Cum să alegem un fond de pensii administrat privat 25.10.2021

25.10.2021 Cum să alegem un fond de pensii administrat privat Majoritatea dintre noi suntem înscriși în sistemul public de pensii, pentru care cotizăm atâta timp cât suntem angajați. Adică pentru a avea o pensie de stat și pentru care plătim din salariu contribuții la



Cum să alegem un fond de pensii administrat privat

Majoritatea dintre noi suntem înscriși în sistemul public de pensii, pentru care cotizăm atâta timp cât suntem angajați. Adică pentru a avea o pensie de stat și pentru care plătim din salariu contribuții la si...

Cum să alegem un fond de pensii administrat privat

Stiri Jurnalul National

Stiri pe aceeasi tema:

Dinamo Kiev, echipa antrenată de Mircea Lucescu (75 de ani) a obținut o victorie importantă în Ucraina, pe terenul lui Mariupol, scor 2-1. Mircea Lucescu și Dinamo Kiev rămân lideri în Ucraina. Trupa lui „Il Luce” a început foarte bine

Duminică, pe 6 decembrie, românii îşi aleg parlamentarii pentru următorii 4 ani. Locuitorii cu domiciul în străinătate au fost cehmați la urne timp de două zile, sâmbătă și duminică, pentru a-și vota viitorii senatori și deputați.

Voturile românilor din diaspora, care n-au fost contabilizate de exit-poll-ul prezentat în seara alegerilor, pot schimba clasamentul alegerilor parlamentare, câtă vreme primele estimări arată o diferenţă de doar 1,5 procente între primii

Producătorul de echipamente de măsurare pentru energie electrică, gaz, apă şi energie termică AEM Timi­şoara a raportat pentru 2019 o cifră de afaceri de peste 136 mil. lei (28,7 mil. euro), în scădere cu 19% faţă de anul anterior, când

IAR Braşov (simbol bursier IARV), companie aeronautică al cărei acţionar majoritar este statul român prin Ministerul Economiei, a raportat pentru primele nouă luni din 2020 un profit net de 15 milioane de lei, de trei ori mai mic faţă de cel din

Aproximativ 1% din companiile cu activităţi în zona de producţie folosesc tehnologia 3D, în România, adică circa 3.000 - 4.000 de companii, potrivit estimărilor ZF, din totalul celor peste 744.000 de firme active în acest sector anul trecut,

Serviciul european de monitorizare a schimbărilor climatice Copernicus a informat, luni, că noiembrie 2020 a fost cea mai caldă lună noiembrie înregistrată vreodată în lume, notează AFP, citată de Agerpres. Perioada de 12 luni cuprinsă între

Ludovic Orban a anunţat că demisionează din funcţia de premier, dar rămâne preşedintele PNL care va conduce negocierile partidului pentru viitoarea guvernare. Plecarea sa de la Palatul Victoria este un gest firesc, dar atît de rar pe la noi.

Mastercard şi TransferGo au iniţiat un parteneriat prin care le permit clienţilor din 20 de ţări europene, inclusiv din România, să facă transferuri internaţionale de bani de pe orice card sau cont bancar pe un card de debit sau credit

Autoritățile au confirmat luni 3.660 de cazuri noi de infectare cu coronavirus în ultimele 24 de ore, după efectuarea a 8.791 de teste. Bilanțul deceselor este unul mare: 127 de oameni au murit. 1.280 de pacienți sunt internați în stare gravă la

Iluminatul festiv din perioada Sărbătorilor costa doar 745.000 de euro în anul 2017, însă următorii doi ani au venit cu un adevărat „dezmăţ”, în contextul în care perioada de funcţionare a instalaţiilor nu a trecut de 48 de

De la începutul pandemiei, 11.954 de gălăţeni au fost diagnosticaţi cu COVID-19, iar 309 persoane au decedat. În prezent, 1.881 de persoane sunt izolate la

Aproape 40% din cazurile de Covid din ultima săptămână au fost înregistrate în București și alte patru județe, arată raportul săptămânal întocmit de Institutul Național de Sănătate

Trei tineri au fost arestaţi după ce au dat o spargere. Au intrat într-o casă din Brad, sub pretextul că dau făină din partea unui partid

Un streamer a tras cu arma pe geam imediat după ce a pierdut la jocul Call of Duty. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Uneori pasiunea pentru un joc video merge la fel de departe, dacă nu chiar și mai departe, ca cea arătată de cei mai

Retailerul francez de bricolaj Leroy Merlin a cumpărat un spaţiu în care a funcţionat un magazin Praktiker în Braşov, în vederea extinderii. Proprietatea a fost cumpărată de la investitorul belgian Mitiska REIM, specializat în dezvoltarea şi

Fiecare adult are o bautura preferata. La finalul unei zile stresante la job, in care ai avut un surplus de deadline-uri, sedinte agitate, colegi peste masura de cicalitori, zeci de minute in traficul infernal si cate

Deputatul PSD Sebastian Radu, membru al Comisiei de sănătate, a murit miercuri dimineață, după ce a fost confirmat cu noul coronavirus și spitalizat. Politicianul avea 49 de ani, iar anunțul a fost făcut de liderul PSD, Marcel Ciolacu, potrivit

Considerate alimentul-minune datorită bogăţiei de substanţe nutritive pe care le conţin, ciupercile pot înlocui cu succes carnea. Datorită proteinelor valoroase din compoziţia sa, ciuperca întăreşte imunitatea, combate oboseala şi previne

Încheierea a cinci momente electorale din ultimii 2 ani (referendumul pentru familia tradiţională, referendumul pe justiţie şi alegeri europene, alegeri prezidenţiale, alegeri locale şi alegeri parlamentare) ne permite definirea câtorva concluzii