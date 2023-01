Cum arată în 2023 Mercedesul blindat al lui Nicolae Ceauşescu? Ce dotări are. FOTO 22.01.2023

22.01.2023 Cum arată în 2023 Mercedesul blindat al lui Nicolae Ceauşescu? Ce dotări are. FOTO Una dintre mașinile pentru care o mulțime de colecționari ar fi dispuși să plătească bani grei este Mercedesul blindat al lui Nicolae Ceaușescu, ce are o serie de dotări care nu se regăsesc la foarte […] The post Cum arată în 2023



Cum arată în 2023 Mercedesul blindat al lui Nicolae Ceauşescu? Ce dotări are. FOTO

Una dintre mașinile pentru care o mulțime de colecționari ar fi dispuși să plătească bani grei este Mercedesul blindat al lui Nicolae Ceaușescu, ce are o serie de dotări care nu se regăsesc la foarte […] The post Cum arată în 2023 Mercedesul blindat al lui Nicolae Ceauşescu? Ce dotări are. FOTO appeared first on Cancan.

Cum arată în 2023 Mercedesul blindat al lui Nicolae Ceauşescu? Ce dotări are. FOTO

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Cei care vântură ideea cu 18 formații în Liga 1 trebuie să realizeze că eșalonul de așa-zisă elită nu prea se descurcă nici cu 16, de vreme ce două dintre ele sunt serios amenințate cu falimentul. Cu desființarea. Înglodate în datorii și

Nouă magazine Profi din Bucureşti au fost închise temporar de comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) până la remedierea deficienţelor, iar pentru trei dintre acestea ar putea fi sistată activitatea până la

Să-ți pui lămâie verde în băutura răcoritoare poate părea o idee bună la prima vedere, însă acest simplu gest a dus un barman la spital, cu dureri

În şedinţa de miercuri, Guvernul urmează să aprobe o ordonanţă de urgenţă pentru stabilirea unor măsuri bugetare în vederea sprijinirii sectorului întreprinderilor mici şi

CS Mioveni și FCSB se întâlnesc în etapa #27 din Liga

Polonia nu are nicio alternativă la înăsprirea monetară agresivă din prezent deoarece acţiunile guvernului de a controla creşterea preţurilor ar putea doar să stimuleze şi mai mult inflaţia mai târziu, spune un oficial nou al băncii centrale

Ungaria şi Polonia devin tot mai autoritare, a atras atenţia marţi o organizaţie civică europeană, cu o zi înainte ca instanţa supremă a Uniunii Europene să decidă dacă vor fi tăiate sau nu fondurile pentru ţările membre care încalcă

Compania Lagardère Travel Retail, parte din grupul francez Lagardère, activă în domeniul retailului adresat călătorilor, a investit circa 70.000 de euro într-un business lounge în aeroportul din Sibiu. Salonul de business va fi deschis pe 1

În această dimineață, polițiștii Secţiei 2 Poliţie Craiova au efectuat 7 percheziţii domiciliare în Craiova şi comuna Radovan, la locuinţele unor persoane bănuite de comiterea infracţiunilor de lovire sau alte violenţe şi distrugere.

DOLIU în sistemul medical din România! Unul dintre cei mai buni doctori a murit, după o luptă nedreaptă cu o boală gravă. A salvat multe

Valeriu Gheorghiţă, coordonatorul campaniei naţionale de vaccinare anti-COVID, a anunţat, joi, în conferinţa săptămânală de presă, că din lipsă de adresabilitate au fost închise în ultima săptămână 138 de centre de vaccinare din 28 de

Biroul Societăţii Regale a anunţat schimbarea numelui oficial al capitalei Thailandei, din Bangkok în Krung Thep Maha Nakhon. Cu toate acestea, numele Bangkok va fi în continuare

Coordonatorul campaniei naţionale de vaccinare anti-COVID, Valeriu Gheorghiţă, a declarat, joi, că, până la data de 16 februarie, România a recepţionat peste 32.453.000 de doze de vaccin anti-COVID, iar dintre acestea au fost administrate peste

China a cheltuit cel puţin 56 miliarde de yuani (8,8 miliarde de dolari) pentru a găzdui Jocurile Olimpice de Iarnă, aproape dublul bugetului iniţial, în pofida unui angajament ca jocurile să nu coste

Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a ajuns astăzi 3,56% pe an, de la 3,54% în ședința anterioară, arată datele

Un elicopter american Black Hawk a fost filmat, miercuri, la ora prânzului în timp ce survola Vama Siret, județul Suceava. Imaginile au apărut chiar in ziua in care NATO a decis să asigure grupuri de luptă pe flancul de sud-est al Alianței,

Agroland Agribusiness (simbol bursier AAB), companie care vinde inputuri pentru agricultura organică şi convenţională, parte a grupului Agroland, a raportat pentru 2021 venituri din exploatare de 32,3 milioane de lei, în creştere cu 75% faţă de

Simona Halep (30 de ani, 23 WTA) o întâlnește ACUM pe letona Jelena Ostapenko (24 de ani, 21 WTA) în semifinala turneului de la Dubai. Meciul Halep – Ostapenko e fi liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe DigiSport 2Câștigătoarea va juca în

Atalanta, echipa care l-a împrumutat pe Valentin Mihăilă (22 de ani, extremă stânga) de la Parma, e gata să vândă acțiuni în valoare de 350 de milioane de euro! Conform AS, patronii clubului din Bergamo au bătut palma cu fondul american de

O parte din acoperișul arenei O2, deschisă în anul 2000 în sud-estul Londrei, a fost distrus de rafale de vânt de până la 130 de kilometri la oră, după ce furtuna Runice a lovit Marea Briranie, informează BBC. „Din cauza condițiilor