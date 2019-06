Cum arăta iubita lui Liviu Dragnea înainte de a trece pe la chirurgul estetician 01.06.2019

01.06.2019 Cum arăta iubita lui Liviu Dragnea înainte de a trece pe la chirurgul estetician Ajunsă în atenția publicului după ce a devenit iubita fostului lider PSD, Irina Tănase și-a dorit probabil să facă niște schimbări în privința aspectului fizic, ceea ce s-a și întâmplat. Cel mai probabil ea a apelat la chirurgia estetică,



Cum arăta iubita lui Liviu Dragnea înainte de a trece pe la chirurgul estetician

Ajunsă în atenția publicului după ce a devenit iubita fostului lider PSD, Irina Tănase și-a dorit probabil să facă niște schimbări în privința aspectului fizic, ceea ce s-a și întâmplat. Cel mai probabil ea a apelat la chirurgia estetică, însă, chiar și-așa, rezultatul a fost unul bun. La cei 26 de ani ai săi, Irina […] The post Cum arăta iubita lui Liviu Dragnea înainte de a trece pe la chirurgul estetician appeared first on Cancan.ro.

Cum arăta iubita lui Liviu Dragnea înainte de a trece pe la chirurgul estetician

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Un cutremur cu magnitudinea 3,5 pe scara Richter s-a produs în această dimineaţă în judeţul Buzău, la ora 4.47, potrivit Institutului de Cercetare pentru Fizica

România este prezentă la ediţia din acest an la Livre Paris, în perioada 15-18 martie, cu o serie de evenimente organizate la standul Institutului Cultural Român. Sloganul sub care se vor desfăşura proiectele propuse de ICR este „2019 -

Facebook Inc. a anunţat, sâmbătă seara târziu, pe Twitter, că a eliminat 1,5 milioane de videoclipuri, la nivel mondial, care au legătură cu atacul de la moscheea din Noua Zeelandă, în primele 24 de ore de la atac, transmite

Micutzu a revenit pe scena show-ului „iUmor“ în calitate de invitat special şi a prezentat un număr în care i-a ironizat pe cei mai importanţi politicieni, preşedintele Klaus Iohannis, premierul Viorica Dăncilă şi şeful PSD Liviu

Începând din ianuarie 2016, între cele două echipe au avut loc multe mutări de jucători! Aproape toate în aceeași direcţie, dinspre Giurgiu înspre București. Primul a fost Gabi Enache, care a costat o jumătate de

Vedeta de televiziune Mirela Vaida și-a aniversat ziua de naștere, însă ziua a fost una cu probleme în familia acesteia. Copiii vedetei au fost bolnavi. Mirela Vaida a împlinit 37 de ani și le-a povestit fanilor săi de pe rețelele de socializare

Un microbuz în care se aflau șoferul și trei pasageri s-a răsturnat, duminică dimineață, în comuna Valea Mare, după ce a fost lovit de un autoturism care nu i-a acordat prioritate de trecere. Citește mai

Au fost făcute cunoscute în întreaga lume de creaţiile lui Constantin Brâncuşi şi Henri Matise, ne încântă la expoziţiile de porturi populare, dar mulţi nu mai ştiu semnificaţia simbolurilor

Sosit de vineri La Mongie pentru un week-end la munte, preşedintele Republicii franceze s-a hotărât, în sfârşit, să se reîntoarcă sâmbătă seara în inima revoltei Vestelor Galbene,maii precis la celula de criză a ministerului de

O statuie ecvestră care îl va înfăţişa pe Ioan de Hunedoara în postură de războinic, pe cal, va fi ridicată în centrul civic al Hunedoarei. Primăria pune la bătaie o sumă impresionantă pentru realizarea

O persoană a sfârşit cumplit duminică dimineaţă în comuna Perişoru, după ce a fost lovită de tren. Incidentul a avut loc în jurul orei 10.00, iar echipajele SMURD care au ajuns la faţa locului nu au putut decât să constate decesul

PSD e la 26% în Bucureşti, urmat de Alianţa USR-PLUS, cu 23%, şi ALDE (19%), arată un sondaj realizat de CURS în Capitală. PNL se clasează abia pe locul patru, cu

A doua zi a la standul României de la Salonul Cărţii de la Paris (15-19 martie), a fost dedicată legăturilor dintre artă şi literatură, dintre cei importanţi artişti români Andrei Cădere şi Constantin Brâncuşi, Theodor Pallady şi Henri

Peste 1.700 de patrule de poliţişti au acţionat, timp de o lună, pentri siguranţa transporturilor. La acţiunea coordonată de Direcţia de Poliţie Transporturi, în perioada 15 februarie – 15 martie 2019, au participat toate structurile

Poliţiştii Brigăzii Rutiere Bucureşti au organizat, în 15-16 martie, o acţiune pentru verificarea legalităţii efectuării transportului public de persoane în regim taxi şi a transportului în regim de închiriere cu şofer prin intermediul

Duminică. 17 martie, pianista Mădălina Paşol va urca pe scena Ateneului Român, aducând un omagiu de suflet celui mai mare pianist român prin reinterpretarea lucrărilor cântate de Dinu Lipatti, în ultimul său recital din 16 septembrie 1950, de

Primele două aparate F-16 vor putea intra în dotarea forțelor aeriene ale Bulgariei peste patru ani dacă se va semna contractul de livrare în această vară. NOVINITE menționează că parlamentul a aprobat o

Kelly Holmes, dublă campioană olimpică la Atena 2004, a avut perioada ei neagră. Acum, ține un podcast în care celebrități vorbesc despre suferințele lor mintale. Nicio cursă importantă de semifond din anii 90 și începutul anilor

Loteria Română organizează duminică, 17 martie, noi trageri la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Rezultatele tragerii Loto 6 din 49 din 17 martie 2019: Loto 6/49: Va urma Joker: Va urma Loto 5/40: Va urma Noroc: Va urma

Vicecampioana CSM Volei Alba-Blaj a învins campioana CSM Bucureşti cu scorul de 3-0 (25-16, 25-20, 25-18), sâmbătă, pe teren propriu, în etapa a 18-a a Diviziei A1 la volei feminin, ultima a sezonului regulat. Ninkovic şi Newcombe au fost cele mai