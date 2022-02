Cum arată lista favoritelor din Champions League după primele meciuri din optimi 27.02.2022

27.02.2022 Cum arată lista favoritelor din Champions League după primele meciuri din optimi Meciurile din prima manșă a optimilor de finală din Champions League s-au încheiat, iar echipe precum Manchester City, Liverpool și Chelsea au luat o opțiune serioasă pentru calificarea în sferturi. În schimb, Bayern Munchen, Juventus



Cum arată lista favoritelor din Champions League după primele meciuri din optimi

Meciurile din prima manșă a optimilor de finală din Champions League s-au încheiat, iar echipe precum Manchester City, Liverpool și Chelsea au luat o opțiune serioasă pentru calificarea în sferturi. În schimb, Bayern Munchen, Juventus […] The post Cum arată lista favoritelor din Champions League după primele meciuri din optimi appeared first on Cancan.

Cum arată lista favoritelor din Champions League după primele meciuri din optimi

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

BRD-SocGen, a treia bancă de pe piaţa locală după active, anunţă că a început transferul utilizatorilor serviciilor MyBRD către noua platforma de online banking, You, lansată de instituţia bancară la finalul anului

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a ajuns, joi, la sediul DNA, pentru a da declaraţii privind plângerea din 2019 împotriva fostului edil Gabriela Firea. Plângerea vizează zeci de hectare de teren din sectorul 3 cărora, în mod ilegal, li

Secretarul de Stat american Antony Blinken efectua joi o vizită-surpriză în Afganistan, cu scopul de a prezenta Guvernului afgan planul administraţiei lui Joe Biden cu privire la retragerea tuturor trupelor americane până la 11 septembrie, la

Centrala termo-electrică Bucureşti Vest a fost modernizată printr-un proiect de peste un milion de euro al companei Yokogawa România. Astfel, durata de viaţă a sistemului de automatizare al

În această seară, înncepând cu ora 19:00, s-a disputat partida CFR Cluj – FCSB, Supercupa României, ediția 2021. Desfășurarea partidei CFR Cluj – FCSB Scorul de 0-0 arătat de tabela de marcaj de pe “Ilie […] The post CFR ia un

Ape tot mai tulburi în Coaliția de guvernare după decizia de ultim moment a premierului Florin Cîțu de a-i demite pe Vlad Voiculescu și Andreea Moldovan din funcția de ministru al Sănătății, respectiv de secretar de stat în MS. Astfel, în

Mai mulţi experţi consultaţi de „Adevărul” încearcă să răspundă dacă se impuneau restricţii mai dure în România, aşa cum dorea secretarul de stat Andreea Moldovan, demis alături de ministrul Vlad Voiculescu. Ulterior, premierul Florin

Horoscopul zilei de 16 aprilie 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru toate zodiile. Nativii din semnul Leu își fac planuri curajoase de viitor. Sfat! Persoanele care-și cunosc ascendentul zodiacal, sunt

Pierre-Emerick Aubameyang (31 de ani), starul lui Arsenal Londra, a dezvăluit că este bolnav de malarie. Totul despre Slavia Praga - Arsenal Aubameyang a lipsit surprinzător din lotul lui Arsenal la ultimele două partide. Atacantul a dezvăluit

Urmărește zilnic ponturile tipsterilor GSP, Sebastian Culea și Alberto Boțoghină: astăzi, 3 cote pentru duelul dintre Astra și

Locul lui Bernard Hinault în Hall of Fame-ul ciclismului nu poate fi pus la îndoială de nimeni. Și asta pentru că, dincolo de cele 147 de victorii la profesioniști și de cele cinci titluri din […] The post Bernard Hinault, una dintre marile

Produsele naturiste fac parte din viata multora dintre noi, mai ales in contextul un stil de viata agitat. Ele actioneaza cu blandete asupra organismului uman, deoarece sunt realizate cu ingrediente din natura,

Mădălin Dumitru, fost director al Direcţiei Generale Infrastructură şi Servicii Publice (DGISP) din Primăria Capitalei, a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Bucureşti la 6 ani închisoare cu executare pentru săvârşirea mai multor

Biletul Zilei de astăzi conține trei selecții din fotbal. Vom paria pe meciuri din Serie A, Ligue 1 și Champioship în înceercarea de a ne dubla investiția. Cele mai bune cote, analize și pronosticuri le […] The post Biletul Zilei: 100%

Oana Lis este îngrijorată pentru starea de sănătate a soțului ei. În vârstă de 77 de ani, Viorel Lis se confruntă cu multiple afecțiuni care trebuie investigate. Fostul primar al Capitalei ar trebui să se […] The post Oana Lis,

Angajații, elevii și studenții care se vaccinează împotriva noului coronavirus ar putea primi, la cerere, o zi liberă de la locul de muncă sau de la școală, potrivit unui proiect de lege depus joi în

Fostul campion mondial, Rivaldo consideră că lupta pentru titlu în Liga 1 este una entuziasmantă şi spune că CFR Cluj se va impune, în ciuda faptului că este văzută de bookmakeri a doua

Dosarul penal în care Margherita de la Clejani este cercetată de procurorii bucureșteni pentru conducere sub influența drogurilor este încă departe de a fi finalizat, după ce anchetatorii au cerut, în cazul acesteia, o nouă […] The post Ce

Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, face acuzații grave la adresa conducerii RAAPPS. Distruge voit monumentul Hotel Triumf, achiziționează produse de îngrijire personală în loc să repare acoperișul

Antreprenorii locali sunt umăr la umăr cu giganţii internaţionali pentru a face energie verde, valoarea proiectelor în regenerabile anunţate de la începutul anului sau care deja au diferite avize de la Transelectrica fiind de circa 6 miliarde de