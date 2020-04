Cum îl ajută iubita pe “matinalul” de la Antenă în afaceri. Avem imaginile care spun totul 26.04.2020

26.04.2020 Cum îl ajută iubita pe “matinalul” de la Antenă în afaceri. Avem imaginile care spun totul Carismaticul Dani Oțil nu este numai un ”matinal” de succes, alături de colegul lui Răzvan, de la ”Neatza”, ci și un businessman cu… experiență culinară. Deține un restaurant cu specific sud-american, iar iubita sa, Gabriela



Cum îl ajută iubita pe “matinalul” de la Antenă în afaceri. Avem imaginile care spun totul

Carismaticul Dani Oțil nu este numai un ”matinal” de succes, alături de colegul lui Răzvan, de la ”Neatza”, ci și un businessman cu… experiență culinară. Deține un restaurant cu specific sud-american, iar iubita sa, Gabriela Prisăcariu, se implică în această afacere și îi oferă sprijinul de care are nevoie. CANCAN.RO, site-ul nr.1 din România, a […] The post Cum îl ajută iubita pe “matinalul” de la Antenă în afaceri. Avem imaginile care spun totul appeared first on Cancan.ro.

Cum îl ajută iubita pe “matinalul” de la Antenă în afaceri. Avem imaginile care spun totul

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Amenzi de până la 10 mii de lei riscă toţi comercianţii, din 1 mai 2019, dacă vor fi găsiţi fără case de marcat electronice, în urma controalelor efectuate de inspectorii

Mobilizare generală în lumea bună din România, după ce unul dintre cei mai excentrici tineri milionari din Capitală a fost internat în stare critică. (Castiga 10.000$ lunar la un studio de videochat din Bucuresti) Alex Faur suferă de o boală

Tornada care a lovit, marţi, zona limitrofă a judeţelor Călăraşi şi Ialomiţa, a făcut prăpăd în comunca Dragalina. Citește mai

Jurgen Klopp, antrenorul lui Liverpool, a vorbit din nou despre confruntarea de miercuri cu Barcelona, din semifinalele Ligii Campionilor. Partida se joacă de la ora 22:00, liveTEXT pe GSP.ro și în direct la TV Telekom Sport și TV Digi

Noul împărat al Japoniei, Naruhito, în vârstă de 59 de ani, a urcat miercuri pe Tronul Crizantemei, după abdicarea tatălui său, Akihito, căruia i-a adus un omagiu, salutând moştenirea pacifistă şi

Un castel din Alba, vechi de aproape 600 de ani, a fost retrocedat, printr-o decizie definitivă în justiţie, urmaşilor fostului proprietar. ”Saga” judiciară a castelului Teleki din Ocna Mureş se încheie după aproape 15

Simona Halep ( 27 de ani, locul 3 WTA) a plecat, miercuri, în Spania, pentru a participa la turneul pe zgură de la Madrid, care se va desfășura în perioada 3-12 mai. Citește mai

Fosta şefă a DNA, Laura Codruţa Kovesi, a fost măsurată pentru prima dată într-un sondaj de opinie cu scop politic. Astfel, 47% dintre participanţii la sondajul IMAS, realizat la comanda Europa FM, cred că Laura Codruţa Koveşi ar trebui să

Novak Djokovic (31 de ani, nr.1 ATP) a reușit să își păcălească antrenorul. Djokovic s-a prefăcut că face un mic truc la masă și l-a invitat pe Marian Vajda să se uite într-o sticlă cu apă. Inițial,

Un bărbat în vârstă de 72 de ani din Prahova se află în stare gravă după ce a fost victima unui accident feroviar. Victima a supravieţuit impactului, dar are multiple răni, inclusiv un traumatism de

Patisgal, producător de panificaţie din Galaţi, a terminat anul trecut cu un număr mediu de 239 de salariaţi, angajând în ultimii doi ani aproape 190 de oameni, arată datele de la Ministerul de

Curtea de Apel Iași a respins apelul făcut de Marian Dodu, criminalul în vârstă de 19 ani care a violat și ucis o bătrână și care a fost condamnat la 24 de ani de închisoare. Instanța a decis că pedeapsa care i-a fost dată este cea pe care

Răzvan Ciobanu va fi înmormântat astăzi, 2 mai 2019, la Cimitirul Progresul din Capitală, iar toți cei care l-au cunoscut și nu numai, i-au adus câte un omagiu și îl vor conduce pe ultimul drum. Marius, fostul iubit al creatorului de modă este

Regele Thailandei, Maha Vajiralongkorn, s-a căsătorit, miercuri, pentru a patra oară, înaintea încoronării sale oficiale de duminică, informează

Producătorul de utilaje industriale 24 Ianuarie Ploieşti (IANY) a raportat în T1/2019 afaceri de 12,4 mil. lei, în creştere cu 85% faţă de perioada similară a anului trecut în timp ce profitul s-a diminuat cu 36%, la 89.939

Lucrările de aplicare a marcajului rutier pe străzile capitalei ar putea începe în aproximativ două săptămâni. După ce a fost acceptată contestaţia rezultatelor primei licitaţii pentru achiziţionarea vopselei, autorităţile au reevaluat

Poliţia din Sri Lanka a dat publicităţii miercuri numele a nouă persoane care au comis atentatele sinucigaşe în duminica Paştelui catolic, la 21 aprilie, soldate cu 253 morţi, şi a anunţat că

Tesla (TSLA), producător de automobile electrice, vrea să strângă aproximativ 2 miliarde de dolari din oferte de obligaţiuni şi acţiuni comune, după ce anul trecut miliardarul Elon Musk, fondatorul companiei, a afirmat în repetate rânduri că

Drona a decolat dintr-un parking la Baltimore (SUA) şi a parcurs 4,5 km pentru a duce un rinichi refrigerat pe acoperişul spitalului universitar din Maryland. Misiunea a durat exact 10 minute. Operaţiunea a necesitat o autorizaţie specială de zbor.

Johnny Depp (55 de ani) a fost surprins de paparazzi în ipostaze intime cu dansatoarea rusă Polina Glen (20 de ani). Frumoasa brunetă este prima relație serioasă pe care actorul din Pirații din Caraibe o are de când s-a despărțit de soția sa