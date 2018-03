Cum s-a apărat Becali în procesul în care e acuzat că l-a jignit pe Talpan: "Acum e apreciat și de cei care nu-l cunosc!" » Gigi îi plătește salariul juristului pe doi ani 21.03.2018

Curtea de Apel București a respins apelul făcut de Gigi Becali la decizia prin care oficialul FCSB trebuia să îi achite 3.000 de euro lui Florin Talpan pentru calomnie și jigniri. Acum, Becali trebuie să-i dea acestuia 30.000 de euro. (Detalii aici) În apelul judecat pe 19 martie, Gigi Becali ar fi încercat să se apere spunând că afirmațiile despre Florin Talpan l-au ajutat pe acesta să aibă o imagine mai bună și să fie mai apreciat, potrivit ziare.com. ...

