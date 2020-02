Cum erau supravegheate minorele exploatate sexual în clubul din Caracal 13.02.2020

13.02.2020 Cum erau supravegheate minorele exploatate sexual în clubul din Caracal CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, a intrat în posesia unor documente incendiare în cazul traficului de minore de la clubul din Caracal. Actele arată cum erau supravegheate tinerele, acum părţi vătămate în dosarul penal. (VEZI ȘI: CARACAL



Cum erau supravegheate minorele exploatate sexual în clubul din Caracal

CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, a intrat în posesia unor documente incendiare în cazul traficului de minore de la clubul din Caracal. Actele arată cum erau supravegheate tinerele, acum părţi vătămate în dosarul penal. (VEZI ȘI: CARACAL RELOADED. CAZ ÎNFIORĂTOR DE TRAFIC DE MINORE ȘI PORNOGRAFIE. FETELE PRIMEAU „SALARII” DE 200 DE LEI) Detalii uluitoare […] The post Cum erau supravegheate minorele exploatate sexual în clubul din Caracal appeared first on Cancan.ro.

Cum erau supravegheate minorele exploatate sexual în clubul din Caracal

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Estimare: aproximativ 1.700 de milioane EUR poate reprezenta valoarea profitului companiilor cu capital străin în 2018 ce ar putea fi injectat în economie în 2019. Decizia depinde de predictibilitatea fiscală şi

Gigi Becali forțează aducerea lui Damjan Djokovic, mijlocașul croat al campioanei, care mai are contract cu CFR până în iunie 2020. FCSB continuă căutările de fotbaliști pentru a se întări în perspectiva viitorului sezon.

Thomas Muller, atacantul lui Bayern n-a fost în stare să evalueze „sfertul” de finală din Cupă cu Heidenheim, transformat în 3 minute dintr-un meci la îndemână într-un infern. Bavarezii s-au impus cu

Anderlecht și Club Brugge se întâlnesc azi, de la ora 21:30, în derby-ul play-off-ului din Belgia. Partida nu e televizată în România, dar va putea fi urmărită în format liveTEXT pe GSP.ro. LIVE de la 21:30

Bernadette Szocs, 24 de ani, s-a bucurat de o frumoasă vacanță în Dubai și a făcut câteva poze sexy în costum de baie pe care le-a postat și pe contul său de Instagram. Jucătoarea de tenis de masă din Târgu Mureș e pe

7 scurte - rezumatul rapid al celor mai interesante subiecte recente remarcate de Cătălin Țepelin - redactor șef GSP. Cinci comentarii: 1. Ei, da, fix de asta aveau nevoie dinamoviștii! De o bășcălie ieftină, marca Dragomir. „Dom'leeeee,

Britney Spears, în vârsta 37 de ani, s-a internat într-o clinică de psihiatrie în urmă cu o săptămână și, aparent, va rămâne sub tratament timp de o lună. Cântăreața a traversat o perioadă grea după ce tatăl ei, Jamie Spears, a

Cântăreața americană Britney Spears s-a internat voluntar într-o clinică de psihiatrie, pentru a-și dedica un timp „propriei persoane”, după ce tatăl acesteia a fost pe punctul de a muri, potrivit Reuters. În luna ianuarie, Spears a

Un comisar din Penitenciarul Tulcea a fost reţinut, joi, de către procuroprii DNA, acuzat că a luat mită pentru a introduce în penitenciar, în mod ilicit, telefoane mobile şi alte mijloace de comunicare la distanţă,

Britney Spears s-a internat într-un spital de psihiatrie, a anunțat miercuri Los Angeles Times. Cântăreața pop a suferit o cădere emoţională și va rămâne sub tratament 30 de zile. Citește mai

Un judecător englez obligă o femeie cu probleme psihice să facă dragoste cu soţul: „Este Un drept uman fundamental”, a spus acesta. Deşi asistenţii sociali semnalaseră că femeia are dificultăţi de a decide conştient, nu s-a ţinut

IPJ Alba a fianlizat lucrările de modernizare a clădirii în care îşi desfăşoară activitatea arestul instituţiei. Condiţiile pentru inculpaţii arestaţi sunt, acum, unele de

Fostul preşedinte Traian Băsescu atrage atenţia că pensionarii au fost păcăliţi cu peste 3,8 miliarde de lei din cauză că Guvernul nu a indexat pensiile cu inflaţia la fiecare început de

Încă din timpul sezonului regulat, Gigi Becali a tot spus că nu vrea Sepsi în play-off. Din păcate pentru el, n-a scăpat de ce i-a fost

Un copil în vârstă de 12 ani, din oraşul Târgu Cărbuneşti, a produs pagube importante. Acesta a distrus geamurile de la două maşini şi de la un

Colegiul Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (CNSAS) a decis joi reverificarea procurorului general Augustin Lazăr în ceea ce priveşte calitatea de lucrător sau colaborator al securităţii comuniste, având în vedere

Un general polonez afirmă că ţara sa este considerată în Occident drept principalul loc al unui eventual confict militar cu Rusia, iar opţiunea nucleară nu este

Curtea supremă a României vizavi de legislaţie este Curtea Constituţională, recomandările Comisiei de la Veneţia şi cele din MCV sunt doar recomandări, iar românii trebuie să respecte legile româneşti, nu

Naţionala României se menţine pe locul 25 în clasamentul Federaţiei Internaţionale de Fotbal, dat publicităţii miercuri, potrivit site-ului FIFA. România ocupă acelaşi loc ca şi în februarie, când a fost

Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a stabilit, joi, că prin solicitarea repetată de către Secţia pentru investigarea infracţiunilor în justiţie a dosarului "Tel Drum" s-a