Cum comentează Dumitru Diacov decizia lui Corneliu Dudnic de a se apăra de unionişti cu arma în mână 27.02.2018

27.02.2018 Cum comentează Dumitru Diacov decizia lui Corneliu Dudnic de a se apăra de unionişti cu arma în mână După ce deputatul democrat Corneliu Dudnic a declarat că va fi primul care va lua arma în mână dacă se va produce unirea cu România, preşedintele de onoare al PDM, Dumitru Diacov, a calificat această afirmaţie ca fiind



Cum comentează Dumitru Diacov decizia lui Corneliu Dudnic de a se apăra de unionişti cu arma în mână

După ce deputatul democrat Corneliu Dudnic a declarat că va fi primul care va lua arma în mână dacă se va produce unirea cu România, preşedintele de onoare al PDM, Dumitru Diacov, a calificat această afirmaţie ca fiind „negândită”

Cum comentează Dumitru Diacov decizia lui Corneliu Dudnic de a se apăra de unionişti cu arma în mână

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Noul guvern şi-a propus să sprijine crearea a 640.000 de noi locuri de muncă până în 2020, o ţintă mult prea ambiţioasă în contextul pieţei muncii actuale, caracterizată de deficitul acut de

Infrastructura de telecomunicaţii se află în centrul planurilor de investiţii pe care Vodafone, al doilea jucător de pe piaţa locală de telefonie mobilă şi una dintre cele mai mari companii din economie, le-a planificat în acest

Cei mai bogaţi antreprenori români de la bursă au un portofoliu cumulat de acţiuni de 4,6 miliarde lei (1 miliard euro) la companiile listate pe seg­men­tul principal de tranzacţionare, arată calculele ZF făcute pe baza datelor BVB la preţurile

Stocul creditelor de consum în lei a pus frână creşterii în ulti­ma lună a anului trecut, vo­lu­mul finanţărilor reducându-se cu 0,6% faţă de noiembrie, până la sub 40 mld. lei, potrivit

Inventatorul stiloului (sau cum îl botezase autorul - „condeiul portăreţ fără sfârşit, alimentându-se însuşi cu cerneală”) este un vâlcean născut în urmă cu 219 ani la Bălceşti. Realizările sale sunt însă nenumărate: primul

Zonele de casă se împart între zone de intimitate, zone de tranzit şi de muncă, iar lumina diferă în funcţie de destinaţia fiecărui spaţiu. Un dormitor are nevoie de o lumină caldă, galbenă, care induce sentimentul de

Un intelectual marcant - absoventă a Facultăţii Forajul Sondelor şi Exploatarea Zăcămintelor de Hidrocarburi, Ploieşti, un fel de Harvard al

In ultima zi din ianuarie 2018 are loc cea de-a doua luna plina din acest an. Fenomenul se va alinia cu o eclipsa lunara totala. De acest spectacol vom avea parte o data in viata. Fenomenul astronomic s-a intamplat

Pe 31 ianuarie are loc un fenomen rar: este prima eclipsă de Lună Albastră din ultimii 150 de ani. Mai precis, eclipsa de lună de pe 31 ianuarie va avea loc într-o zi în care pe cer va fi Lună Albastră. Acest fenomen inedit s-ar mai putea produce

Darren Osborne, judecat pentru că, în iunie 2017, a intrat cu furgoneta în credincioşii aflaţi în faţa unei moschei din nordul Londrei, a afirmat marţi în cursul procesului său că a dorit să îi

Constructorul şi Primăria Braşov au reziliat contractul după ce la compania care efectua lucrările a decis că nu poate continua proiectul. În timpul şantierului s-a descoperit să podul este mult mai şubred şi este nevoie de consolidări şi

Poliţiştii din Buzău şi din alte 10 judeţe, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice - Inspectoratul General al Poliţiei Române, au făcut 30 de percheziţii şi au pus în aplicare trei mandate de aducere, într-un

Cei doi candidaţi rămaşi în cursă pentru proba scrisă au dezamăgit şi de această dată. unul nu a mai venit la examen, celălalt a obţinut un puncaj

Tot mai mulţi turişti din Ungaria aleg România pentru zilele de vacanţă. Destinaţiile lor preferate sunt cele din Vestul ţării, în special staţiunile şi oraşele balneoclimaterice, precum Sovata, Praid şi Rimetea, arată datele platformei de

Un tânăr a fst reţinut şi altul este căutat de poliţişti, după ce aceştia se bănuieşte că au pus în circualţie valută falsă. Peste 1.000 de euro despre care se crede că ar fi falşi, au fost ridicaţi de la unu dintre

Miercuri, poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Argeş şi ai Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române efectuează patru percheziţii domiciliare, în judeţul Argeş, la sediile unor

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 au deschis un dosar penal in rem după ce doi muncitori de la RADET, care lucrau în subteran la o conductă de termoficare în zona

Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia vernisează miercuri la sediul său expoziţia "Măşti tradiţionale româneşti la Carnavalul de la Veneţia" a

Şeful agenţiei pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă din Hawaii a concediat un angajat care a trimis o alarmă falsă cu privire la un iminent atac balistic, marţi, după ce greşeala acestuia a creat

Negocierile dintre Gabi Torje și Dinamo s-au finalizat, iar mijlocașul va semna în următoarele ore cu echipa alb-roșie. Dinamo și mijlocașul de 28 de ani au ajuns la un acord, iar fotbalistul lui Ahmat Grozny va fi împrumutat pe