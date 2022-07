Cum avansează proiectul Autostrăzii Focşani-Bacău. Este finanţată prin PNRR şi va avea aproape 100 kilometri lungime 23.07.2022

Contractele pentru construcţia Autostrăzii Focşani-Bacău sunt mai aproape de lansarea în licitaţie, a transmis vineri ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu.

