Cum arată Loredana Groza naturală, fără pic de machiaj. A fost filmată de Andreea Bălan 14.01.2023

Loredana Groza, fiica ei și Andreea Bălan au mers în India, acolo unde au luat parte la ritualuri spirituale și l-au reîntâlnit pe Jaggi Vasudev, cunoscut sub numele de Sadhguru, fondatorul mișcării „Salvează Solul".

Vremea rea face ravagii pe drumurile din țară. Trei TIR-uri au rămas blocate în Pasul Gutâi, din cauza unei avalanşe. Pe mai multe drumuri din Maramureş se circulă în condiții de

Anul 2021 a venit cu un număr record de tranzacţii de fuziuni şi achiziţii şi o valoare totală estimată la peste 4 miliarde de

Alexandru Maxim (31 de ani) a marcat golul victoriei în confruntarea Kasimpaşa - Gaziantep FK, din optimile Cupei Turciei, partidă terminată scor 1-2. Grație reușitei sale, internaționalul român și-a calificat echipa în sferturile de

Cinci şalupe maritime de intervenţie de mare viteză au intrat, miercuri, 9 februarie, în dotarea Poliţiei de Frontieră, informează News.ro. Ministrul de interne, Lucian Bode, prezent la ceremonie, a declarat că acest proiect este în valoare de

Atenție, dragi cititori! Bancul zilei va stârni hohote de râs. Discuția haioasă între Ion și Maria a devenit virală. "Ion află că mai are de trăit doar 24 ore. Îi spune Mariei şi îi propune

Doliu în teatrul românesc! Un mare actor a murit. Fuego este devastat de durere, deoarece a fost unul dintre artiștii care i-a sărit în

Medicamentele din programe naţionale şi cele compensate sau gratuite, alături de spitalele generale ocupă cea mai mare pondere din cheltuielile anuale din fondul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), arată datele

Atenție, dragi cititori! Bancul zilei va stârni hohote de râs. Discuția haioasă între doi soți a devenit virală. Nevastă-mea mi-a găsit telefonul și a început să-mi citească mesajele: – Cine dracu' e Alina?!? zbiera ea.

Preşedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a spus că tinerii vor primi câte 100 de euro suplimentari de la stat ca ajutor financiar până la sfârşitul lunii iunie a acestui an, scrie Serbia

Grupul de Comunicare Strategică (GCS) va anunța, joi, 10 februarie, câte cazuri noi de coronavirus s-au înregistrat în România, în ultimele 24 de ore. Raportul detaliat va fi făcut public după ora 13:00.

Exporturile de bunuri României au fost de aproape 75 de mld. de euro în 2021, marcând astfel cel mai bun an din istoria economică a României. Importurile au crescut de asemenea, dar cu un ritm mai alert, şi au atins valoare de peste 98 de mld. de

Consiliul Energetic UE-SUA, convocat la începutul săptămânii la Washington, a fost dominat de tensiunile ruso-ucrainene, care perturbă puternic piața globală a

Un crocodil sălbatic din Indonezia, care trăia de mai bine de 5 ani cu un cauciuc prins în jurul gâtului, a fost eliberat de povară. Zeci de oameni au participat la operațiunea de salvare, de altfel, foarte

Antena 3, singurul canal de știri din România partener al CNN International, alături de cotidianul național Jurnalul organizează, în cadrul proiectului România Inteligentă, conferință națională "Reconectarea încrederii între consumatori,

Carmen Brumă este cunoscută de o ţară întreagă datorită performanţelor pe care le-a obţinut ajutând zeci de doamne și domnișoare care și-au dorit să piardă din kilogramele în plus. Recent, partenera lui Mircea Badea a

Regele Spaniei Felipe a fost depistat pozitiv pentru Covid-19, după ce în cursul nopții a avut simptome ușoare ale infecției cu noul coronavirus, a anunțat Palatul Regal citat de

Doi poliţişti din Piatra-Neamţ au salvat un bărbat de 34 de ani de la moarte, după ce tânărul s-a urcat băut la volan și s-a înfipt cu mașina într-un stâlp. În urma impactului, autoturismul a luat foc, însă cei doi poliţişti au reuşit

Antrenorul Marius Şumudică a fost acuzat de agresiune sexuală de către fostul său translator, Oguzhan Erdogmuş, la scurt timp după ce a fost demis de oficialii lui Yeni

Indonezia va comanda Franţei 42 de avioane de luptă Rafale, într-un contract de 8,1 miliarde de dolari, a declarat joi ministerul francez al Apărării, ca parte a unei serii de acorduri care includ, de asemenea, dezvoltarea de submarine şi muniţie,

Fostul hotel Intercontinental din Bucureşti, numit acum Grand Hotel Bucharest, nu a pierdut doar brandul internaţional, dar după schimbarea numelui şi anumite categorii de clienţi migrează către alte hoteluri, care se află sub mărci