Cum faci lipii de casă pentru shaorma 30.01.2022

Această rețetă de lipii de shaorma de casă este incredibil de ușoară și este gata în cel mai scurt timp. O alternativă perfectă la lipiile din comerț. Se face fără drojdie, dar dacă, prin toate mijloacele, vrei să adagi drojdie, poți pune una uscată. Dacă pui drojdie, lipiile se umflă suficient și poți umple pita […]

Preşedintele PSD Marcel Ciolacu a susţinut joi o conferinţă de presă, după o întâlnire cu reprezentanţi din industria agro-alimentară. Ciolacu a anunţat depunerea unei moţiuni simple împotriva ministrului Agriculturii, Adrian Oros, timp în

Gigantul Telekom România, care traversează deja una dintre cele mai complicate perioade din existenţa sa – aflându-se în plin proces de autorizare la Bruxelles a vânzării diviziei fixe către Orange şi, concomitent, de spargere în două a

Preşedintele SUA, Joseph Biden, nu regretă afirmaţiile despre omologul său din Rusia, Vladimir Putin, a anunţat joi seară Casa Albă, subliniind că liderul de la Washington vrea continuarea cooperării cu Rusia

Facebook are în vedere lansarea unei versiuni a popularei sale platforme de socializare foto, Instagram, pentru copiii cu vârsta sub 13 ani, informează The Guardian. BuzzFeed News a raportat pentru prima dată că Facebook a anunțat într-o postare

Două persoane infectate cu virusul SARS-CoV-2 au murit una după cealaltă, în timp ce așteptau să se elibereze un loc la ATI Craiova. Reprezentanții spitalului spun că nu mai sunt locuri, iar bolnavii sunt trecuți […] The post Doi pacienţi

Fotbaliștii din echipa națională a Germaniei care evoluează în Premier League au primit undă „verde” pentru a putea juca în primele meciuri din preliminariile CM 2022, cu Islanda, România și Macedonia de Nord. Inițial, jucătorii din

Horoscopul zilei de 20 martie 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru toate zodiile. Nativii din semnul Berbec se bucură de ingresul Soarelui în zodia lor. Soarele, astrul responsabil cu energia noastră,

Filipine a aprobat utilizarea de urgență a vaccinului rusesc Sputnik V împotriva infecției cu COVID-19, ca urmare a creșterii infecțiilor, transmite AFP. Tratamentul a fost autorizat după

Mircea Lucescu, 75 de ani, a fost victima rasismului în meciul Dinamo Kiev - Villarreal 0-2 (0-4 la general), din turul optimilor de finală Europa League. Imaginile reprobabile din partida tur, disputată în urmă cu o săptămână, au fost trecute

Turcia s-a retras din primul instrument obligatoriu din lume pentru prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor, potrivit unui decret prezidenţial publicat vineri care a atras imediat criticile principalului partid de opoziţie, notează

Guvernul vrea să elaboreze proiecte în valoare de 4,5 mld. de euro pentru infrastructura rutieră, din totalul de 30 de miliarde de euro pe care îi poate accesa prin Mecanismul de Redresare şi Rezilienţă de la nivel

Niciun spectator străin nu va putea să participe la Jocurile Olimpice şi Paralimpice din această vară de la Tokyo, din cauza pandemiei de coronavirus, anunţă organizatorii, informează BBC. Autoritățile japoneze au informat Comitetele olimpice

Şeful DSU Raed Arafat a declarat sâmbătă că, în acest moment, nu a fost pusă în discuţie carantinarea Bucureştiului şi a semnat documentele pentru carantinarea zonală a unor localităţi din judeţul

Cele peste 4.200 de doze de vaccin AstraZeneca din lotul ABV 2856 carantinat temporar vor fi folosite pentru vaccinare, a anunțat, vineri, Comitetul de coordonare a vaccinării. „În urma ședinței

Branco, legendarul fundașul stânga al Braziliei, campioana lumii în 1994, s-a infectat cu COVID-19 și are infecție pulmonară, fiind intubat. În vârstă de 56 de ani, actualul coordonator al naționalei de juniori braziliene i-a marcat un gol lui

La 20 de ani de la lansarea lui iDrive, BMW vine cu o revoluție pentru interiorul limuzinelor sale. La baza experienţei unice a utilizatorului se află noul sistem de operare BMW 8, o nouă generaţie de

Deputatul USR-PLUS Mihai Poliţeanu a anunțat, joi, că are coronavirus. Acesta a precizat că a făcut două teste rapide după ce a avut simptome specifice

Ministrul Sănătății Vlad Voiculescu a negat sâmbătă, într-o postare pe Facebook, informațiile legate de o posibilă reducere a salariilor medicilor, personalului ATI sau a celor care duc

Ayrton Senna, fostul mare campion din Formula 1, ar fi împlinit astăzi 61 de ani. Pilotul brazilian s-a născut pe 21 martie 1960, în Sao Paulo, Brazilia. Pentru mulţi dintre fanii „Marelui Circ”, Ayrton Senna a fost cel mai mare pilot care a

Marea Britanie a atins un nou record de vaccinări, cu 874.000 de doze administrate într-o singură zi, ceea ce înseamnă 27 de doze injectate la fiecare secundă, informează Daily Mail. Precedentul record data de vineri, când au fost administrate