Cum s-a îmbrăcat Carmen Iohannis în prima zi de şcoală, la Sibiu. Soţia preşedintelui Klaus Iohannis, ţinută nepotrivită? Cum arăta rochiţa 15.09.2020

15.09.2020 Cum s-a îmbrăcat Carmen Iohannis în prima zi de şcoală, la Sibiu. Soţia preşedintelui Klaus Iohannis, ţinută nepotrivită? Cum arăta rochiţa Soția președintelui Kaus Iohannis a fost prezentă în prima zi de școală la Colegiul „Gheorghe Lazăr” din Sibiu. Carmen Iohannis a purtat o rochie relativ scurtă, creată de un designer român. Soția președintelui Klaus Iohannis este



Cum s-a îmbrăcat Carmen Iohannis în prima zi de şcoală, la Sibiu. Soţia preşedintelui Klaus Iohannis, ţinută nepotrivită? Cum arăta rochiţa

Soția președintelui Kaus Iohannis a fost prezentă în prima zi de școală la Colegiul „Gheorghe Lazăr” din Sibiu. Carmen Iohannis a purtat o rochie relativ scurtă, creată de un designer român. Soția președintelui Klaus Iohannis este profesoară de limba engleză la Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” din Sibiu. Prima Doamnă a purtat în prima zi de […] The post Cum s-a îmbrăcat Carmen Iohannis în prima zi de şcoală, la Sibiu. Soţia preşedintelui Klaus Iohannis, ţinută nepotrivită? Cum arăta rochiţa appeared first on Cancan.ro.

Cum s-a îmbrăcat Carmen Iohannis în prima zi de şcoală, la Sibiu. Soţia preşedintelui Klaus Iohannis, ţinută nepotrivită? Cum arăta rochiţa

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

♦ Creşterea expunerii investitorilor străini pe titlurile de stat de pe piaţa locală, respectiv intrările de capitaluri pe fondul randamentelor ridicate au determinat intrarea monedei naţionale pe un trend de apreciere în raport cu euro, cursul

David Silva (33 de ani) va pleca de la Manchester City la sfârșitul acestui sezon, iar următoarea sa destinație ar putea fi MLS, David Beckham dorindu-l insistent la echipa sa, Inter Miami. Silva a devenit una dintre legendele echipei antrenate în

Există puţine muzee în lume care să aibă o sonoritate mai bună ca Met-ul american. Comparabile sunt - poate - doar Louvre în Paris, British Museum la Londra şi Ermitajul din Sankt Petersburg. Este cel mai important muzeu de artă din Statele

Vineri seara, fostul internaţional Gabi Balint a suferit un infarct şi a fost supus de urgenţă unei intervenţii chirurgicale la Spitalul Fundeni din

Cu o avere estimată la 1.1 milarde de dolari, miliardarul Ion Ţiriac conduce detaşat în clasamentul celor mai bogati tenismeni din

Adevărul.ro transmite de la ora 16.30, opera „Don Giovanni”, de W.A. Mozart, în interpretarea Orchestrei de Cameră din Basel, sub conducerea dirijorului Giovanni Antonini. Concertul se va desfăşura la

FCSB - CFR Cluj se joacă astăzi, de la ora 20:30, în duelul vedetă al etapei cu numărul 10 din Liga 1. Meciul va fi în format liveTEXT pe GSP.ro și în direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look Plus. Vezi AICI clasamentul din Liga 1Vezi

Festivalul Fanfarelor aduce un nou spectacol duminică pe străzile din centrul Timişoarei, unde va putea fi urmărită defilarea a zece fanfare din zona frontalieră de vest a României şi din Serbia, în

Cosmin Olăroiu, Ladislau Boloni, Răzvan Lucescu, Daniel Isăilă și Marius Șumudică au obținut victorii pe linie în ultima etapă din China, Belgia, Arabia Saudită și Turcia, iar Laurențiu Reghecampf a debutat cu dreptul în Emirate, remizând

Cel mai amplu proiect turistic dezvoltat în România cu finanţare privată, Via Transilvanica, a inaugurat încă 98 de kilometri pentru turişti în judeţul Mehedinţi. Astfel, din cei 1.000 de kilometri ai traseului ce va putea fi străbătut la

Sarcina ei este să repare în continuare reputaţia pătată a RBS şi să readucă banca pe mâinile privaţilor - la peste 10 ani după ce un ajutor de stat de 45 de miliarde de lire sterline i-a salvat în criza

Antwerp, echipa lui Ladislau Boloni, a câștigat meciul cu Cercle Bruges, 3-1. Lamkel Zé a fost decisiv în a cincea victorie în şapte etape pentru Antwerp, camerunezul capricios reuşind „dubla”, Gazdele au ratat şi un penalty şi echipa lui

Consiliul Concurenţei analizează tranzacţia prin care compania olandeză Ingka Group, partener strategic al sistemului de franciză IKEA, a preluat 80% din şapte parcuri eoliene din sud-estul României aparţinând grupului Vestas Wind Systems,

Duminică, 22 septembrie, de la orele 11:00 și 15:00, publicul Festivalului PulzArt din Sfântu Gheorghe va putea urmări, în studioul Dans Háromszék, spectacolul Concord Floral de Ferenc Sinkó. Producția a

Holde Agri Invest, com­panie cu capital româ­nesc ce operează tere­nuri agricole, a închis cu succes prima rundă de finanţare şi a atras 5 mil. euro, atât de la investitori români cunoscuţi, cât şi de la investitori instituţionali, bani

Senatorii PNL vor vota la vedere şi în favoarea cererii DNA de încuviinţare a urmăririi penale în cazul fostului ministru al Sănătăţii, Florian Bodog. "La vedere, în favoarea acestei cereri", a declarat,

Compania Netflix trece printr-o perioadă dificilă în contextul în care acţiunile au scăzut pe Nasdaq cu peste 46% de la începutul anului, pe fondul unei pierderi neaşteptate de

Tribunalul Suprem din Regatul Unit a hotărât, în unanimitate, că suspendarea Parlamentului timp de cinci săptămâni este ilegală. Decizia de întrerupere a activității legislativului britanic a

Secretara unei şcoli din Bucureşti este cercetată pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă, după un flagrant al ofiţerilor de poliţie judiciară ai Direcţiei Generale Anticorupţie -

Nou înfiinţata competiţie europeană la nivel de cluburi, care va debuta din sezonul 2021-2022, naşte polemici aprinse în fotbalul