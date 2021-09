Cum s-a fotografiat Loredana Chivu după externarea din spital. Blondina a suferit mai multe operaţii 14.09.2021

14.09.2021 Cum s-a fotografiat Loredana Chivu după externarea din spital. Blondina a suferit mai multe operaţii Loredana Chivu a trecut prin momente cumplite, după prima operaţie de mărire a posteriorului. Blondina ar fi fost la un pas să plătească cu viața pentru acest „moft”, iar în ultima vreme a ajuns de […] The post Cum s-a



Cum s-a fotografiat Loredana Chivu după externarea din spital. Blondina a suferit mai multe operaţii

Loredana Chivu a trecut prin momente cumplite, după prima operaţie de mărire a posteriorului. Blondina ar fi fost la un pas să plătească cu viața pentru acest „moft”, iar în ultima vreme a ajuns de […] The post Cum s-a fotografiat Loredana Chivu după externarea din spital. Blondina a suferit mai multe operaţii appeared first on Cancan.

Cum s-a fotografiat Loredana Chivu după externarea din spital. Blondina a suferit mai multe operaţii

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

În dezvoltarea unei monede digitale, mai important pentru Statele Unite este „să facă lucrurile corect decât să fie primele“, a anunţat preşedintele băncii centrale americane Jerome Powell, scrie

Horoscopul zilei de 21 octombrie 2020, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic

După ce în urmă cu doar câteva luni s-a retras de la Observatorul Antenei 1, Andreea Berecleanu și-a dedicat timpul afacerilor familiei, împreună cu soțul ei. Recent, aceasta a avut parte de o surpriză. Andreea Berecleanu a apărut la TVR 2, în

Un tânăr şi-a pierdut viaţa într-un accident de circulaţie violent produs în noaptea de 20/21 octombrie, pe DN 24, pe raza localităţii Văleni din judeţul

SeedBlink, platforma locală de equity crowdfunding lansată în decembrie anul trecut de foştii bancheri Andrei Dudoiu şi Ionuţ Pătrăhău, şi-a propus să intermedieze până la finalul acestui an finanţări de 4 milioane euro pentru

Ansu Fati (17 ani) a marcat în minutul 42 al partidei dintre Barcelona și Ferencvaros, scor 5-1, după o pasă genială dată de Frenkie de Jong (23 de ani). Cu acest gol, Ansu Fati intră în istoria UEFA Champions League. La numai 17 ani și 355 de

PSG a pierdut cu Manchester United, 1-2, iar antrenorul neamț Thomas Tuchel ar putea fi demis de PSG și înlocuit cu Massimiliano Allegri, liber după despărțirea de Juventus. „E o surpriză cum am jucat atât de prost, nu-mi

Bulgaria impune purtarea obligatorie a măştii în toate spaţiile exterioare începând de joi, după ce numărul cazurilor de coronavirus din ultimele 24 de ore a atins un nou record, scrie Agerpres. Ministrul sănătății, Kostadin Angelov, a

Pe o bursă anemică şi în creştere cu doar 1,9% în T3/2020 prin prisma indicelui BET-BK, în pofida faptului că aceste trei luni – iulie, august şi septembrie au cuprins atât reclasi­ficarea pentru noul statut de piaţă emergentă secundară,

Soarele intră în zodia Scorpionului pe 23 octombrie și stă până la 21 noiembrie. Acesta este un moment de intensitate crescută în relațiile noastre personale, când începem să căutăm legături

Ştefan Fusea, preşedintele Camerei de Comerţ Brăi­la şi preşedintele Titan Group Brăila, spune că a rămas cu aproape 200.000 de lei fond de salarii plătit oamenilor care au stat acasă şi au beneficiat de 75% din

Un bărbat este cercetat penal după ce a rănit un câine în oraşul Abrud, judeţul Alba. Bărbatul a aruncat câinele de pe o

Protocolul de protecţie pentru clienţi şi angajaţi impus de BCR în contextul actual al pandemiei de COVID-19 a ge­ne­rat un număr ma­re de persoane în faţa unită­ţi­lor băn­cii, astfel că înce­pând cu data de 19 oc­tom­brie

“Regele” Pele, cel mai bun fotbalist din toate timpurile, împlinește vineri, 23 octombrie, vârsta de 80 de ani. Cu această ocazie, legendarul atacant brazilian a afirmat că este fericit să fie încă “lucid”, conform unei

Retragerea din misiunile militare se va face până la finalul acestui an. Negociatorii Brexit stabiliseră în anul 2018 că UK poate opta dacă râmâne în cadrul acestor misiuni după ieşirea din

Dacă ai ajuns pe acest articol, înseamnă că e foarte posibil ca printre căutările tale recente în bara de search a Google să fie cum ne protejăm de Covid, de unde cumpărăm măști bune de protecție, intrăm în stare de urgență, se deschid

Arnica este unul dintre cele mai populare medicamente fără prescripție medicală din farmacii. Este, de asemenea, un clasic în trusa de urgență și geantă sport. Dar care sunt mai exact beneficiile

Atacantul Barcelonei, Antoine Griezmann, spune că ”Ansu Fati e un băiat excepțional ce merită respect”. ABC l-a comparat cu ”un negru care vinde ilegal pe străzi și fuge ca o gazelă când apare poliția”. Nici după victoria cu 5-1 contra

Coronavirus România 22 octombrie. Grupul de Comunicare Strategică a raportat un număr de 98 de pacienți morți în ultimele 24 de ore. Bilanțul pandemiei de COVID-19 este de 6.163 de decese. În intervalul 21.10.2020 (10:00) […] The post

Lăsați să se descurce fiecare cum poate la începutul pandemiei, medicii de familie îi reproșează ministrului Nelu Tătaru că n-are timp pentru ei și doleanțele lor nici acum, în valul doi.