăpăm de coşmarul din trafic Serviciile de car sharing ar reduce traficul din București cu 25% se arată într-un studiu realizat de Perceptum Concept, citat de Agerpres. „Serviciile de car sharing presupun creşterea ratei de



Serviciile de car sharing ar reduce traficul din București cu 25% se arată într-un studiu realizat de Perceptum Concept, citat de Agerpres. „Serviciile de car sharing presupun creşterea ratei de utilizare...

Antrenorul Simonei Halep, australianul Darren Cahill, este unul dintre cei mai importanţi oameni de la Australian

Partidul Liberal va accede în următorul Parlament. Declaraţia a fost făcută de liderul PL, Mihai Ghimpu, în cadrul emisiunii „Sfatul Ţării” de la postul de televiziune 10TV. Liderul liberalilor spune că PL va obţine voturi şi pe listele de

Un grup de experţi din cadrul Departamentului pentru politici de apărare şi planificare a apărării NATO, responsabili de implementarea Iniţiativei de Consolidare a Capacităţilor de Apărare pentru Republica Moldova, îşi încheie miercuri, 24

O femeie de 85 de ani a murit miercuri dimineaţa, după ce s-a prăbuşit într-un şanţ. Aceasta a fost găsită de preotul din comuna Matei inconştientă, în zăpadă. În ciuda eforturilor celor două echipaje medicale ajunse la faţa locului,

Arădenii care au achitat, la începutul anului, taxele şi impozitele majorate îşi pot recupera banii sau pot opta pentru compensarea cu debitele pentru anul

Până acum, aproape 8.000 de gălăţeni au cerut subvenţia de 3.000 de lei pentru a-şi procura şi monta o centrală de apartament. Peste 95% dintre solicitanţi au şi primit banii. La sistemul centralizat mai sunt branşate în prezent doar în jur

Poliţiştii specializaţi în arme, explozivi şi substanţe periculoase au constatat, în ultimele şase luni, aproape 600 de infracţiuni de braconaj, au aplicat peste 550 de amenzi şi au ridicat câteva tone de carne de vânat, precum şi sute de

Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ştefănescu, va vorbi, la Adevărul Live, de la ora 12.00, despre negocierile din partid pentru alegerea noilor miniştri, despre ruperea legăturilor cu SRI şi despre modificarea Codurilor

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri că progresul României este legat indisolubil de existenţa unei legislaţii coerente şi stabile, care să sancţioneze abuzurile şi necinstea, punctând că guvernanţii au datoria să fie mai atenţi

România a urcat trei poziţii, pe locul 35, în topul din acest an al Bloomberg referitor la cele mai inovatoare 50 de economii ale lumii, condus în ordine de Coreea de Sud şi Suedia, în care Statele Unite nu s-au încadrat în primele 10 poziţii

SFÂNTA XENIA. Sfanta Xenia era originara din Roma. In momentul in care parintii au hotarat sa o marite, ea a ales sa fuga impreuna cu doua slujitoare in Insula Cos. Face acest lucru din dragoste fata de Hristos,

Presedintele Donald Trump a acuzat compania Samsung de complicitate la pierderea a peste 50.000 de mesaje din corespondenta dintre agentii FBI, Peter Strzok si Lisa Page. "Unde au disparut 50.000

Perechea alcătuită din tenismanul român Filip Jianu şi argentinianul Thiago Tirante s-a calificat fără joc în semifinalele probei de dublu a juniorilor la Australian Open, primul turneu de Mare Şlem

În noaptea de miercuri spre joi se vor înregistra minus 23 de grade în estul Transilvaniei, asta după ce, în noaptea de marţi spre miercuri temperaturile au ajuns la minus 21 de grade în Rădăuţi. De asemenea, în Bucureşti se vor înregistra

Economia zonei euro se îmbunătăţeşte la începutul anului 2018, iar odată cu acest fenomen apar semne mult aşteptate ale unei posibile creşteri a inflaţiei, potrivit

Simona Halep, locul 1 WTA, s-a calificat în semifinale la Australian Open, după ce a trecut de Karolina Pliskova, locul 6 WTA, scor 6-3, 6-2. Este cea mai bună performanță din carieră la Antipozi! Mâine, de la o ora 07:00, în

GSP.RO te ține la curent cu evenimentele sportive din lume. Aici poți răsfoi paginile întâi ale celor mai importante ziare de sport din Europa și nu

Roger Federer (2 ATP) și Tomas Berdych (20 ATP) joacă ACUM în ultimul sfert de finală de la Australian Open. Partida poate fi urmărită în format liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe Eurosport 1. liveTEXT: Roger Federer - Tomas

Simona Halep, locul 1 WTA, a învins-o categoric pe Karolina Pliskova, locul 6 WTA, scor 6-3, 6-2, în sferturi la Australian Open. Simona Halep va juca mâine cu nemțoaica Angelique Kerber, de la ora 07:00, în semifinale. În

O nouă lovitură primită în rândul Poliţiei Române, după ce tânăra Alina Coşovliu a pierdut lupta cu cancerul. O altă poliţistă a fost diagnosticată cu cancer la creier şi are nevoie de ajutor pentru a lupta cu temuta