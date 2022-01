Cum aruncă CFR cu banii » Încă 100.000 € pentru un jucător care nu a prins niciun minut în tricoul campioanei 20.01.2022

20.01.2022 Cum aruncă CFR cu banii » Încă 100.000 € pentru un jucător care nu a prins niciun minut în tricoul campioanei După ce plătit 110.000 de euro către Latovlevici și Rondon, CFR Cluj a mai făcut recent o plată: 100.000 de euro în contul transferului lui Ulrich Meleke. Formația din Gruia l-a adus în iulie 2021 pe fundașul ivorian de 22 de ani, urmând



După ce plătit 110.000 de euro către Latovlevici și Rondon, CFR Cluj a mai făcut recent o plată: 100.000 de euro în contul transferului lui Ulrich Meleke. Formația din Gruia l-a adus în iulie 2021 pe fundașul ivorian de 22 de ani, urmând ca FC Botoșani să primească 250.000 de euro. CFR Cluj a virat 100.000 de euro pentru Meleke Miercuri, campioana a achitat ultima tranșă din transferul ivorianului. E vorba de 100. ...

O semnătură cu cerneală digitală pe o foaie care este procesată în timp real, un formular completat care devine disponibil online într-o secundă, adnotări în documentele folosite în fluxuri de

Ion Cristoiu afirmă că scandalul creat de decizia ministrului Sănătăţii privind publicarea tuturor datelor legate de testarea pe judeţe şi incidenţa în fiecare localitate, o măsură de altfel normală,

Grupul Grande Gloria din Galaţi, care activează în mai multe sectoare, de la industria produselor alimentare, până la cele nealimentare cum sunt dezinfectanţii sau şerveţelele antibacteriene, a încheiat anul 2020 cu o creştere a cifrei de

de Gigi Stancu, Superbet Liverpool este o echipă specială, ca să nu spunem ciudată a Europei. În ultimii 40 de ani, cormoranii au câștigat Liga Campionilor de tot atâtea ori cât au câștigat titlul în Anglia, deși e infinit mai greu să te

Două cabinete de vaccinare din cele 73 care au devenit operaţionale începând din 10 martie pentru programarea în vederea imunizării cu serul Moderna au fost deschise în judeţul

Apar informații șocante cu privire la bătaia pe care a încasat-o Laurette în Centrul Vechi al Capitalei. CANCAN.RO a aflat cum s-ar fi întâmplat totul, pas cu pas. Se pare că, potrivit surselor noastre, firul […] The post Ce s-ar fi

Politizarea instituțiilor din sistemul constituțional se negociază ca la piață, fără nicio reținere și jenă. Nu mai contează dacă prevederile legale pentru eliberarea scaunelor sunt respectate, majoritatea

Consiliul Concurenţei derulează o investigaţie privind un posibil comportament anticoncurenţial al unor companii care îşi desfăşoară activitatea pe piaţa serviciilor de tratare şi eliminare a deşeurilor

Rafael Nadal (34 de ani, locul 2 ATP) nu va participa la turneul ATP 500 de la Dubai, programat între 14 și 20 martie. Jucătorul spaniol nu s-a refăcut după accidentarea la spate suferită înainte de Australian Open și din acest motiv a refuzat

Un număr de 103.200 doze de vaccin AstraZeneca urmează să ajungă, joi, la Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare Medico-Militară "Cantacuzino", informează un comunicat de presă al Comitetului Naţional de

Fostul ministru al Muncii, Violeta Alexandru, intervine în pin pong-ul declarațiilor legate de publicarea, în premieră, de către Ministerul Sănătății (MS) a datelor privind numărul de teste efectuate pe fiecare județ în parte. Fostul ministru

Aproximativ 76% dintre directorii generali estimează o îmbunătăţire a evoluţiei Produsului Intern Brut (PIB) global în 2021, la un an de la declanşarea pandemiei COVID-19, arată datele celei de-a 24-a ediţii a raportului PwC CEO

Un număr de opt angajaţi din cadrul Primăriei Sectorului 5 au fost confirmaţi pozitiv la testul SARS-CoV-2 în ultimele zile, potrivit unui comunicat al autorităţii locale transmis, joi, AGERPRES. Şapte dintre cei opt angajaţi lucrează în

Vești triste în Familia Regală a Suediei! Prinţesa Victoria şi soţul ei s-au infectat cu temutul COVID-19 și, în prezent, ei se află în carantină alături de cei doi copii pe care îi au împreună: Prințesa […] The post Prinţesa

DSP a deschis, miercuri, mai multe puncte de control pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă” Otopeni. Reprezentanții direcției spun că decizia va duce la scurtarea timpului de aşteptare pe

Primăvara este anotimpul în care natura revine la viață și cel în care putem renunța la hainele de iarnă, pentru a ne bucura de ținute mai lejere, în culori vii și cu imprimeuri deosebite. Totuși, pentru a

In acest moment, peste 300 de ore de continut video este incarcat pe YouTube in fiecare minut si numerele cresc intr-un ritm exploziv de la o luna la alta. Video bloggingul a devenit un fenomen […] The post Un Clujean a transmis live cel mai mare

Un tânăr de 17 ani, din judeţul Suceava, a comis peste 100 de furturi, majoritatea pe raza comunei Şcheia. Adolescentul a fost condamnat de instanţa de

Mai multe indicatoare rutiere suplimentare au fost montate de către DRDP Constanţa pe A2 şi A4, cu semnificatia Stop-Accesul interzis, cu scopul de a-i avertiza pe şoferi să nu intre pe

O pisică sălbatică a fost surprinsă de camerele de monitorizare ale Romsilva pe când traversa un mic pârâu într-o pădure din Parcul Natural