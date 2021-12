Cum îl cheamă pe fiul Andreei Ibacka? Imaginea care a strâns mii de aprecieri: ”A început moda” 26.12.2021

26.12.2021 Cum îl cheamă pe fiul Andreei Ibacka? Imaginea care a strâns mii de aprecieri: ”A început moda” Andreea Ibacka a dezvăluit ce nume poartă băiețelul ei și al lui Cabral! Vedeta a devenit mămică pentru a doua oară anul acesta, în luna octombrie. Andreea și Cabral Ibacka sunt extrem de fericiți de […] The post Cum îl cheamă pe fiul



Cum îl cheamă pe fiul Andreei Ibacka? Imaginea care a strâns mii de aprecieri: ”A început moda”

Andreea Ibacka a dezvăluit ce nume poartă băiețelul ei și al lui Cabral! Vedeta a devenit mămică pentru a doua oară anul acesta, în luna octombrie. Andreea și Cabral Ibacka sunt extrem de fericiți de […] The post Cum îl cheamă pe fiul Andreei Ibacka? Imaginea care a strâns mii de aprecieri: ”A început moda” appeared first on Cancan.

Cum îl cheamă pe fiul Andreei Ibacka? Imaginea care a strâns mii de aprecieri: ”A început moda”

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Jose Mourinho, managerul lui Tottenham, s-a săturat de fițele extremei galeze, Gareth Bale, care s-a dat lovit înaintea partidei cu Everton, după ce postase pe Instagram o poză în care se arăta apt de joc. José Mourinho s-a arătat surprins,

35.299 de persoane au fost vaccinate anti-COVID în ultimele 24 de ore, conform datelor Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV). Numărul este în scădere faţă de vineri, 12 februarie, când

Comisia Europeană a cerut, vineri, Germaniei să reanalizeze restricţiile stricte impuse la frontieră în contextul pandemiei, amintind că ţările Uniunii Europene au convenit să evite

Ianis a ajuns la Rangers, în iarna lui 2019, sub formă de împrumut, pentru ca apoi, la finalul sezonului, să fie transferat definitiv de gruparea

Preşedintele Joe Biden doreşte să închidă închisoarea din Guantanamo înaintea încheierii mandatului său, a declarat purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Jen Psaki, transmite AFP. Actualul

Salariul mediu net pe economie a ajuns la 3.620 de lei în decembrie 2020, în creştere cu 209 lei, circa 6,1% faţă de luna precedentă şi cu 280 de lei, circa 8,4% comparativ cu aceeaşi lună din 2019, conform datelor transmise astăzi de

O femeie a murit și alte două persoane au fost rănite, sâmbătă, în urma unui accident petrecut între două mașini, pe DN 7, în localitatea arădeană Vladimirescu. Traficul în zonă este

Principalele preocupări ale specialiştilor în resurse umane din România sunt starea de bine a angajaţilor într-o „normalitate nouă“ (38,2%), urmate de cele legate de reputaţia anga­jatorului (employer branding - 35%), de managementul

Mâine, 15 februarie, la Curtea de Apel București, va avea loc un nou termen în procesul dintre FCSB și CSA Steaua pentru palmaresul singurei echipe din România care a câștigat Cupa Campionilor Europeni. Ultimul termen al procesului a avut loc pe

Tatăl cântăreţei rap Nicki Minaj a fost ucis la New York de un şofer care l-a lovit cu maşina şi a fugit de la locul accidentului, scrie

Guvernul mizează în acest an pe creşterea infracţiunilor la regimul drogurilor, pe indisciplina financiară a românilor şi chiar pe încălcarea legii pentru a creşte încasările la buget. Astfel, din

Pablo Hasel, 33 de ani, un cântăreț de rap din Lleida, ar fi trebuit ca până pe 12 februarie să se predea autorităţilor pentru a ispăşi o pedeapsă de nouă luni de închisoare. Sentinţa a produs la un val de nemulţumiri în Spania şi a

Serghei Ciobanu, un cetățean din Republica Moldova, acuzat că a practicat fără drept profesia de medic stomatolog, a fost deferit justiției de procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Vălenii de Munte, notează Ziarul Incomod.

Știm cu toții că s-a iubit cu mare patos cu Mihaela Rădulescu și tocmai de aceea i-a promis acesteia, în mod public, faptul că o va chema la nuntă, în calitate de primă invitată. Cu […] The post Cine a fost, de fapt, prima femeie din

Flash News. Cele mai importante detalii despre meciul Simona Halep - Serena

300 de goluri în carieră! Romelu Lukaku (27 de ani) a reușit o „doppietta” și un assist în meciul Inter - Lazio 3-1. Inter n-a mai dat cu piciorul șansei de prelua conducerea Seriei A după ce Milan s-a împiedicat la Spezia. Din mai 2010, anul

Simona Halep și Serena Williams se întâlnesc astăzi, în jurul orei 10:00, în sferturi de finală la Australian Open. Este a douăsprezecea lor confruntare, prima având loc în 2011, la Wimbledon. Simona Halep - Serena Williams se joacă

Astăzi începe vaccinarea cu serul produs de AstraZeneca. Peste 142.000 de persoane s-au programat. Sunt deschise 180 de centre în toata țara unde imunizarea se face exclusiv cu AstraZeneca, vaccin cu o eficacitate de 60%. Sunt eligibile persoanele

Valentin Avram, apropiat al PNL, a fost numit şef-inspector interimar la Apele Române Cluj, după ce concursul pentru post a fost anulat de la centru. Motivul: singurul candidat şi fostul şef-inspector, Florina Rus, ar fi luat o notă prea mare la

Dezvoltatorul imobiliar Iulius Group, deţinut de Iulian Dascălu, va aloca 25% dintr-o suprafaţă de retail de 6.000 de metri pătraţi supli­men­tari în proiectul Palas din Iaşi antre­pren­o­ri­lor şi pro­ducătorilor