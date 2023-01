Cum să locuieşti mai bine. Cum contribuie scumpirea energiei la creşterea pieţei de produse smart home? Florin Tihulcă, Assa Abloy: În contextul reducerii consumului, se va observa o creştere a cererii pentru sistemele de iluminat cu detectare de m 10.01.2023

Dorinţa românilor de a reduce cheltuielile cu utilităţile îi orientează pe mulţi către soluţiile de tip smart home, menite să eficientizeze consumurile în funcţie de comportamentul locatarilor, este constatarea lui Florin Tihulcă, managing director la Assa Abloy România

Gazprom şi compania chineză CNPC vor încheia un acord pentru a furniza gaze ruseşti către China pe ruta din Orientul Îndepărtat, contract pe o perioadă de 30 de ani care va întări alianţa energetică pe fondul legăturilor tensionate ale

Salariul mediu net din economia locală a avut creşteri cuprinse între 5% şi 12% în primele 11 luni din anul 2021 comparativ cu aceeaşi lună din anul precedent, conform datelor de la Institutul Naţional de Statistică (INS), centralizate de Ziarul

Salata tăiată, spălată și ambalată se numără printre cele mai periculoase alimente de la supermarket. Iată câteva alimente care nu ar trebui să caute în coșul tău de

Pe data de 31 ianuarie, la Sala Ion Caramitru a Teatrului Național București, Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale” a sărbătorit 72 de ani de

Localitatea Otopeni are, în continuare, cea mai mare incidenţă a cazurilor de infectare cu SARS-CoV-2 din judeţul Ilfov, ajungând la 40,39 la mia de locuitori, în creştere faţă de ziua precedentă, când acest indicator era

Până în 2025, navetiștii din apropierea suburbiei pariziene Creteil ar trebui să aibă o nouă modalitate de a ajunge la muncă: prima telegondolă de transport public din capitala Franței. Sistemul de transport aerian care va lega unele dintre

Universitatea Craiova a remizat cu CFR Cluj, scor final 1-1. Golul egalării a fost înscris de Gustavo în ultimele secunde ale

Cu inelul pe mână a apărut Andreea Marin la începutul anului, bijuterie primită de la iubitul ei, în timp ce se relaxau la munte. Doar că ”Zâna” avea să infirme ceea ce urmăritorii ei de […] The post CANCAN.RO are imaginile! Uite

Lanţul de librării Cărtureşti, con­tro­lat de Nicoleta Dumitru şi Şerban Radu, caută spaţii pentru des­chi­deri noi în provincie, în ora­şele Alba Iulia, Ga­laţi, Bacău, Târgu-Mu­reş şi

Polițiștii din Capitală au intervenit, sâmbătă, pentru a reține un bărbat care și-a răpit fosta iubită și pe fiica acesteia, provocând mai multe accidente rutiere, potrivit News.ro. Cele două au fost amenințate cu un cuțit de către

Ilinca Vandici are curaj! Într-o lume în care majoritatea vedetelor, influencerilor, dar și oamenii obișnuiți folosesc filtre pentru a-și armoniza sau a-și pune în evidență trăsăturile, iată că vedeta a decis să se afișeze fără

Antrenorul formaţiei FCSB, Anton Petrea, a fost depistat pozitiv la Covid-19, motiv pentru care nu va sta pe banca tehnică la meciul cu FC U Craiova, din etapa a 24-a a Ligii I de

Cristi Bălgrădean a fost eliminat în ultimul minut al întâlnirii Universitatea Craiova – CFR Cluj, partidă terminată la egalitate, scor 1-1. Portarul campioanei a văzut cartonașul roșu după ce l-ar fi înjurat pe arbitrul întâlnirii,

Piaţa de asigurări a crescut, în 2021, cu aproximativ 24%, a anunţat luni vicepreşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), Cristian Roşu, care a menţionat că datele sunt

Matteo Renzi, liderul Italia Viva şi fost premier al Italiei, a primit 1,1 milioane de euro de la diverse companii arabe, relevă un raport al diviziei antispălare de bani a Bankitalia, trimis poliţiei pe 6 februarie, potrivit

Tot am auzit in zilele acestea vorbindu-se de booster…stati insa ca si memoria are nevoie de asa ceva? Conform studiilor stiintifice, omul ar avea la nastere aproximativ 100 de miliarde de neuroni si incepem sa pierdem o parte foarte mica din ei de la

Senatoarea PNL Alina Gorghiu a anunţat marţi, 8 februarie, că așteaptă să devină „realitate foarte curând într-un plen al Senatului” comisia privind anchetele vizând abuzurile contra copiilor instituționalizați. „Au fost

Exista de multe ori situatii in care un serviciu de inchirieri auto Bucuresti este o optiune mult mai buna in comparatie cu transportul in comun sai cu serviciile de taximetrie care pot fi uneori destul de costisitoare.

CRBL se află acum în Republica Dominicană, în tabăra Faimoșilor. Cântărețul luptă și dă tot ce are mai bun pentru a ajunge în finala Survivor România. Nu multă lume știe de la ce vine numele […] The post Cum îl cheamă în buletin

Arădenii racordați la sistemul centralizat de furnizare a agentului termic riscă să rămână fără căldură în plină iarnă, din cauza faptului că primăria municipiului nu își mai permite să achite facturile la gaz, care se ridică, în