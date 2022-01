Cum arată Laura Cosoi, în luna a cincea de sarcină? Vedeta va deveni mamă pentru a treia oară 19.01.2022

19.01.2022 Cum arată Laura Cosoi, în luna a cincea de sarcină? Vedeta va deveni mamă pentru a treia oară Laura Cosoi a postat mai multe fotografii din vacanță, iar fanii au rămas surprinși când au văzut cât de bine arată vedeta, deși are o sarcină de cinci luni. Actrița se menține în formă. Laura […] The post Cum arată Laura Cosoi, în



Cum arată Laura Cosoi, în luna a cincea de sarcină? Vedeta va deveni mamă pentru a treia oară

Laura Cosoi a postat mai multe fotografii din vacanță, iar fanii au rămas surprinși când au văzut cât de bine arată vedeta, deși are o sarcină de cinci luni. Actrița se menține în formă. Laura […] The post Cum arată Laura Cosoi, în luna a cincea de sarcină? Vedeta va deveni mamă pentru a treia oară appeared first on Cancan.

Cum arată Laura Cosoi, în luna a cincea de sarcină? Vedeta va deveni mamă pentru a treia oară

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Preţurile apartamentelor vechi cu 3 camere din Capitală au crescut, în medie, la nivelul lunii februarie 2021 faţă de luna ianuarie la 98.700 de euro, în creştere cu 100 de euro sau 0,1% potrivit datelor companiei de consultanţă imobiliară SVN

În timp ce multe posturi de Poliţie din România, în special de la ţară, arată ca vai de lume, şefii de la Interne vor să-şi modernizeze sediul central din Piaţa Revoluţiei. Pentru aceasta vor fi investiţi

„Reclamantul nu a primit nicio informaţie despre comportamentul său concret susceptibil de a pune în pericol securitatea naţională şi nici despre desfăşurarea unor momente-cheie ale procedurii”, a indicat marți Curtea Europeană

Tribunalul Iași a admis astăzi, 9 martie 2021, contestația la controlul judiciar a fostului manager al Operei Național Române din Iași, Beatrice Rancea. Astfel, Beatrice Rancea are posibilitatea să circule liber, însă se mențin celelalte

Guvernatoarea autonomiei găgăuze, Irina Vlah, dezminte informaţiile că medicii din autonomie ar refuza vaccinarea anti-COVID-19. Potrivit başcanului, angajaţii spitalelor îşi doresc imunizarea, însă aşteaptă un vaccin cu un grad de

Omniasig, Asirom şi BCR Asigurări de Viaţă, companii de asigurări deţinute de grupul austriac Vienna Insurance Group (VIG), au încheiat anul 2020 cu un volum al primelor brute subscrise de 493,8 mil. euro, în creştere cu 5,5% comparativ cu

Un incendiu a izbucnit, luni seară, la Spitalul de Psihiatrie din Craiova. 18 pacienţi şi cinci cadre medicale s-au autoevacuat, iar un alt pacient a fost scos de pompieri. Trei cadre medicale au fost transportate la spital cu fracturi, după ce au

Un bărbat s-a aruncat de la etaj în această dimineața. Bărbatul era internat în secția COVID-19 a spitalului din Grădiște, județul Arad. Spitalul în care era internat bărbatul aparține de

Grupul Grande Gloria din Galaţi, care activează în mai multe sectoare, de la industria produselor alimentare, până la cele nealimentare cum sunt dezinfectanţii sau şerveţelele antibacteriene, a încheiat anul 2020 cu o creştere a cifrei de

Mărfuri contrafăcute, în valoare totală de peste 32.000 lei, au fost descoperite de polițiștii de frontieră la Vama Veche,într-un autocar venit din

Veşti proaste pentru mii de locuitori ai Devei, cu locuinţele racordate la sistemul de încălzire alimentat prin Termocentrala

Dr. Denisa Zaharia, medic stomatolog, specializat în ortodonţie şi estetică dentară, avertizează femeile asupra problemelor dentare care apar cu preponderenţă la ele din cauza fluctuaţiilor hormonale prezente pe tot parcursul vieţii lor:

Municipiul Bucureşti se menţine în zona roşie, cu 3,16 cazuri de infectări cu SARS-CoV-2 la mia de locuitori, la fel ca în ziua anterioară, a anunţat miercuri Grupul de Comunicare Strategică. În

Procentul românilor dispuşi să se plece la muncă în străinătate a ajuns la 33% în 2020, în scădere cu 22 de puncte procentuale, de la 55% în 2018, conform studiului Decoding Global Talent, Onsite and Virtual realizat la nivel global de Boston

Manchester City a obținut o nouă victorie categorică în Premier League, 5-2 cu Southampton, și are un avans de 14 lungimi față de locul secund. Scurtcircuitată după eșecul neașteptat cu Manchester United (0-2), trupa lui Guardiola s-a

Gheorghe Hagi îşi doreşte să revină în antrenorat, însă nu vrea să o mai facă tot pe banca Viitorului, echipă pe care o şi

Aproximativ 1 milion de copii care învaţă la sat vor fi afectaţi de măsurile privind educaţia luate în contextul sanitar, având în vedere că decalajul dintre rural şi urban este în creştere, iar în total - după un an de la prima zi de

Industria textilă (+273%), training (+130%), marketing / publicitate / PR (+84%) și retail (+70%) sunt sectoarele în care a explodat numărul mediu de aplicări pentru joburi. Au scăzut, în schimb, industria lemnului, navală și aeronautică și

Un număr de 103.200 doze de vaccin AstraZeneca urmează să ajungă, joi, la Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare Medico-Militară "Cantacuzino", informează un comunicat de presă al Comitetului Naţional de

Start-up-ul Etvas, care a dezvoltat o platformă tip marketplace ce foloseşte tehnologia AI (inteligenţa artificială) pentru a pune în legătură jucătorii din sectorul financiar cu furnizorii de servicii, caută să recruteze cinci noi colegi care