Cum s-a văzut în România ninsoarea portocalie GALERIE FOTO 23.03.2018

Un ciclon cu praf saharian a adus peste România o ninsoare portocalie, un fenomen mai rar întâlnit produs de nisipul fin din atmosferă care s-a întâlnit cu actualul front atmosferic rece. Specialiștii în meteorologie au avertizat că zăpada ar putea căpăta o nuanță portocalie, dată de praful saharian, adus de un ciclon puternic care are […] Post-ul Cum s-a văzut în România ninsoarea portocalie GALERIE FOTO apare prima dată în Libertatea.ro.

