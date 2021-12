Cum i-a răspuns Bibanu unui internaut care a jignit-o pe Claudia Pavel 21.12.2021

21.12.2021 Cum i-a răspuns Bibanu unui internaut care a jignit-o pe Claudia Pavel Claudia Pavela fost jignită dur de un internaut la o postare făcută de Bibanu, cu ofotografie în care se aflau cei doi la filmarea clipului la care au colaborat. Cum a răspuns artistul la cele […] The post Cum i-a răspuns Bibanu unui



Cum i-a răspuns Bibanu unui internaut care a jignit-o pe Claudia Pavel

Claudia Pavela fost jignită dur de un internaut la o postare făcută de Bibanu, cu ofotografie în care se aflau cei doi la filmarea clipului la care au colaborat. Cum a răspuns artistul la cele […] The post Cum i-a răspuns Bibanu unui internaut care a jignit-o pe Claudia Pavel appeared first on Cancan.

Cum i-a răspuns Bibanu unui internaut care a jignit-o pe Claudia Pavel

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

În 2021, peste un milion de români trebuie să depună Declaraţia Unică pri­vind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale, iar printre aceştia se numără persoanele fizice autorizate (PFA), cei care încasează dividende sau chirii, dar şi

Compania de salubritate Romprest anunţă că va îngriji pe cheltuiala sa câinii din Adăpostul Odăi până la soluţionarea litigiului cu Primăria Sectorului 1, informează Agerpres. Compania Romprest a precizat că angajaţii săi vor hrăni şi

Ploi violente au cauzat inundarea unui atelier clandestin de textile instalat în subsolul unei case private din Tanger, în Maroc, soldată cu 24 de morţi, potrivit unui prim bilanţ publicat de agenţia oficială MAP, care citează autorităţile

Aproximativ 240.000 mp de spaţii de birouri au fost tranzacţionaţi în Bucureşti anul trecut, un nivel similar cu cel din 2015, în condiţiile în care multe firme au amânat deciziile pe fondul pandemiei, circa 60% din volumul total fiind

Incidentul din Hunedoara a șocat pe toată lumea, imaginile cu bărbatul care dă de pământ cu un copil de numai 13 ani au devenit virale și au stârnit revolta tuturor. Ironic, agresorul poza pe rețelele […] The post Agresorul din Hunedoara

Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghiţă, a anunţat că vor fi disponibile 500.000 de locuri pentru vaccinarea cu AstraZeneca, iar primele 200.000 vor fi încărcate pe platformă începând de miercuri. STS nu a putut preciza de la ce

Sindicaliştii Federaţiei Sanitas au anunțat că vor picheta sediile Guvernului, Parlamentului şi ministerelor în perioada 11 - 19 februarie, în semn de protest faţă de anunţurile autorităţilor referitoare

Adunarea Naţională, Camera inferioară a Parlamentului Franţei, a aprobat, marţi seară, decizia prelungirii stării de urgenţă sanitară până la 1 iunie, informează Mediafax, care citează France-Presse. Franţa a raportat până în prezent

Bilanţul deceselor provocate de COVID a ajuns la 19.056, după ce, în ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 95 de victime. De asemenea, 937 de români diagnosticaţi cu COVID se află la Terapie Intensivă. La ora 13.00, Grupul de Comunicare

Procurorii SIIJ au dispus renumărarea voturilor de la alegerile locale din Sectorul 1. Se pare că procurorii din cadrul SIIJ au dispus renumărarea voturilor integral, exercitate la alegerile locale din Sectorul

Grupul BRD a înregistrat un profit net de 963 de milioane de lei în 2020, în scădere cu 35,7% comparativ cu anul anterior, când a fost de 1,499 miliarde de lei în 2019, transmite Bursa de

Liviu Dragnea ar putea munci la spălătoria Penitenciarului Rahova după ce unul dintre medici i-a comunicat că nu are voie să ridice greutăți la garaj, acolo unde a lucrat până să-i fie retras dreptul la

Senatul SUA a început marţi al doilea proces de impeachment al fostului preşedinte Donald Trump sub acuzaţia că a incitat la violenţele soldate cu morţi de la Capitoliu de pe 6 ianuarie, relatează presa

Cinci persoane au fost rănite, joi după-amiază, într-un accident produs pe DE 581, în apropierea municipiului Bârlad, autorităţile declanşând Planul Roşu de

Salariul mediu net a crescut cu 6,1% în ultima lună din 2020, ajungând la 3.620 de lei, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS). Cel mai mare venit lunar mediu net a fost de

Compania americană ViewSonic, specializată în furnizarea de echipamente şi soluţii de afişare, l-au numit pe Valentin Spătaru în funcţia de country sales manager pentru

Chick Corea, una dintre legendele muzicii jazz, a murit joi la vârsta de 79 de ani, informează Rolling Stone. Potrivit revistei americane, Chick Corea suferea de o formă rară de cancer. În anii 60, Corea s-a consacrat ca un pianist de top, făcând

Uniunea Europeană a avertizat Marea Britanie că menţinerea statutului special al provinciei britanice Irlanda de Nord este singura posibilitate de evitare a impunerii controalelor vamale la frontiera cu Irlanda,

“Roș-albaștrii” vor disputa diseară un nou derby în fața celor de la Dinamo București, în optimile Cupei României, de la ora

Chiar dacă nu ai fost invitată la Oscar, garderobei tale nu i-ar strica niciodată o rochie demnă de covorul roșu. Evident, vei folosi un astfel de exemplar deosebit în acele ocazii cu totul speciale… Dacă […] The post Voal pentru articole