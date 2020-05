Cum arată maşina Margheritei de la Clejani, după ce a făcut accident în această dimineaţă. FOTO de la faţa locului 23.05.2020

23.05.2020 Cum arată maşina Margheritei de la Clejani, după ce a făcut accident în această dimineaţă. FOTO de la faţa locului Dimineața de sâmbătă a început cum nu se poate mai prost pentru Margherita de la Clejani, vedeta fiind implicată într-un accident de circulație pe strada Norilor din Capitală, numai că polițiștii care au efectuat primele cercetări au ajuns



Se apropie momentul în care Mugur Isărescu trebuie să decidă dacă îşi va prelungi sau nu mandatul de peste un sfert de secol la conducerea Băncii Naţionale a României, el fiind guvernatorul de bancă

Hannelore, fostă concurentă la show-ul Insula Iubirii, se relaxează în Grecia. Blonda s-a fotografiat în costum de baie. Hannelore s-a făcut remarcată la show-ul de televiziune Insula Iubirii, transmis de postul de televiziune Antena 1. Aceasta a

Simona Halep (27 de ani, locul 3 WTA) a ajuns cu bine la Paris, pentru turneul de la Roland Garros, iar la primul antrenament pe zgura pariziană a apărut îmbrăcată cu un tricou pe spatele căruia era scris numele lui Hagi. Cel mai probabil este al

Opoziția a câștigat o bătălie în războiul cu PSD. Curtea Constituțională a României a admis sesizarea de neconstituționalitate a proiectului de reorganizare a ANAF. Citește mai

Horoscop 15 mai 2019. Citește previziunile pentru toate zodiile: Horoscop 15 mai 2019 - Berbec: Începând de azi ai putea fi ispitit să îți încalci propriile limitări, de exemplu pe cele alimentare sau cele legate de cheltuieli. Horoscop 15 mai

Călin Popescu Tăriceanu a declarat marți seara că rezultatul alegerilor pentru Parlamentul European nu are cum să influențeze actuală majoritate din parlament, după ce, în cursul zilei, șeful statului, Klaus Iohannis, apreciase politica

Liderul ALDE îl critică î termeni duri pe șeful statului, despre care spune că, în loc să îi țină uniți pe români, îi dezbină. Citește mai

Transportatorul naţional de gaze Transgaz (TGN) a încheiat 2018 cu afaceri de 1,74 miliarde de lei, cu 3,2% mai mici faţă de anul precedent, în timp ce profitul net s-a diminuat cu 16%, la 490,4 milioane de lei, potrivit rezultatelor financiare

10 articole din plastic de unică folosinţă precum beţişoarele pentru urechi, tacâmurile, farfuriile şi paiele vor deveni o simplă amintire, potrivit Reprezentanţiei Comisiei Europene în

Transmisia semifinalei Eurovision de pe site-ul firmei naţionale de radiodifuziune din Israel a fost întreruptă de hackeri, care au difuzat imagini ale unor explozii plasate în Tel Aviv. Incidentul a avut loc marți, după începerea primei

Un instructor auto din Piteşti a fost prins beat în timp ce preda lecţii de condus. Bărbatul avea o concentraţie de 0,60 miligrame alcool pur în aerul expirat. Pe numele acestuia a fost întocmit dosar penal. Poliţia Argeş a transmis că

Europarlamentare 2019. PNL a crescut până la 28,5% din opțiunile de vot, iar PSD este cotat doar cu 21,1%, în timp ce Alianța 2020 USR-PLUS s-ar situa la 19,6% în intenția de vot, potrivit sondajului IMAS realizat pentru

O înregistrare video în care apar trei șefi din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, doi din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Timiș și unul de la Poliția de Frontieră, în timp ce-i cântă ”La mulți ani” alături de membri ai

Edi Iordănescu va negocia cu Gigi Becali venirea la FCSB imediat după ultima etapă de play-out, dar una dintre cerințe e o sumă-record în cazul în care e demis pe parcursul sezonului. "De luni într-o săptămână vom avea

Un sondaj comandat de Consiliul European pentru Relaţii Externe arată că peste jumătate dintre europeni, inclusiv 58% dintre români, sunt de părere că UE se va dezintegra în următorii 20 de ani. Sondajul realizat de compania YouGov arată că

În toate sondajele, cu trei zile înaintea alegerilor europene, Adunarea Naţională, partidul naţionalist al lui Marine Le Pen, este pe locul 1. Iar partidul lui Salvini a ajuns la o cotă de 35% în Italia. Poziţionarea celorlalte partide în

România este a cincea cea mai atractivă piaţă de producţie din Europa şi ocupă locul 12 la nivel mondial, potrivit studiului Manufacturing Risk Index 2019, realizat de compania de consultanţă imobiliară Cushman &

ROLAND GARROS 2019 // Petra Kvitova (5 WTA), una dintre marile rivale ale Simonei Halep ( 3 WTA) la Roland Garros, crede că nipona Naomi Osaka (1 WTA) va domina tenisul în viitorul apropiat. Tragerea la sorți de la Roland Garros 2019 e

Reprezentanţii companiilor de transport alternativ au ajuns, joi, la un acord cu reprezentanţii Guvernului în ceea ce priveşte proiectul de Ordonanţă de urgenţă dedicat aplicaţiilor de profil din România,

Echipa publicației DJ MAG, responsabilă de clasamentul anual Top 100 DJ, a realizat un nou poll. Au întrebat 100 cei mai buni DJ din lume care sunt festivalurile lor preferate din lume. Așadar pentru noul poll, Top 50 Festivals, voturile au venit