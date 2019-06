Cum arată Karmen Minune în costum de baie, gravidă în 7 luni 12.06.2019

12.06.2019 Cum arată Karmen Minune în costum de baie, gravidă în 7 luni Karmen Minune urmează să devină mămică pentru prima oară și abia așteaptă să-și țină fetița la piept. Până una alta, artista este extrem de energică și nu își ocupă timpul liber cu fel și fel de activități. Karmen Minune este în



Cum arată Karmen Minune în costum de baie, gravidă în 7 luni

Karmen Minune urmează să devină mămică pentru prima oară și abia așteaptă să-și țină fetița la piept. Până una alta, artista este extrem de energică și nu își ocupă timpul liber cu fel și fel de activități. Karmen Minune este în ultimul trimestru de sarcină, dar nu stă locului nicio secundă. După ce a urcat […] The post Cum arată Karmen Minune în costum de baie, gravidă în 7 luni appeared first on Cancan.ro.

Cum arată Karmen Minune în costum de baie, gravidă în 7 luni

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Proiectul va fi realizat de către Compania Naţională de Investiţii şi va cuprinde reparaţiile capitale, clădiri şi reconfigurarea funcţiunilor, extindere şi dotări cu echipamente a

Ministrul Mediului, vicepremierul Graţiela Gavrilescu, a anunţat, luni, la Craiova, că Programul "Rabla 2019" va demara până pe 5 aprilie, iar Guvernul şi-a propus să aloce, la fel ca şi anul trecut, fonduri pentru un număr de până la 50.000

Peste 300 sute de mii de locuitori din Timiş vor beneficia de investiţii în reţele de apă şi canal în valoare de 180 de milioane de euro, dintre care 135 de milioane de euro sunt bani europeni nerambursabili. Contractul de finanţare a fost semnat

Soprana Cellia Costea i se alătură tenorului Mario Frangoulis pe scena Sălii Palatului pe 20 aprilie. Acompaniat de Orchestra Simfonică Bucureşti sub bagheta dirijorului grec Stathis Soulis, Mario Frangoulis propune publicului atât un program

România şi Ungaria vor colabora în domeniul transplantului pulmonar. Anunţul a fost făcut de ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, care a convenit cu omologul său ungar să încheie un acord în acest

Curtea de Apel Bucureşti a contopit cele două pedepse definitive primite de fostul acţionar al lui Dinamo, Cristian Borcea, cea de şase ani şi patru luni în dosarul „Transferurilor” şi cea de cinci ani primită în dosarul retrocedărilor

Institutul Cultural Român din Tel Aviv a anunţat că a murit rabinul Efraim Guttman, lider spiritual al comunităţii evreilor de origine română din

România a înregistrat în februarie cea mai mare creștere a prețurilor de consum din Uniunea Europeană, inflaţia urcând la 4%, potrivit datelor comunicate de către biroul european de statistică - Eurostat.

Fostul procuror şef al DNA Laura Codruţa Kovesi a declarat, luni, la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, că nu este un om perfect, însă nu a încălcat niciodată legea. Kovesi a fost audiată luni la

Liderul grupului senatorial PSD, Şerban Nicolae, a afirmat luni că analizează posibilitatea modificării Legii pentru prevenirea spălării banilor, astfel încât Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni că protocolul de fuziune dintre PACT şi PNL va fi definitivat zilele următoare, urmând ca acest document să fie supus aprobării forurilor statutare ale celor

Un tânăr din Botoşani a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani pentru tentativă de transmitere a sindromului imunodeficitar dobândit (SIDA), a declarat, luni,

Deficitul contului curent al balanţei de plăţi a ajuns în ianuarie la 114 milioane euro, faţă de 7 milioane euro în aceeaşi perioadă din 2018, în condiţiile în care anul trecut deficiul a urcat la 9,4 miliarde de euro (cel mai înalt nivel

Pe lângă Bianca Andreescu, locul 24 WTA, adolescenta de 18 ani care s-a impus duminică noaptea la Indian Wells, în sportul mondial mai sunt și alte nume cu rezonanță română care concurează sub steagul țărilor în care

Trei adolescenți au murit, duminică, în Irlanda de Nord, după ce au participat la o petrecere de Sfântul Patrick și au fost prinși într-o busculadă, scrie BBC News. Pe lângă cei trei adolescenți, o față și doi băieți, alți doi tineri

"Mai am nevoie de timp", a recunoscut fotbalistul român Alexandru Mitriţă pentru site-ul clubului New York City FC, după ce a reuşit primul său gol într-un meci oficial în tricoul echipei americane,

Subiecte EDU.ro 2019. Barem Română simulare BAC 2019! Consultă subiectele și baremul la Română simulare Bacalaureat 2019! Citește mai

Şoferul unui autoturism a oprit maşina pe DE 584 din cauza vizibilităţii extrem de scăzute, fiind acroşat imediat de un alt autovehicul şi o autoutilitară înmatriculată în

„Practic 1 din 2 contribuabili se află în diferite stadii ale procesului de executare silită, pentru neplata dărilor către bugetul local, persoane fizice sau juridice”, spun reprezentanţii Direcţiei de Taxe şi impozite

Frank Engel, europarlamentar luxemburghez şi şef al Partidul Creştin Social, a povestit, într-un interviu pentru ziare.com, faptul că premierul Viorica Dăncilă le-a explicat eurodeputaţilor din PES că în România nu există corupţie, ci doar o