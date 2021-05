Cum l-am filmat pe Mirel Rădoi la bordul unui Lamborghini Urus Mansory de 450.000 € 12.05.2021

12.05.2021 Cum l-am filmat pe Mirel Rădoi la bordul unui Lamborghini Urus Mansory de 450.000 € Mirel Rădoi, selecționerul echipei naționale, este cunoscut pentru pasiunea pe care o are pentru mașinile puternice și de lux. Ultimul bolid cu care a apărut în Capitală este un Lamborghini Urus Mansory, care valorează în […] The post Cum



Cum l-am filmat pe Mirel Rădoi la bordul unui Lamborghini Urus Mansory de 450.000 €

Mirel Rădoi, selecționerul echipei naționale, este cunoscut pentru pasiunea pe care o are pentru mașinile puternice și de lux. Ultimul bolid cu care a apărut în Capitală este un Lamborghini Urus Mansory, care valorează în […] The post Cum l-am filmat pe Mirel Rădoi la bordul unui Lamborghini Urus Mansory de 450.000 € appeared first on Cancan.

Cum l-am filmat pe Mirel Rădoi la bordul unui Lamborghini Urus Mansory de 450.000 €

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Starul portughez Cristiano Ronaldo, atacantul echipei Juventus Torino, a devenit primul fotbalist din istorie care a reuşit să strângă un miliard de dolari pe parcursul carierei sale de jucător, anunţă revista economică americană Forbes,

Peste 26.000 de români s-au înscris în programul Casa Verde Fotovoltaice, pentru finanţare în vederea obţinerii de energie electrică din surse regenerabile. Un an şi jumătate mai târziu, niciunul

Luni, 8 iunie, în intervalul orar 7:00-10:00, site-ul ANAF, anaf.ro, nu va putea fi accesat, a anunțat Agenția Națională de Administrare Fiscală. „Luni, 8 iunie 2020, în intervalul orar 7:00 – 10:00, portalul ANAF va fi indisponibil,

La Spitalul de Boli Infecţioase din Iaşi a fost demarată o anchetă internă, după ce agenţii de pază ai unităţii medicale au fost acuzaţi că iau bani pentru pachetele cu mâncare aduse de rudele pacienţilor. NU RATA: ANCHETĂ LA UNUL DINTRE

La bază, Corina Ujeniuc este medic veterinar şi inginer de mediu. A căpătat şi ceva experienţă în domeniul farmaceutic, după ce a lucrat pe segmentul de vânzări în acest sector, şi, uşor-uşor, de la vânzare a ajuns la producţie. A creat

Ministerul Afacerilor Externe a informat că a fost notificat cu privire la intrarea în insolvență a unei ferme din Hoyerhagen, Saxonia Inferioară, în cadrul căreia își desfășoară activitatea aproximativ 150 de cetățeni români. Conform MAE,

Armatele poloneză şi americană au început vineri, în vestul Poloniei, programul de exerciţii militare comune denumit “Defender-Europe 20 Plus”, transmite agenţia DPA. În total, circa 6.000 de militari din cele două ţări participă

Rusaliile sau Cinzecimea este sărbătoarea Pogorârii Duhului Sfânt peste Apostoli, momentul în care Biserica a fost întemeiată în mod

Grupul celor 20 de economii dezvoltate şi emergente (G20) au anunţat sâmbătă contribuţii în valoare de peste 21 de miliarde de dolari pentru combaterea pandemiei COVID-19, transmite agenția Reuters, citată de Agerpres. G20, împreună cu

Clubul italian AS Roma a înregistrat un deficit record de aporape 130 de milioane de euro, după primele nouă luni ale exerciţiului financiar 2019/2020, în creştere cu aproximativ 100 milioane euro faţă de bilanţul anterior, relatează

Administraţia Naţională de Meteorologie(ANM) a emis o alertă de vreme severă pentru toată, valabilă până marţi dimineaţă, 9 iunie. De altfel, spun specialiştii, gradul de instabilitate atmosferică se va menţine accentuat pe tot parcursul

Dinamo avea programat un meci amical cu FC Voluntari, de la ora 18:00, însă jucătorii antrenaţi de Adrian Mihalcea au refuzat să intre pe teren, iar partida nu se mai dispută. Motivul refuzului este acela că jucătorii lui Dinamo sunt

Ministrul Finanţelor, Florin Cîțu, va da explicaţii, în Parlament, despre previziunile negative asupra economiei menţinute de agenţia de rating S&P. Audierea va avea loc miercuri, în faţa

Horoscopul zilei de 8 iunie 2020, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 8

Luptătorul de MMA, Conor Mc Gregor şi-a anunţat, duminică, retragerea din sportul de contact pe social-media. McGregor a precizat prin intermediul unei postări pe Twitter că nu va mai lupta. „Salut

Copilul unuia dintre liderii galeriei lui Internazionale Milano este acuzat de tentativă de omor. Alessandro Caravita, fiul lui Franco Caravita - printre cei mai cunoscuți suporteri ai lui Inter -, este considerat principalul suspect pentru

Teodora Nedelcu a pierdut, sâmbătă, finala de la iUmor, deși anterior se clasase pe primul loc în topul preferințelor publicului în cea de-a treia ediție din sezonul 8 al show-ului de la Antena 1. Înainte de marea finală, câștigată până

Economia Italiei, doborâtă de pandemia de coronavirus, se va contracta în acest an cu circa 8,3%, a anunţat luni biroul naţional de statistică, ISTAT, transmite

Începând cu 1 iunie, spectacolele în aer liber cu maximum 500 de spectatori sunt permise, astfel că s-au căutat tot felul de soluții pentru reluarea activității și în acest domeniu. La Cluj-Napoca, o parte din tribunele de pe Cluj Arena vor fi

„Vrem să recreem atmosfera unică din Anglia” este mesajul Sky Sports, televiziunea care transmite meciurile din Premier League și care vrea să folosească ambianța din FIFA 20 la partidele fără spectatori. După La Liga, cei de la EA