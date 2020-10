Cum să alegi un corector potrivit? 27.10.2020

27.10.2020 Cum să alegi un corector potrivit? Corectorul este al doilea instrument cel mai important pentru crearea tenului perfect și, în unele cazuri, se dovedește a fi chiar mai important decât fondul de ten. Știm că nu este însă ușor să alegi textura […] The post Cum să alegi



Cum să alegi un corector potrivit?

Corectorul este al doilea instrument cel mai important pentru crearea tenului perfect și, în unele cazuri, se dovedește a fi chiar mai important decât fondul de ten. Știm că nu este însă ușor să alegi textura […] The post Cum să alegi un corector potrivit? appeared first on Cancan.ro.

Cum să alegi un corector potrivit?

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Liderul Pro România, Victor Ponta, a afirmat că nu va fi niciodată anti PSD, dar nu va accepta să susţină "gravele greşeli şi derapaje ale unor lideri lipsiţi de educaţie şi viziune", menţionând că

Andreea Raicu s-a pozat nemachiată la 42 de ani. Cum arată vedeta fără niciun strop de machiaj. Andreea Raicu este una dintre vedetele asumate din showbiz-ul românesc. În ciuda faptului că este o persoană publică, vedeta nu are nicio problemă

Liderii PSD ar fi trebuit să analizeze, cu cifrele pe masă, scorul obţinut de fiecare filială în parte la primul tur al alegerilor prezidenţiale. Însă şedinţa CEX s-a transformat într-o telenovelă cu scene ridicole. După ţipete, lacrimi şi

Horoscop Berbec. Te tot întorci cu gândul într-o perioadă de demult, care a devenit o obsesie pentru tine, dar chiar nu ai de ce să-ţi faci atâtea griji. Problema respectivă e demult uitată, ba poate

Ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale, Violeta Alexandru, a declarat marţi că nu şi-a consolidat încă o părere privind cuantumul la care va creşte salariul minim, iar în Ministerul Muncii nu există

Jurgen Klopp (52 de ani), antrenorul lui Liverpool, a oferit încă un moment genial. În timpul unui interviu acordat la forumul antrenorilor de elită organizat de către UEFA, acesta a fugit în momentul în care l-a văzut venind pe Pep Guardiola (48

EDITIA 7 // Prietenii lui Ovidiu - Invitat: Ilie

Gigi Becali a făcut, miercuri, la ieșirea de la sediul DNA, declarații șocante atunci când a fost întrebat de jurnaliști dacă ar trebui să existe o dezbatere între Klaus Iohannis și Viorica Dăncilă, candidații din turul doi al alegerilor

Noi speranţe vin de la ministrul Educaţiei, proaspăt instalat în funcţie. Obligat de o lege de curând aprobată în Parlament, care prevede 20, 25, 30 ore/săptămână la primar, gimnazial şi liceal, ministrul Educaţiei trebuie să respecte

Lăsata secului 2019 Crăciun. Când începe Postul Crăciunului în 2019. Află în ce zile este dezlegare la pește și vin! Citește mai

Joi, 14 noiembrie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la primele trageri din seria Tragerile Speciale Loto ale Lunii Noiembrie de duminica, 10 noiembrie, s-au inregistrat 21.759 de castiguri, in

Ajuns în ultima zi, grupa Bjorn Borg, de la Turneul Campionilor, i-a adus faţă în faţă pe Dominic Thiem şi Matteo Berrettini, cel dintâi fiind deja calificat în semifinalele

Dacia lansează din 14 noiembrie noile versiuni Stepway, în trei variante de motorizare, una pe benzină şi două diesel, informează compania. Dacia lansează astăzi noul Logan Stepway, a notat Mediafax. Dacia Logan Stepway - preț și dotări Din

eMAG Black Friday 2019 debuteaza maine dimineata pe site-ul celui mai mare retailer online din Romania. Citește mai

Lumminary, compania de biotehnologie fondată de antreprenorul Flaviu Rădulescu, aduce în România de Black Friday 10 pachete compuse dintr-un test ADN, alături de câte un raport generat pe bază de ADN. Cele zece tipuri de rapoarte aflate în oferta

Prezidenţiabila PSD Viorica Dăncilă şi-a asumat oficial refuzul de a abroga recursul compensatoriu, susţine liderul deputaţilor PNL, Florin Roman. Citește mai

Depozitele de gaze sunt pline şi există un volum de peste 3 miliarde de metri cubi stocate, însă chiar şi aşa România nu-şi poate acoperi vârfurile de consum din perioada geroasă, întrucât capacitatea

Meteorologii anunță că vremea se ameliorează pe parcursul zilei de 15 noiembrie. Cerul va fi acoperit de nori pe arii restrânse. În cursul zilei de vineri, 15 noiembrie, temperaturile scad simțitor la nivelul întregii țări. Sunt așteptate ploi

Caz care a dat naștere multor discuții în Buzău. În centrul atenției s-au aflat două colege, una dintre ele făcându-și mai multe fotografii indecente. Poate că nu s-ar fi întâmplat absolut nimic dacă respectivele fotografii ar fi rămas în

Dan Petrescu (51 de ani) și-a delegat agentul să-i caute un nou angajator. El simte că nu ar mai putea obține nimic în plus la Cluj și devine o soluție la îndemâna Federației, în situația în care