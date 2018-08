Cum au reuşit şase români să dea o spargere de 5,5 milioane de euro în Insulele Canare. Au fentat sistemele de securitate, dar o neglijenţă i-a dat de gol 25.08.2018

25.08.2018 Cum au reuşit şase români să dea o spargere de 5,5 milioane de euro în Insulele Canare. Au fentat sistemele de securitate, dar o neglijenţă i-a dat de gol Șase români au furat bijuterii de 5,5 milioane de euro din Insulele Canare. Spargerile au fost atât de bine puse la punct încât au reușit să treacă de toate sistemele de securitate. Hoții au fost însă prinși pe aeroportul din Barcelona având



Cum au reuşit şase români să dea o spargere de 5,5 milioane de euro în Insulele Canare. Au fentat sistemele de securitate, dar o neglijenţă i-a dat de gol

Șase români au furat bijuterii de 5,5 milioane de euro din Insulele Canare. Spargerile au fost atât de bine puse la punct încât au reușit să treacă de toate sistemele de securitate. Hoții au fost însă prinși pe aeroportul din Barcelona având în bagaje o mare parte din bijuteriile furate. Restul prăzii din magazinele de […] Post-ul Cum au reuşit şase români să dea o spargere de 5,5 milioane de euro în Insulele Canare. Au fentat sistemele de securitate, dar o neglijenţă i-a dat de gol apare prima dată în Libertatea.ro.

Cum au reuşit şase români să dea o spargere de 5,5 milioane de euro în Insulele Canare. Au fentat sistemele de securitate, dar o neglijenţă i-a dat de gol

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

La șaptesprezece ani de la atacurile teroriste din 11 septembrie 2001, rămășițele unui lucrător în domeniul financiar, în vârstă de 26 de ani, ucis la New York în atacul asupra turnurilor gemene, au fost identificate în mod oficial datorită

În urmă cu câţiva ani, Marian Tudor a cumpărat o bucată de teren în comuna buzoiană Verneşti, hotărât atunci să înceapă o afacere imobiliară. Astăzi, însă, informaticianul deţine cea mai mare plantaţie de fructe de pădure din judeţ.

Biserica Ortodoxă îl sărbătoreşte vineri, 27 iulie, pe Sfântul Pantelimon, ocrotitor al medicilor şi vindecător al diferitelor boli. Cu acest prilej, în Constanţa se va desfăşura tradiţionala procesiune

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, şi secretarul de stat în Ministerul Sănătăţii, Cristian Grasu, au participat, joi, la prezentarea modelului arhitectural al viitorului spital regional care se va construi în localitatea

După ani întregi în care şi-au păstrat imaginea intactă, au îndrăznit să facă unele schimbări care le-au transformat complet. Iată ce cântăreţe de muzică populară şi-au schimbat, de-a lungul anilor,

Patru minori, cu vârste cuprinse între 10 şi 15 ani, au ajuns la spital după ce maşina condusă de unul dintre ei a intrat într-un stâlp de electricitate. Unul dintre paageri este în stare gravă, potrivit

Frigiderul tău nu este un simplu dulap în care arunci la întâmplare mâncarea. Este un aparat electrocasnic care te ajută să îţi păstrezi gustările preferate, condimentele şi alimentele în condiţii

Intrăm într-o perioadă tulbure pentru asociaţiile de proprietari, în condiţiile în care „noua“ lege stă să fie publicată în Monitorul

Căminul Cultural din localitatea Coasta, Comuna Bontida va purta numele regretatului jurnalist clujean Ilie Calian. Festivitatea de inagurarea a căminului cu noua denumire va avea loc vineri la ora 10 în prezenţa autorităţilor locale, a actorului

Ceramica Impex SRL, o firmă în insolvenţă şi cu datorii impresionante la ANAF, a câştigat un contract de peste 12 milioane de lei, oferit de Primăria Giurgiu fără licitaţie, ci doar în urma unei

Donald Trump şi oficialii Uniunii Europene au făcut un pas în spate în războiul comercial, miercuri, fiind hotărâţi să ajungă la o înţelegere pentru zero taxe, zero bariere şi zero subvenţii,

Dorina Rusu, membru al Consiliului Naţional al Audiovizualului, anunţă că s-a autosesizat în legătură cu emisiunea "Punctul de întâlnire" de la Antena 3, moderată de Radu Tudor, în care

Un reporter CNN a fost exclus de la o conferinţă de presă de la Casa Albă, după ce l-a întrebat pe Donald Trump despre refuzul lui Vladimir Putin de a veni la Washington şi despre înregistrările

Mingea de fotbal cu simbolul Cupei Mondiale de fotbal 2018, daruita de presedintele rus, Vladimir Putin, omologului sau american, Donald Trump, cu prilejul recentei lor intalniri de la Helsinki, este echipata, dupa

Edi Iordănescu nu mai este antrenorul celor de la CFR Cluj. Plecarea a fost anunțată și pe site-ul oficial al clubului. „În urma unui proces de modificare a structurii administrative, clubul

Doi bărbaţi din localitatea Ploscuţeni au leşinat, joi, într-o fosă septică în interiorul căreia efectuau lucrări de decofrare şi au fost scoşi afară în stare gravă de membrii Serviciului Voluntar

Orange România a realizat în al doilea trimestru al anului, încheiat pe 30 iunie, o cifră de afaceri de 275 milioane de euro, în creştere cu 3,4% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, avans susţinut în principal de evoluţia pozitivă

Eclipsa de Luna 27 iulie 2018. Cea mai lungă eclipsă totală de Lună din acest secol va avea loc vineri noaptea. Fenomenul va dura o oră și 43 de minute şi, dacă va fi senin, se va putea observa cu ochiul liber din orice colţ al ţării. Şase

Presa din Muntenegru nu a lăsat nesancționată gafa diplomatică a premierului României, Viorica Dăncilă, care a confundat capitala țării, Podgorica, cu capitala din Kosovo, Pristina. Citește mai

Un seism de suprafaţă cu magnitudinea de 4,4 grade pe scara Richter a avut loc joi în largul insulei Samos din estul Mării Egee, anunţă Institutul american de geofizică (USGS). Citește mai