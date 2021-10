Cum gasesti rapid un document intr-un fiset metalic? 27.10.2021

27.10.2021 Cum gasesti rapid un document intr-un fiset metalic? Daca detii o afacere, probabil cea mai mare parte din zi o petreci la birou. Stiai insa faptul ca modul in care arata o astfel de incapere iti reduce sau creste productivitatea? In situatia in care detii un numar mare



Cum gasesti rapid un document intr-un fiset metalic?

Daca detii o afacere, probabil cea mai mare parte din zi o petreci la birou. Stiai insa faptul ca modul in care arata o astfel de incapere iti reduce sau creste productivitatea? In situatia in care detii un numar mare de...

Cum gasesti rapid un document intr-un fiset metalic?

Stiri Jurnalul National

Stiri pe aceeasi tema:

Fotbalul argentinian este din nou în doliu! La două săptămâni după moartea lui Diego Armando Maradona, fostul selecționer al Argentinei, Alejandro Sabella, a încetat din viață la vârsta de 66 de ani. El era spitalizat […] The post

Conducerea liberală are trei variante de premier pe care le va discuta în şedinţa de BPN de miercuri seară. Două numere par sigure pe lista scurtă, au precizat surse din PNL pentru „Adevărul”, acestea fiind premierul interimar, Nicolae

Mulţi spun că două veritabile „grenade” au explodat în destinul lui Nicolae Ceauşescu, două belele care i-au deteriorat comportamentul i-au stricat deciziile: pacostea numită diabet şi pacostea

Fiecare adult are o bautura preferata. La finalul unei zile stresante la job, in care ai avut un surplus de deadline-uri, sedinte agitate, colegi peste masura de cicalitori, zeci de minute in traficul infernal si cate

Executivul român Severina Pascu a plecat prima dată din ţară la mijlocul anilor ’90, iar în perioada ce a urmat s-a mai întors în România, pentru a emigra însă

CFR Cluj va juca de la 19:55, pe terenul lui Young Boys Berna, în ultima etapă din grupele Europa League. Partida va fi liveTEXT, video și foto pe GSP.ro și în direct pe Look Plus, Digi Sport și TV Telekom Sport. Clujenii au nevoie de victorie

Şi casele, la fel ca oamenii, sunt într-o continuă schimbare. Iubitorii de home&deco găsesc mereu câte ceva de făcut pentru o amenajare personalizată a locuinţei şi a mai schimba decorul din când în când. De la mici decoraţiuni şi idei de

Transgaz (simbol bursier TGN), companie care deţine monopolul transportului de gaze naturale în România, a anunţat miercuri seară la bursă că a fost sancţionată de către Consiliul Concurenţei cu amendă în cuantum de 34,2 mil. lei, respectiv

Tragedie fără margini într-un sat din județul Vaslui, unde un tânăr de doar 18 ani s-a sinucis din cauză că a picat examenul pentru permis de conducere. S-a întâmplat într-o familie din comuna Banca, satul […] The post Tragedie la

Paolo Rossi, campion mondial cu naționala Italiei în 1982, a decedat azi-noapte, la 64 de ani, din cauza unei „boli incurabile”, anunță Gazzetta dello Sport. Soția sa, Federica Cappelletti, a postat pe Instagram o poză cu ei împreună,

Fotbalul și Italia plâng dispariția lui Paolo Rossi, care a murit în această noapte, la vârsta de 64 de ani, din cauza unei boli incurabile, după cum scrie cotidianul La Gazzetta dello Sport. Cel alintat […] The post Paolo Rossi, golgeterul

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat că noul guvern ar trebui să aibă maxim 18 ministere şi să nu fie înfiinţate unele noi doar pentru ca toate forţele politice să aibă multe

Lumea fotbalului se dezice de remarca rasistă făcută de arbitrul român Sebastian Colțescu, însă după ani în care problemele din campionatul intern au fost ascunse. Am înfrânt din nou în fotbalul mare. Suntem pe prima pagină a presei din

Statele Unite ale Americii (SUA) au raportat, miercuri, peste 3.000 de morți din cauza COVID-19 în 24 de ore și peste 220.000 de infectări cu SARS-CoV-2. Nivelul înregistrat este aproape un record, relatează Agerpres. Autoritățile sanitare din

Alex Bodi se află în arest preventiv la IPJ Dolj fiind implicat într-un doar de trafic de persoane. Afaceristul susține că este nevinovat și că nu are nicio legătură cu dosarul în care este implicat. […] The post Lovitură grea! Alex Bodi

Klaus Iohannis, președintele României a avut, joi, o întâlnire la Palatul Cotroceni cu premierul propus, Florin Cîţu, şi cu liderii partidelor în jurul cărora se va forma majoritatea parlamentară, potrivit Mediafax. Șeful statului a avut, joi

Tot mai multe documente auto falsificate, în special permise de conducere, sunt folosite de cetăţeni români care nu sunt în stare să promoveze exemenul auto. La Iaşi, de pildă, poliţiştii rutieri se confruntă cu un astfel de caz odată la

Noul Mers al Trenurilor 2020-2021 intră în vigoare din data de 13 decembrie 2020 și va fi valabil până la data de 11 decembrie 2021, anunță CFR Călători. În noul Mers al Trenurilor 2020-2021vor

București, 10 decembrie 2020 – În cadrul ediției de iarnă a Gaming Marathon, specialiști din industria locală dezvoltatoare de jocuri video vor vorbi cu streamerii invitați și publicurile lor despre oportunitățile pe care le oferă acest

Guvernul a aprobat în ședința de vineri Hotărârea prin care starea de alertă în România va fi prelungită pentru încă 30 de zile, începând de luni, 14 decembrie, potrivit HotNews.ro. Au fost menținute toate restricțiile de până acum,